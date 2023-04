Saavedra, Soria y Mauricio reclaman a los partidos "altura de miras" para afrontar los retos de Canarias

La experiencia es un grado. Y si no que se lo pregunten al expresidente de Canarias Jerónimo Saavedra (PSOE), al exministro de Industria José Manuel Soria (PP) y al antiguo portavoz de la coalición nacionalista en el Congreso José Carlos Mauricio, quienes aprovecharon esta mañana su participación en un foro organizado por la cadena Ser para reclamar a la clase política actual más "altura de miras" para poder abordar los retos de Canarias.

A pesar de sus diferentes visiones de las Islas, los tres reconocieron que en el pasado fueron capaces de entenderse para dar pasos adelante en favor de Canarias, algo que ahora reclaman a las nuevas generaciones. "Estamos en un momento histórico y como hicimos nosotros en su momento es necesario que los partidos renuncien a algunos de sus valores para lograr un gran compromiso histórico", apuntó Mauricio.

El también exconsejero de Economía y Hacienda del Gobierno canario aseguró que las que se avecinan serán "unas elecciones históricas" debido al cambio que se está dando en el mundo, en España y también en las islas que demanda tomar decisiones de largo plazo y altura política", si bien, "desgraciadamente", dijo "el debate aquí está a un nivel muy ramplón". Soria también reclamó un mayor nivel de diligencia entre la clase política actual. "El político de hoy debería leer y estudiar más para conocer la historia de la sociedad y tomar decisiones en consecuencia", apuntó.

También coincidieron en señalar los grandes retos del Archipiélago: la reforma de la administración y la evolución de la renta per cápita de Canarias. "Hay que definir bien la estructuras de la administración canaria y las competencias de cada una para que sea óptima", afirmó Saavedra. Soria recalcó el problema que supone la duplicidad y triplicidad de funciones entre administraciones.

Para Mauricio la clave, de la reforma en la administración y del resto de asuntos importantes, está en tener una visión "de conjunto" y buscar la eficiencia y la reorganización dejando un lado la visión "el individualismo".

En lo que no coincidieron los tres veteranos es en sus deseos para los próximos comicios. Para Mauricio la victoria estará reñida entre "el centro derecha o el centro izquierda" aunque reconoció que no le gustaría que repitiera lo que denominó "el pacto de las Flores marchitas" porque, según sus palabra, "no ha hecho nada en los últimos 4 años". El histórico de CC fue más allá al afirmar que los últimos gobiernos de Canarias presididos por Fernando Clavijo (CC) y Ángel Víctor Torres (PSOE) han supuesto "una década perdida" para las Islas.

Saavedra, por su lado, apuesta por dar continuidad al Gobierno actual, constituido por PSOE, NC, Podemos y ASG. "Habrá cambios en algunas corporaciones locales, pero a nivel regional se repetirán los resultados con pequeñísimas variaciones", aclaró sobre el 28-M. El expresidente de Canarias y exministro de Administraciones Públicas descartó, además, la irrupción de Vox en el Parlamento autonómico porque, según explicó, "el carácter canario no va con esas fórmulas".

Para Soria existe una alta probabilidad de que se produzca una especie de "doble empate técnico y que, por un número muy pequeño de parlamentarios, se decida la gobernabilidad por parte del centro derecha o el centro izquierda" siempre en función de a quién apoye Casimiro Curbelo (ASG). A su entender, los socialistas pueden reeditar su pacto con sus actuales socios o llegar a un acuerdo con CC, si bien esto último es complicado, mientras que los nacionalistas podría pactar con el PP o con el PSOE y los populares "solo" con los nacionalistas, ya que las dinámicas nacionales "le impiden hacerlo con los socialistas". Por todo ello, su apuesta para Canarias es un pacto de centro derecha "con Casimiro" Curbelo.