El Gobierno de Canarias “agilizará” la construcción de nueva vivienda pero “sin consumir más suelo”

El Gobierno de Canarias trata de poner fin a la polémica surgida sobre la posibilidad de suspender los planeamientos insulares para poner suelo rústico a disposición de los planes de vivienda y emplazar en esos terrenos nuevos proyectos con los que dar cobertura a la demanda de vivienda en la comunidad autónoma.

Tras un primer anuncio realizado el martes por el director del Instituto Canario de Vivienda (Icavi), Antonio Ortega, abriendo la posibilidad de aplicar en todas las islas la excepcionalidad prevista para La Palma en respuesta a la erupción del volcán hace dos años, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, matizó al día siguiente que esta opción solo se estudiaría para el caso de vivienda de protección oficial. Y este jueves fue el consejero de Transportes, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, quien añadió un nuevo matiz reduciendo, aún más, el abanico de actuación en ese sentido y dio a entender, claramente, que la excepción de uso de suelo rústico solo se contemplaba para La Palma, sin mencionar la opción de la vivienda pública a la que se refirió Clavijo para el caso del resto del Archipiélago.

Con todo, Rodríguez sí dejó una rendija argumental abierta al asegurar que “el suelo es uno de los elementos más dificultosos para desarrollar la política de vivienda porque vivimos en islas, donde el territorio es limitado y además bastante sensible medioambientalmente. Tenemos que tener todas las previsiones posibles para poder acceder a suelo, pero teniendo en cuenta el territorio en el que nos movemos”. Es decir, no rechaza por completo la opción, pero dando por hecho que no está previsto aplicar la excepción palmera al resto de las Islas. Según explicó Rodríguez, “la excepción de La Palma es para esa isla porque el volcán ha derribado las viviendas de muchas personas y tiene una excepcionalidad que no se da en el resto de las islas”, por lo que “una cosa es La Palma con su problema específico derivado de la erupción del volcán y otra cosa es el resto de las islas donde buscaremos fórmulas para agilizar la construcción de vivienda, pero teniendo en cuenta que no queremos consumir más suelo del necesario y que lo que queremos es colocar vivienda en el mercado para dar respuesta a los más de 20.000 demandantes de vivienda”.

“Una cosa es La Palma y otra el resto de las Islas, donde buscaremos fórmulas para agilizar la construcción de vivienda"

El consejero aclaró que “lo que sí estamos viendo es la posibilidad de aprobar un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que facilite la construcción de vivienda pública”, mientras se llevan a cabo otras iniciativas, de manera simultánea. Así, de una parte, se priorizará la adquisición de viviendas vacías o inacabadas y, de otra, se va a “actuar sobre el suelo urbano que hay en los municipios y que ya es posible que nos lo cedan para construir nueva vivienda”. Sobre la primera de estas líneas de actuación, el consejero señaló que “es una prioridad porque es suelo consumido y es factible su finalización en un tiempo prudencial y, por tanto, podríamos colocar vivienda pública en muy poco tiempo”. Sobre la segunda señaló que “tenemos suelo urbanizable donde hoy por hoy no podemos construir porque todavía está pendiente la urbanización de las calles, y entendemos que esa sí sería una medida extraordinaria y excepcional, pero que no consume más suelo planificado”. “Eso es lo que planteamos”, precisó.

20 millones de fondos UE

Por otro lado, Canarias contará este año con 20 millones de euros más para rehabilitación de vivienda en el Archipiélago, una cantidad que se suma a los más de 200 que ha recibido ya la Comunidad Autónoma para estas mismas políticas de con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia. A este plan comunitario de respuesta económica y social a la pandemia, el Ejecutivo canario ha presentado diferentes proyectos y también ha previsto otros adicionales, en caso de que se reasignen fondos antes del fin de la convocatoria, según explicó este jueves Pablo Rodríguez. El total de fondos europeos distribuidos por el Ministerio para el conjunto de las comunidades autónomas para este año es de 430 millones.

👉🏻 La Consejería prepara un paquete de medidas que se llevarán a cabo de forma simultánea para dar respuesta a la demanda de vivienda pública que existe en todo el Archipiélago. pic.twitter.com/u6fx2R5Sln — Vivienda Gobcan (@ViviendaCanaria) 18 de enero de 2024

Rodríguez asistió a la primera Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana desde que se formó el nuevo gobierno central y asumió las competencias en esta materia Isabel Rodríguez como ministra de Vivienda y Agenda Urbana, áreas desgajadas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenibles. Los nuevos fondos proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y su destino será la rehabilitación de viviendas y de espacios urbanos rehabilitación, así como a la construcción de vivienda asequible y eficiente en el Archipiélago. Tras la reunión, a la que también ha asistido Antonio Ortega como el director del Icavi, el consejero trasladó que “Canarias necesita los esfuerzos de todas las administraciones para dar respuesta a uno de los principales problemas de los canarios y canarias”.

“El compromiso del Gobierno de Canarias es dar respuesta, durante esta legislatura, a los problemas de acceso a la vivienda y, por supuesto, ejecutar todos los fondos que llegan desde Europa y el Estado, ya que cuando accedimos a la Consejería, a mediados del año pasado, había muchos sin ejecutar”, ha añadido Rodríguez. En este sentido, el consejero ha apuntado que, en la actualidad, gran parte de los fondos se encuentran en fase de licitación o de adjudicación, lo que permitirá disponer, en los próximos meses, de más de mil viviendas en proceso de construcción en todo el Archipiélago.