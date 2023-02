Canarias está de luto por la muerte del cómico Manolo Vieira. El humorista falleció en la noche de este miércoles a los 73 años y ha dejado huérfano a miles de canarios que fueron víctimas en más de una ocasión de la carcajada fácil que detonaba el artista con sus historias costumbristas eran, con todas sus exageraciones, el reflejo de la vida cotidiana de cualquier canario.

Miles de canarios han recibido con pesar la noticia del deceso del cómico. Muchos de ellos, considerados hijos profesionales como Aarón Gómez, Kike Pérez, Ignatius Farray, Delia Santana, Jorge Bolaños o Víctor Lemes, entre otros. Como muestra de luto hacia Vieira, muchos de ellos han compartido un vídeo de una pequeña actuación privada en el que el propio Lemes le dedicó una canción a Manolo y él en muestra de agradecimiento dedicó unas palabras a sus amigos que ha transcendido y que muestra la filosofía de vida del padre de personajes tan célebres como 'Mané, el bobo' o el niño hiperactivo Alexis -pronunciado Alersin-.

“Ya que la vida está llena de tanta amargura, mínimo estamos obligados a reír y amar. Te puede doler una pierna y hasta los hospitales están contratando a gente para ello. Hay que reír y amar”, dijo Manolo Vieira en el vídeo que se ha convertido en viral.

Trayectoria

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 18 de mayo de 1949, Manolo Vieira Montesdeoca ha sido considerado durante décadas el humorista "más importante de toda" Canarias, después de que desde 1983 comenzara a compatibilizar su trabajo como camarero con sus primeras actuaciones como comediante, empezando a granjearse una reconocida trayectoria como humorista.

Posteriormente alquilaría un local para representar sus monólogos, donde fue "uno de los pioneros de este formato en toda España", si bien en 1987 adquirió un nuevo local, el popular Chistera, donde comenzó a llevar a cabo dos representaciones diarias hasta la década de los 90, año que se trasladó a Madrid.

Después daría el salto a la televisión con el programa 'Una hora menos' participando en espacios como 'No te Rías que es Peor', 'Ven al Paralelo ' o 'Esto es Espectáculo', 'Esta Noche Pago Yo' o la serie 'La Revoltosa', entre otros. Además, su humor traspasó fronteras, ya que realizó varias representaciones en Norteamérica y en el mercado latino de Estados Unidos, actuando en varias televisiones de Miami.

Prueba de ello es que Manolo ha dejado huella en territorio peninsular. En el programa de La 2 'Un país para reírlo' se acordaron del humorista canario el pasado verano.

Luis Piedrahita preguntó a Goyo Jiménez sobre cuáles eran sus referentes, a lo que el cómico de Melilla contestó emocionado y con unas bonitas palabras que lo mejor que le había dado el programa era "poder conocer y entrevistar a Manolo Vieira”. Y es que el de la Isleta es un auténtico referente para los monologuistas de toda España.

“Recuerdo que Manolo Vieira hacía bromas sobre películas y aquello, de repente, a mí me marcó. Hacía algunas bromas sobre Falcon Crest, y eso me abrió la mente para ver las películas de otra manera. Recuerdo verlo de muy niño, me hizo mucha gracia. Se lo dije y volveré a decirlo, fue mi referente”, afirmó Jiménez.

Un modelo a seguir

Daba igual en qué isla actuara que siempre agotaba el aforo de donde estuviese, porque su público se sentía identificado con esas historias pequeñas que relataba y que él conseguía convertir en verdaderos episodios de comedia. Se decía que su humor "solo lo entendemos los canarios" y aunque algo de razón tiene esta afirmación, Manolo Vieira también lograba adaptar ese guión a su público y a los tiempos y así fueron creciendo sus personajes más conocidos.

Sus anécdotas de esa guagua hasta los topes subiendo la avenida de Escaleritas, el carro de supermercado que chirría o el coche que se pierde en un aparcamiento de una gran superficie eran historias comunes pero identificables totalmente por el público que no paraba de reír en todos sus espectáculos.

Carmelito y Maruquita, Cuco, Fela y Chanín eran alguno de sus personajes y aunque algunos de ellos estuvieron siempre con él, los fue adaptando. Aún así mantenían su esencia.

