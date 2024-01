Las Lady's Chancletas cumplen 25 años sobre las tablas del Carnaval

Las Lady's Chancletas cumplen este año 25 años sobre el escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y ya se han convertido en la murga decana de las fiestas capitalinas en cuanto a los grupos femeninos en activo se refiere. Toda una proeza teniendo en cuenta las dificultades de mantener a un colectivo cohesionado y unido en el tiempo en un concurso de murgas predominantemente masculino. En su haber varios premios de vestuario y un Tomás Pérez a la mejor letra por 'Por fin rompí el bono' en 2001.

Fundada en 1999 de la mano de Los Chancletas, Las Lady's Chancletas se han convertido ya en una de las agrupaciones femeninas más longevas con permiso de las lanzaroteñas Las Revoltosas y las tinerfeñas Las Desconfiadas, pioneras en el Carnaval canario a principios de los 80 del pasado siglo. Una década prodigiosa para la consolidación del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria como fiesta popular de ciudad y en la que surgirían otros grupos femeninos como Las Urraca y Las Walkirias, hoy, sin embargo, inactivos.

Marta Rosales, primera directora que tuvo Las Lady's Chancletas, cuenta que la murga surgió acompañando a Los Chancletas. "Éramos seguidoras de la murga. Unas porque eran novias de algún murguero; otras porque estaban casadas; y otras, como en mi caso, porque teníamos hermanos en la agrupación - es hermana del hoy presidente de honor de Los Chancletas Tito Rosales-. Un día dijimos y por qué no formamos nosotras una murgas y el entonces presidente de Los Chancletas Paco Dávila no animó a ello, y tiramos para adelante".

Con apenas 16 años, Marta Rosales se hizo cargo de un grupo de mujeres en el que muchas de ellas eran ya madres de familia hasta que hace tres años decidió pasar el testigo a Sara Cervera, actual directora de la murga Las Lady's Chancletas. "Los primeros años nos hacía las canciones Tito hasta que con el paso del tiempo fuimos nosotras organizando comisiones para escribir nuestras propias letras", indica sobre los cambios que ha ido experimentando el grupo en estos 25 años de historia, en el que también han tenido que luchar por hacerse un hueco en el concurso de murgas. "Al inicio nos llamaban 'las del bocadillo' porque salían cuatro murgas masculinas a concursar y cuando nos tocaba a nosotras la gente se iba a tomar algo para después volver a escuchar a otras agrupaciones", recuerda, mientras apostilla que eso hoy en día "se nota menos".

Marta Rosales reconoce el papel que han tenido dentro del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria para que otras murgas femeninas se animaran a subirse al escenario. "El Carnaval es un reflejo de la sociedad, de ahí que las mujeres estemos implicadas en todos los sectores y lleguemos a todos los niveles, aunque algunas murgas masculinas quisieron en un momento que se hiciera un concurso aparte para los grupos femeninos. Dijimos que no y gracias a ello estamos juntos desde entonces", relata, aunque lo de conseguir un premio de interpretación en las carnestolendas capitalinas aún esté costando en el colectivo de las murgas femeninas. "Las voces de las mujeres son diferentes a las masculinas y aún cuesta al público y al jurado adaptarse a las murgas femeninas, pese a que ya no somos tan pitonas como antes y nos vamos profesionalizando cada vez más. Poco a poco, todo llegará", augura.

Medio centenar de componentes

La actual encargada de dirigir a las 51 componentes de Las Lady's Chancletas, Sara Cervera, también lleva desde los 17 años en la murga, a la que entró junto a una amiga, porque "era una de las murgas que más nos gustaban". Ella también se muestra orgullosa de haber logrado mantener "a la familia" unida durante tanto tiempo pese al perfil tan variopinto de la agrupación, las cosas buenas y malas que les han ocurrido en estos 25 años y el sacrificio personal que han tenido que hacer para seguir hacia adelante como grupo. "Es un orgullo seguir activas y que por la murga hayan pasado tantas generaciones", dice. Entre sus recuerdos, el estar ensayando en Las Alcaravaneras a pesar de la lluvia y el temor a que los disfraces "no llegaran a tiempo".

Los ensayos los realizan hoy en día en un local del antiguo cuartel Manuel Lois, reconvertido hace unos años por la concejala de Carnaval Inmaculada Medina en un espacio para las murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. "De vernos sin local y cargando la percusión a todas partes, nos vimos de repente con un local. Estamos muy agradecidas, ha sido el mejor regalo que han hecho a las murgas", declara.

Sara Cervera reconoce que el público les recibe ya "con cariño", aunque el Carnaval, en general, sigue siendo "muy machista". Y en este sentido, confiesa que ello se ve cuando se hace un chiste relacionado con el sexo. "En las mujeres no suena bien hacerlos. Y, nosotras, para no resultar barriobajeras, tenemos que hacerlo excesivamente bien o autocensurarnos y no hacer ese tipo de letras, mientras que el mismo chiste en las murgas masculinas resulta muy gracioso".

En esta edición de las carnestolendas, en las que participarán en la segunda fase del próximo día 30 de enero, Las Lady's Chancletas harán en una de sus canciones un balance de su cuarto siglo de historia y de cómo sigue la sociedad. Y esperan, por supuesto, colarse en la final. "El Carnaval cansa mucho, llevo casi media vida en él. Dentro de 25 años me veo en mi casa siguiendo a Las Lady's Chancletas, apoyándolas, pero Las Lady's hasta el infinito", pronostica la actual directora Sara Cervera sobre el futuro del grupo.