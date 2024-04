Mfulu, Fabio y Benito: capitanes de la UD Las Palmas sin protagonismo

Los capitanes de la UD Las Palmas no tienen protagonismo en el equipo a nivel puramente deportivo. Lejos quedan ya los tiempos en que Jonathan Viera no sólo era el jefe en el vestuario, sino también en el terreno de juego. Con la salida del grancanario el pasado mes de diciembre –ahora juega en el Almería, con el que ganó en la Isla el 17 de marzo–, Omenuke Mfulu, Fabio González y Benito Ramírez quedaron como primer, segundo y tercer capitán, respectivamente. Ninguno, salvo este último para los minutos finales, cuenta para Xavi García Pimienta, que si bien deja claro siempre que todos trabajan como el que más y están capacitados para jugar, casi nunca los pone, como tampoco a otros como Lemos, Pejiño, Cristian Herrera o Sory Kaba. Hay un dato desgarrador: entre los tres líderes sólo suman 274 minutos en toda la temporada, sin contar con los descuentos.

Hace algo menos de un mes el técnico amarillo, cuestionado por cómo gestionaba la poca participación de algunos jugadores, es especial de los capitanes, resolvió: «Lo gestiono tomando decisiones. Cuando viene la semana y miro contra quién jugamos busco las mejores soluciones para el equipo. Yo siempre he dicho que estoy muy contento con todos los jugadores porque entrenan muy bien. Me sabe muy mal por Nuke por ejemplo, que fue un jugador muy importante en el año y medio anterior a esta temporada. A Fabio por desgracia las lesiones le han hecho también daño, pero siempre ha sido un jugador importante. Tienen que seguir trabajando y estar preparados para cuando tengan esa oportunidad».

Mfulu, que regresó a la disciplina de la UD a mediados de febrero tras disputar la Copa África con su selección, la República Democrática del Congo, venía de quedarse fuera de la convocatoria la jornada anterior frente al Getafe, días después de que mantuviera una charla con el entrenador. El domingo siguiente también se fue a la grada en la cita con el Athletic Club.

Olvidado

Una semana después regresó al banquillo porque entre lesionados y sancionados había hueco, pero el sábado pasado volvió a ser descartado, esta vez después de viajar incluso a Barcelona –al igual que Cristian Herrera y Ale Gorrín–. Vio el partido desde las butacas de Montjuic. En cualquier caso, el mediocentro no ha contado en ningún momento de la temporada, ni antes ni después de la conversación con el técnico.

Lastrado por la malaria que sufrió el verano pasado a la vuelta de un par de partidos con su país, Mfulu se perdió la pretemporada y no pudo sumarse al grupo hasta la semana misma en que empezó la competición. Así, todo fue mucho más difícil. Pese a que fue premiado con los minutos finales es la jornada inaugural ante el Mallorca, y que participó también en el tercer y el cuarto partido, siempre como suplente, su participación más amplia tuvo lugar en el Bernabéu, cuando García Pimienta hizo rotaciones.

El franco-congoleño no juega desde el 20 de diciembre; el de La Aldea siempre ha sido suplente

Ese día, a finales de septiembre del año pasado, fue sustituido en el descanso y ya no volvió a participar, lesión muscular mediante en octubre, hasta el 20 de diciembre, en los 12 minutos finales del choque de San Mamés. Desde entonces no ha vuelto a jugar en Liga, donde acumula 77 minutos. En Copa, fue titular en los tres encuentros de los amarillos.

Si el verano fue fatídico para el franco-congoleño, peor fue para Fabio, que sufrió una rotura en el tobillo a finales de julio en un partido amistoso con el Almería en Marbella y se quedó sin ficha hasta enero, aunque finalmente a la UD le sobró una en el mercado estival. Recuperado por fin, el de Ingenio comenzó el año con entrenamientos al margen del grupo y poco a poco se unió al trabajo con el resto de compañeros.

Fabio, perseguido por Perrone en un entrenamiento de esta semana. / laprovincia.es

Así, fue incluido por primera vez en una convocatoria en el choque de Vallecas, y luego ante el Real Madrid, aunque no debutó este curso hasta la jornada siguiente, en Granada, en el minuto 91. Una semana después, contra el Valencia, entró en el 93. Y nada más.

A finales de abril tras el cáncer

Cabe recordar que la temporada pasada sucedió una situación similar con Kirian, si bien lo que había padecido el tinerfeño no fue una lesión, sino una cáncer del que en diciembre ya estaba recuperado. Le quedaba entonces coger el tono físico necesario para competir al más alto nivel, algo que ocurrió desde principios de marzo según el pensamiento del propio jugador y de algunos miembros del staff de la UD. Sin embargo, el debut del ‘20’, en el que Jonathan Viera tuvo mucho que ver por su insistencia a García Pimienta, no se produjo hasta finales de abril. Lo que vino después es sabido: enorme final de curso de Kirian y ascenso directo.

Marvin (I.) y Benito, en un entrenamiento de la UD. / laprovincia.es

Benito, por su parte, es el que más ha jugado de los capitanes, hasta en 15 partidos, pero nunca como titular. El de La Aldea, entre puñados de minutos, suma en total 195 –más los descuentos–. Al menos en su caso ha marcado un gol, al Atlético de Madrid en el Gran Canaria, el que significó el segundo de la UD.

No parece descontento el extremo. «Mi rol lo tengo bastante claro, asumido. No me preocupa. Estoy a disposición del equipo, lo que me dé el míster. Siempre daré lo mejor. Es lo que siempre he hecho (...) Estoy muy a gusto aquí, en casa, en el equipo de mi tierra y de mi vida. Mi intención es quedarme mucho tiempo, me queda un año más», comentó en días antes del choque ante el Almería.

Un rol asumido

Ya sin Jonathan Viera, y con Mfulu, Fabio y Benito sin protagonismo alguno o casi sin él, Kirian ha asumido la capitanía y el liderazgo del vestuario, antes de que el de La Feria anunciara su marcha e incluso en los momentos en que el enfrentamiento entre el exjugador amarillo y el entrenador estaba en su máximo apogeo.

Es más que probable que el tinerfeño sea elegido entre los cuatro de la campaña que viene, en la que presumiblemente no estará Mfulu, que acaba contrato en 2025 y a quien el club trató de dar salida en el pasado mercado invernal, sin éxito sobre todo porque el jugador competía en ese momento con su selección. Recibió el interés de equipos de Segunda como el Oviedo o el Espanyol, pero finalmente no salió. Hoy, el protagonismo de los capitanes de la UD en el campo es nulo.