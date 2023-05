Las condiciones laborales en la hostelería siempre son un tema de controversia. En las últimas semanas y con casi la llegada del verano, una de las épocas donde más proliferan las ofertas de empleo en el sector, se han incrementado las ofertas laborales y alguna de ellas infringe las normativas laborales.

Una de las cuentas más activas en redes sociales sobre el mundo de la hostelería SoyCamarero, gestionada y propiedad de Jesús Soriano, se ha hecho eco de una oferta de empleo para el puesto de camarero en una cadena de salones de juego ubicada en Santander que ha indignado a todo el gremio.

Tal y como se puede leer en el post que ha recogido la cuenta de Twitter, la oferta de empleo consistía en un trabajo a jornada completa, con salario según convenio y con un día libre de trabajo. Hasta aquí era todo normal, hasta que el demandante de empleo ha decidio preguntar sobre las condiciones y ha sido cuando ha llegado la sorpresa.

“Cuando pregunto por el horario pensando que las 40 horas son repartidas en 6 días a la semana me dice el hostelero que no, que trabajo 48 horas semanales pero que solo voy a cobrar 40 horas”, explica. Al preguntarle sí lo que pretendía decirle era que un día a la semana iba a trabajar gratis la respuesta del oferente le dejó de piedra: “Sí, básicamente quedan en el aire. Esto es lo que hay, si no estás de acuerdo es mejor que busques otra cosa”.

Una oferta que ha enfurecido a todo el gremio y que denuncian que no es la primera vez que ocurre. “No señores hosteleros, sí que hay camareros pero no queremos que se rían de nosotros y mucho menos que nos exploten”, sentenciaba en el post.