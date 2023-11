Los canarios se ahorrarán 321 millones en la renta por las deducciones autonómicas

Los contribuyentes canarios se ahorrarán 321 millones de euros en la próxima declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) gracias a las deducciones autonómicas. Una cantidad en la que se incluye el ahorro fiscal del mantenimiento de la deducción extraordinaria por el alza de los precios, una rebaja que instauró el anterior equipo al frente de la Consejería de Hacienda y que el actual, visto que la inflación continúa desbocada, ha decidido prorrogar un año más. Así que en la siguiente declaración del IRPF –la que se presentará en 2024 con los ingresos obtenidos en 2023–, los isleños con rentas por debajo de 30.000 euros, es decir, las rentas medias-bajas, bajas y muy bajas, podrán volver a deducirse 225, 175 o 125 euros en función de su mayor o menor nivel de ingresos.

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, regresó este jueves al Parlamento de Canarias para desgranar ante los grupos el proyecto de ley de presupuestos autonómicos para 2024. En materia fiscal, los partidos de la oposición, y en especial los representantes del PSOE y de Nueva Canarias (NC), no dejaron pasar la oportunidad de afearle al Gobierno el «incumplimiento» de la bajada del tipo general del IGIC del 7 al 5%. Un compromiso que tanto el PP como Coalición Canaria (CC) asumieron en campaña electoral pero que de momento no han materializado. Asián repitió una vez más que el compromiso «sigue en pie» y que «no han cambiado de opinión», solo que han tenido que «sacrificar» la medida –argumentó– en pos de «priorizar el gasto social».

Sin embargo, y más allá de la controversia entre partidos por la cuestión del IGIC –un «engaño» para socialistas y nuevocanaristas y una obligación a su pesar para las fuerzas políticas que sustentan el Gobierno–, el informe económico y financiero que acompaña el proyecto de ley de presupuestos cuantifica el ahorro fiscal que tendrán en 2024 los ciudadanos y empresas de la región por las distintas deducciones, desgravaciones, rebajas y descuentos tributarios en cerca de 3.371,5 millones de euros. Entran aquí, cabe insistir, todos los descuentos fiscales que se aplican en todos los impuestos: los directos, los indirectos, los cedidos, los propios, los especiales y los del Bloque de Financiación Canario, con el IGIC a la cabeza. No obstante, y dado que la rebaja del tipo general del gran impuesto al consumo queda aparcada y a la espera de tiempos más propicios, las principales novedades para los ciudadanos están en el IRPF.

La decisión de mantener un año más la deducción por el alza de los precios, que fue la gran novedad introducida en los presupuestos para 2023 por el anterior equipo al frente de Hacienda, que lideraban Román Rodríguez como consejero y Fermín Delgado como viceconsejero, supondrá un ahorro tributario para los declarantes canarios del IRPF de casi 177,4 millones de euros. Eso por un lado. Por otro, los contribuyentes isleños se ahorrarán otros 119,6 millones –siempre según las previsiones incluidas en el proyecto presupuestario– por las deducciones autonómicas digamos ordinarias, es decir, todas las que vienen aplicándose desde antes del estallido de la pandemia y la posterior ola inflacionaria. La mayor parte de esos 119,6 millones de euros corresponde a las deducciones por discapacidad y mayores de 65 años, un total de 29,2 millones; alquiler de vivienda habitual, hasta 28,9 millones; gastos de enfermedad –21,7 millones de euros–; y gastos de estudios –poco más de 6,5 millones–.

Por último, los técnicos de Hacienda agregan otros 24 millones al montante de los beneficios tributarios en el IRPF por los ajustes de la tarifa autonómica, lo que se conoce como deflactar, que no es otra cosa que amoldar a la inflación los distintos tramos del impuesto, de forma que esos trabajadores a los que se les ha subido la nómina en línea con el incremento de los precios –y que por tanto no han ganado poder adquisitivo– no acaben saltando de tramo y pagándole por ello al fisco de manera indebida.

En suma, los canarios se ahorrarán 321 millones en la próxima declaración del IRPF solo por las deducciones propias de su Comunidad Autónoma. Una cantidad a la que se añadirán otros 435,5 millones de euros –hasta un beneficio fiscal total de 756,5 millones– por las deducciones en el tramo estatal del impuesto.