Discordia entre el Ayuntamiento y los bomberos por el plan de seguridad del Carnaval

Los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria denuncian "lagunas" en el plan de seguridad y movilidad del Carnaval. Por redes sociales circula un vídeo en el que se puede ver un camión de bomberos con dificultades para salir del Puerto el pasado viernes, mientras se celebraba la gala de la Reina. Por lo que los agentes se vieron obligados a llamar al parque Central de Miller para que acudieran ellos en su lugar al servicio. En este caso, un pequeño incidente en el hotel Exe Canteras, en Guanarteme. El Ayuntamiento, en cambio, señala que estos tienen un paso habilitado en Belén María.

"El plan de seguridad tiene sus lagunas, lo advertimos por vía interna desde el principio", señala Dani Ojeda, portavoz de bomberos del sindicato USPB. "Como no podían avanzar tuvimos que llamar a Miller, menos mal que no fue nada y para cuando llegaron el personal del propio hotel lo había solucionado", explica.

Avenida de los Consignatarios

Desde la concejalía de Seguridad, que dirige Josué Íñiguez, señalan que el plan de seguridad y movilidad establece que los vehículos de emergencia deben utilizar la Avenida Marítima, de tal manera que el corte de Belén María es "permeable" en estos casos y permite dar paso a bomberos, sanitarios o policía. Además, indican que hay un camión junto al escenario para que puedan acudir a las emergencias.

Carnaval de noche tras la gala de la Reina. / José Carlos Guerra

El vehículo del vídeo circula por la avenida de los Consignatarios, que es la vía interna del Puerto. Desde el Ayuntamiento señalan que tendrían que haber utilizado la Avenida Marítima y no esta calle que desemboca en el parque Santa Catalina y no tiene salida directa a la autovía en sentido sur, si no que habría que callejear.

Desde USPB, Ojeda se pregunta: "¿Cuántas personas tendrías que disipar?". Según el portavoz del sindicato, Belén María estaba "colapsada", aunque no de vehículos si no de carnavaleros. "Tendrías que tener no se cuántos policías para hacer hueco", indica, "y más teniendo en cuenta que es gente que ha estado bebiendo".