Vieira siempre defendió que conocer el pasado era la mejor manera de conocer el futuro.

A finales de 2022 anunció que se despedía de los escenarios con una gira de su espectáculo "La última y nos vamos" que comenzó en la mítica sala "Chistera", donde tantas veces hizo reír a sus incondicionales y abrió camino a otros humoristas de Canarias.

Pésame

Han sido muchas las celebridades las que han dejado su pésame desde que se conociese el trágico desenlace .

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha lamentado este jueves la pérdida de Manolo Vieira, quien falleció anoche, y al que ha definido como un "humorista con mayúscula", que fue capaz de "crear escuela". El presidente insular ha comenzado el debate sobre el Estado de la Isla pidiendo a todos los miembros que componen el pleno un minuto de silencio "por su memoria", al igual que ha tenido palabras para el escritor Alexis Ravelo, también fallecido recientemente.

Manolo Vieira, ha dicho en los momentos previos al debate, "logró llevar la idiosincrasia canaria desde La Isleta al mundo" con una trayectoria en la que "supo trasladar nuestra habla" fuera de las fronteras de las islas.

Muy triste. Se nos ha ido el HUMORISTA, con mayúsculas, de Canarias. El primero que trascendió nuestras fronteras. El que mejor supo captar el modo de ser de nuestra gente. Me queda el consuelo de que supo de su nombramiento como hijo predilecto antes de agravarse su estado. DEP

El humorista fue capaz "de crear camino a los hombres y mujeres del humor en Canarias", en "una manera de crear escuela" que ha dado como fruto un amplio grupo de discípulos que "seguirán su estela".

Como ha recordado, este miércoles, 8 de febrero, se anunció que sería distinguido como Hijo Predilecto de Gran Canaria este año y como le trasmitieron sus cercanos fue una noticia que recibió "con mucha ilusión", como ha explicado Morales.

Por otro lado, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha resaltado la figura del cómico Manolo Vieira, fallecido en la jornada de este miércoles, y ha señalado que la mejor forma de homenajearle es recordar alguna de sus famosas historias. "La risa es universal, no tiene acento, pero en Canarias no ha habido una risa tan nuestra como la que provocaba Manolo Vieira", ha escrito el máximo dirigente regional en su perfil oficial de Twitter.

La risa es universal, no tiene acento. Pero en #Canarias no ha habido una risa tan nuestra como la que provocaba Manolo Vieira.



La risa es universal, no tiene acento. Pero en #Canarias no ha habido una risa tan nuestra como la que provocaba Manolo Vieira.

Se va un maestro del humor y un artista generoso. El mejor homenaje hoy es recordar alguna de sus múltiples historias que tanto nos hacen reír. DEP.

Torres ha hecho especial hincapié en que con el fallecimiento del humorista de La Isleta, "se va un maestro del humor y un artista generoso". "El mejor homenaje hoy es recordar alguna de sus múltiples historias que tanto nos hacen reír. Descanse en paz", concluyó el presidente.

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha subrayado que Vieira fue una "referencia del humor en Canarias", mostrando en nombre de toda la corporación municipal su más sentido pésame y todo su apoyo a la familia, amigos, compañeros y allegados.

Queremos mostrar nuestras condolencias por el fallecimiento de Manolo Vieira. Una figura icónica de ese humor tan nuestro, referente de varias generaciones. Perdemos a uno de nuestros Hijos Predilectos. Pero su legado permanecerá como un mito genuino de la cultura isleña. #DEP

"Se trataba de nuestro humorista por antonomasia, sin lugar a dudas el padre del humor en Canarias y diría que, en formato monólogo, también lo fue de toda España. Perdemos a un hijo de la ciudad, un hijo predilecto de la capital grancanaria, a una persona que ha marcado una época saliendo de uno de los barrios más populares de Las Palmas de Gran Canaria --La Isleta-- y lanza a todo el país nuestra forma de ser en formato de humor. Sin lugar a dudas, era toda una referencia del humor en Canarias", apostilló. Hidalgo señaló que se ha perdido a Manolo Vieira y solo se puede despedir "con una sonrisa, como a él le hubiera gustado".