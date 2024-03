Pepe Mel se une a Viera en el reencuentro con la UD

Los caprichos del fútbol. Si ya el choque del próximo domingo (15.15 horas) frente al Almería en el Estadio de Gran Canaria tenía como aliciente el regreso de Jonathan Viera por primera vez con la camiseta de otro equipo después de haberse marchado de la UD hace menos de tres meses, ahora se suma Pepe Mel como otros de los atractivos del duelo de Las Palmas frente al colista. Porque el exentrenador amarillo es el nuevo técnico del club andaluz, que ayer destituyó a Gaizka Garitano. Sólo falta la confirmación oficial, que se producirá en las próximas horas, tal y como informan varios medios de la localidad almeriense. El antecesor de García Pimienta contra el predecesor. Más morbo en Siete Palmas.

Pasado el tiempo, le fue bien a la UD el cambio de entrenador en enero de 2022. Con el modelo del técnico actual, carente de resultados durante el primer mes y medio, pero exitoso después, Las Palmas logró llegar al playoff esa misma campaña cuando parecía una misión imposible tras firmar su mejor final histórico, con nueve victorias en los últimos 11 partidos. El curso siguiente, bajo el mismo paraguas futbolístico, logró el ascenso de manera directa y hoy transita por el tramo final del campeonato ya salvado, con los deberes hechos, después de una gran labor en su regreso a la máxima categoría.

Mel, por su parte, fue elegido por el Málaga la temporada pasada y destituido después de 18 partidos en los que no logró levantar el vuelo del equipo, que terminó en Primera RFEF. En la presente, desde mediados de diciembre del año pasado dirigió al OFI Creta griego, pero los problemas económicos del club desquiciaron al madrileño, que se marchó hace un mes. Desde entonces estaba sin equipo hasta que recibió la llamada del Almería.

El antecesor de García Pimienta fue destituido en enero de 2022, cuando la UD cambió el rumbo

Casualidades del fútbol y de la vida, el último partido que el extécnico amarillo, que cumplió recientemente 61 años, entrenó a la UD en el Estadio de Gran Canaria fue frente al cuadro andaluz, que en ese momento llegaba como líder de Segunda. El resultado fue de empate a uno, justo después del triunfo en el Heliodoro 20 años después y antes de la derrota en Fuenlabrada (3-2) que le condenó a la destitución.

No estaba mal la UD a nivel clasificatorio, pues tras la caída en el Fernando Torres se quedó a tres puntos de los puestos de playoff, el objetivo de este curso, pero Luis Helguera ya había convencido a Xavi García Pimienta, que estaba en paro, para dar el salto al fútbol profesional en cuanto se produjera la ocasión perfecta. Además, el vestuario, o más en concreto sus líderes –Jonathan Viera, Jesé...–, no estaba convencido de que con Mel el equipo pudiera alcanzar la meta. En definitiva, todo cuadraba para el cambio de entrenador y el director deportivo no pudo tener una decisión más acertada a la vista de los resultados futuros.

Efecto en la actualidad

Si bien la figura de García Pimienta pasará a la historia por haber sido capaz de crear un equipo en torno a su idea de juego que logró un ascenso y que en la actualidad es la revelación de LaLiga EA Sports después del Girona, Pepe Mel contribuyó en gran medida no sólo a que varios jugadores sean hoy titulares y referentes de la plantilla actual, sino también a la supervivencia económica del club con su apuesta por futbolistas de la cantera.

Su mejor apuesta fue la de Pedri, la que salvó a la entidad de un problema económico serio después de que la UD, entonces con Toni Otero en la secretaría técnica, fiara todo a ascender la primera temporada después de haber bajado. Antes incluso de que debutara en partido oficial Las Palmas le había vendido al FC Barcelona gracias a que el entonces futbolista de 16 años brilló en la pretemporada 2019-20. Así, con el paso de los años, la UD ingresó alrededor de 25 millones por él.

Pero el club no sólo ganó dinero con el tinerfeño, sino también con Josep Martínez y Álex Domínguez, dos porteros a los que hizo debutar el técnico amarillo. Sin embargo, el gran mérito de Mel es haber apostado en su día por jugadores del filial, algunos de los cuáles ya no siguen en la plantilla, pero otros son hoy titulares para el entrenador que le sucedió.

Es el caso de seis jugadores: Álvaro Valles, Sergi Cardona, Álex Suárez, Saúl Coco y Alberto Moleiro. Todos ellos debutaron el presente curso en la máxima categoría y han rendido a un gran nivel primero porque Mel apostó por ellos en su día, y después porque García Pimienta ha conseguido sacarles un gran rendimiento. De alguna manera, se trata de futbolistas que se amoldan a la perfección al estilo del catalán, más decidido por el toque que el del madrileño.

