Patti LuPone, la gran diva de Broadway, debuta en España con una gira histórica

La gira nacional arrancó ayer miércoles 10 de junio en el prestigioso Teatro del Soho CaixaBank de Málaga y realizará un ambicioso recorrido por los principales escenarios de la Península y de Canarias.

Como antesala de esta gira por España, Encaro Factory lideró el pasado martes en Málaga el encuentro oficial de presentación, una cita en la que Antonio Banderas ejerció como anfitrión de honor en las instalaciones del Teatro del Soho. Durante la comparecencia, Banderas destacó la figura de la intérprete estadounidense, calificando esta gira como un gran acontecimiento para la historia del teatro en España. El actor y director malagueño recordó además la estrecha conexión artística que le une a la diva norteamericana, cuyas interpretaciones originales en Broadway en obras como Company y Gypsy han inspirado las propias producciones del teatro malagueño.

Veranos del Taoro

Avalada por un palmarés impecable que incluye tres Premios Tony, dos Olivier y dos Premios Grammy, la actriz y cantante llega a esta gira en plena madurez artística. Tras más de cincuenta años reinando en los escenarios de Nueva York y del West End londinense, esta propuesta representa una oportunidad única e irrepetible para presenciar en vivo el magnetismo de una auténtica leyenda de la Edad de Oro de Broadway.

Sobre las tablas, la artista presentó su espectáculo Songs From A Hat, una propuesta que huye de la rigidez de un concierto tradicional. En este formato completamente impredecible, LuPone prescinde de un guión fijo y confía el repertorio a la espontaneidad del momento, extrayendo al azar los títulos de las canciones desde un sombrero de copa.

La gira nacional arrancó ayer miércoles 10 de junio en el prestigioso Teatro del Soho CaixaBank de Málaga / Veranos del Taoro

La gira comenzó con el gran concierto de apertura en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. Posteriormente, la producción se trasladará el viernes 12 de junio al Teatre Tívoli de Barcelona y continuará el lunes 15 de junio en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid. La gira pondrá rumbo a Canarias para ofrecer dos únicas funciones: la primera será el viernes 19 de junio en Tenerife y la segunda tendrá lugar el domingo 21 de junio en el Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria. El recorrido finalizará el miércoles 24 de junio en el Teatro Arriaga de Bilbao.

La actuación del viernes 19 de junio en Tenerife destaca como la única función al aire libre de toda la gira. LuPone protagonizará la noche internacional de la quinta edición del festival Veranos del Taoro a las 22:00 horas, en el Espacio Laurel de Indias Gran Hotel Taoro de Puerto de la Cruz. Este escenario natural se transformará en un recinto bajo las estrellas con un aforo limitado para garantizar la cercanía con la artista.

LuPone protagonizará la noche internacional de la quinta edición del festival Veranos del Taoro / Veranos del Taoro

La gira cuenta con el patrocinio institucional del Gobierno de Canarias —a través de Turismo de Islas Canarias—, el Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife, y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, así como el patrocinio privado del Gran Hotel Taoro como aliado estratégico, Binter, Coca-Cola, Heineken, Autolaca Canarias, Crea SGR, junto con la colaboración de otros organismos y entidades que refuerzan su proyección cultural y su impacto en la comunidad y en el sector artístico.

Las entradas para los conciertos en las islas están a la venta través de la web oficial del festival veranosdeltaoro.com