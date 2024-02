Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 17 al 23 de febrero, signo a signo

El ranking de los signos del horóscopo para esta semana del 17 al 23 de febrero, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, coloca en primera posición a Cáncer seguido de Piscis, AriesEscorpioVirgo, CapricornioLeoSagitarioTauroGéminisAcuarioy cierra el círculo Libra. Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por el ingreso del Sol el día 19 en el signo de Piscis. Esto potencia nuestra sensibilidad e intuición en este segundo mes del año 2024. Además, a Luna está en su fase creciente y bajo su influjo estaremos llenos de energía y con ganas de emprender nuevas iniciativas. El día 23 Mercurio ingresa en Piscis, y los signos de agua -Cáncer, Escorpio, Piscis- tienen un momento propicio para exámenes y entrevistas de trabajo.

La Luna Creciente transita por tu signo los días 19 y 20, y tú te vas a sentir poderoso y atrevido, sin que nada te frene. Es un buen momento para tomar iniciativas y hacer cambios muy beneficiosos, ya que contarás con una enorme creatividad, capaz de transformar todo lo que te rodea. Puedes recibir una noticia inesperada que te llene de alegría.

Muchas felicidades. El día 19 el Sol ingresa en tu signo y su positiva energía te allana el camino para que logres lo que deseas. Además, el 23, el planeta Mercurio ingresará también en tu signo y el sector de la comunicación se activa. Son días fabulosos para conectar con la gente, expresar lo que sientes y aclarar malentendidos que te estaban perjudicando. Muévete.

La suerte va a estar de tu parte y siempre tendrás un as en la manga para que tus expectativas se cumplan. Confía en tu fuerza y empuje, que son inmensos y te van a permitir subirte al carro de las oportunidades. Aprovecha cualquier ocasión para cuidarte y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Estando bien contigo mismo irradiarás lo mejor de ti.

Los asuntos pendientes que estaban retrasando tus planes se van a resolver, y, de la mano de los amigos, pueden llegar oportunidades maravillosas para que seas feliz. Activa tu autoconfianza y verás cómo puedes conseguir todo cuando actúas con seguridad y sin dudas. Los altibajos que has sufrido han llegado a su fin y te vas a liberar de una carga económica que te lastraba.

El éxito está a tu alcance porque tendrás una voluntad inquebrantable que te permitirá superar cualquier obstáculo que te separe de tus objetivos. Ahora bien, haz una lista de tus prioridades y escoge lo que más te interese para que el estrés no amenace tu estabilidad. Es el momento de cambiar de estrategia en el amor para superar distanciamientos y recuperar la complicidad.

Estás pasando por un momento de turbulencia, y tú, que eres un signo de tierra y necesitas pisar terreno firme, andas un poco perdido, pero pronto todo cambiará a mejor. Analiza los pros y los contras antes de embarcarte en algo que no tienes claro y escucha los consejos de la gente que te quiere porque estarán bien encaminados y te ayudarán mucho.

Si sientes que tu vida necesita un cambio, la Luna en tu signo, los días 21, 22 y 23, te transmite la fuerza que necesitas para hacerlo, y verás cómo todo se transforma a tu alrededor. Vas a vivir experiencias muy positivas que te harán encarar el futuro con esperanza y confianza. Es un buen momento para volver a empezar, reconciliarte o abrirte a una nueva relación.

Aunque comienzas la semana con un halo de nostalgia, la energía de la Luna creciente te va a ayudar a recuperar el optimismo. Te gustará hacer las cosas a tu aire, y sentirte libre como el viento, pero no dejes de buscar apoyos, de moverte y de salir al encuentro de la suerte porque es muy posible que tengas la posibilidad de llegar más lejos de lo que soñabas.

Algún contratiempo te complicará la vida, pero el benefactor planeta Júpiter en tu signo puede traerte golpes de suerte cuando más lo necesites que lo cambien todo. Bajo el influjo de la Luna creciente, puedes comenzar algo nuevo que se consolidará y llegará muy lejos. Deja que tus sentimientos fluyan con naturalidad, sin forzar las situaciones.

Puedes sentirte presionado por tu entorno, pero la Luna en tu signo, los días 17 y 18, te protegerá para que salgas fortalecido de cualquier prueba y seguro de lo que quieres. Con Venus muy bien aspectado, todo serán facilidades y ventajas en el amor, y si algo ha borrado tu sonrisa ahora podrás solucionarlo. Te relacionarás con mucha soltura, y estarás muy comunicativo y abierto.

Con Marte y Venus en tu signo estás lleno de iniciativa y muy carismático, pero te acechan las envidias. No confíes en quien no conoces a fondo y sé muy cauto porque corres el riesgo de que se hable mal de ti en diferentes entornos. Al final se sabrá la verdad y recuperarás tu prestigio. La energía lunar puede contribuir a poner en marcha algo que estaba paralizado.

Te sientes un poco desanimado, pero estás recibiendo una energía astral muy poderosa que te ayudará a no rendirte y a dar la espalda a los malos recuerdos. Te conviene mantener la mente lo más clara posible para no perderte en pensamientos que no conducen a nada. Poco a poco, el entusiasmo irá ganando terreno y sentirás que todo vuelve a funcionar en tu vida.