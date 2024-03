Kirian y la época de la flor

Jonathan Viera y García Pimienta se saludaron el pasado domingo al término del partido UD Las Palmas-Almería en la zona entre los dos vestuarios y próxima a la del Flash interview. El atacante del conjunto indálico y excapitán amarillo lo confirmó de esta manera: «Vino y me saludó, no hablamos más porque tampoco estaba la cosa para ello. Fue simplemente un saludo cordial». De esta manera, se pone fin a la polémica de la previa, en la que el entrenador aseguró que lo saludaría si lo veía y el atacante le restó importancia. Tras el pitido final, Viera saludó de forma efusiva a Richi, el coach del plantel grancanario y allegado a Pimienta. También estrechó la mano con su excompañeros. Por su parte, el barcelonés, dejó el banquillo local y felicitó a Maximiliano, portero luso. Por fin, Viera y Pimienta sellaron la paz. | P. C.