De la plantilla actual, Valles, Coco, Sergi Cardona, Moleiro, Álex Suárez y Kirian debutaron con Mel

Salvo en el caso de Sergi Cardona, que se marchará a final de la presente campaña sin dejar un sólo euro en la caja amarilla, el resto es susceptible de dejar varias decenas de millones en concepto de traspaso, salvo Álex Suárez, que renovó su contrato hasta 2026 hace unas cuantas semanas y por edad se saldría del abanico de posibles ventas.

Así, Valles, tal y como confirmó el propio Miguel Ángel Ramírez anteayer, se marchará traspasado este verano porque termina su vínculo en 2025 y ha rechazado las ofertas de renovación. Moleiro, por su parte, acaba en 2026, pero la intención del club es traspasarle por una cifra de entre 15 y 20 millones, aunque pedirá algo más de entrada, mientras que Saúl Coco, que termina en 2025 y ha aumentado su caché por su condición de internacional –por Guinea Ecuatorial–, tiene ofertas de varios club nacionales y extranjeros.

El nuevo emblema

Pero de todos los jugadores de la plantilla actual que sacó Mel, Kirian es el emblema puesto que no sólo se ha convertido en el líder del vestuario tras la marcha de Jonathan Viera, sino que es el referente del juego del equipo de hoy y, además, el máximo goleador, con seis tantos.

El domingo, por tanto, es día de reencuentros. Pepe Mel y Jonathan Viera, que coincidieron en la UD durante 27 partidos, 13 en el tiempo que estuvo el excapitán en 2019 y 14 hasta que echaron al madrileño, llegan con el Almería para reencontrarse con la UD.

128 Partidos en la UD Pepe Mel dirigió a la UD Las Palmas durante 128 partidos entre Liga y Copa del Rey desde marzo de 2019 hasta enero de 2022. Su balance es de 44 victorias, 41 empates y 43 derrotas. 27 Partidos junto a Viera

{"zeta-despiece":{"header":"Viera al habla y bajas en el rival ","text":"<p><a class=\"ql-advanced-link\" href=\"https:\/\/www.laprovincia.es\/tags\/jonathan-viera\/\" target=\"_self\" data-value=\"{"type":"tag","url":"https:\/\/www.laprovincia.es\/tags\/jonathan-viera\/","entity":{"id":1152790,"name":"Jonathan Viera","type":"tag"}}\">Jonathan Viera Ramos<\/a>, el gran atractivo junto a Pepe Mel del partido del pr\u00f3ximo domingo (15.15 horas) frente al Almer\u00eda, el nuevo club de ambos, atender\u00e1 a los medios de comunicaci\u00f3n en una comparecencia telem\u00e1tica para explicar sus impresiones ante su primer partido en Gran Canaria con la camiseta de otro equipo, en este caso el colista de <a class=\"ql-advanced-link\" href=\"https:\/\/www.laprovincia.es\/tags\/futbol\/\" target=\"_self\" data-value=\"{"type":"manual","url":"https:\/\/www.laprovincia.es\/tags\/futbol\/"}\">Primera Divisi\u00f3n<\/a>. Cabe destacar que el rival amarillo tendr\u00e1 las bajas del mediocentro Dion Lopy y del central \u00c9dgar Gonz\u00e1lez por acumulaci\u00f3n de amonestaciones, mientras que Bruno Langa, expulsado en Bala\u00eddos, por lo que no pudo jugar el pasado lunes frente al Sevilla, vuelve a estar disponible para actuar en el lateral izquierdo. La del domingo ser\u00e1 la primera alineaci\u00f3n de Pepe Mel, cuya llegada al club andaluz se har\u00e1 oficial en las pr\u00f3xima horas. | P. F.<\/p>","body":[{"attributes":{"link":"https:\/\/www.laprovincia.es\/tags\/jonathan-viera\/"},"insert":"Jonathan Viera Ramos"},{"insert":", el gran atractivo junto a Pepe Mel del partido del pr\u00f3ximo domingo (15.15 horas) frente al Almer\u00eda, el nuevo club de ambos, atender\u00e1 a los medios de comunicaci\u00f3n en una comparecencia telem\u00e1tica para explicar sus impresiones ante su primer partido en Gran Canaria con la camiseta de otro equipo, en este caso el colista de "},{"attributes":{"link":"https:\/\/www.laprovincia.es\/tags\/futbol\/"},"insert":"Primera Divisi\u00f3n"},{"insert":". Cabe destacar que el rival amarillo tendr\u00e1 las bajas del mediocentro Dion Lopy y del central \u00c9dgar Gonz\u00e1lez por acumulaci\u00f3n de amonestaciones, mientras que Bruno Langa, expulsado en Bala\u00eddos, por lo que no pudo jugar el pasado lunes frente al Sevilla, vuelve a estar disponible para actuar en el lateral izquierdo. La del domingo ser\u00e1 la primera alineaci\u00f3n de Pepe Mel, cuya llegada al club andaluz se har\u00e1 oficial en las pr\u00f3xima horas. | P. F.



"}]}}