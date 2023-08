Joel Rodríguez: «Mi rival no es Joaquín Blanco, competimos 150 barcos»

¿Qué balance hace de su reciente paso por el Mundial de Vela en La Haya, en el que logró el puesto 13 y España certificaba su plaza en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Conseguí hacer mi mejor clasificación hasta ahora en el Mundial de ILCA7 –13– y Joaquín Blanco, mi compañero, consiguió una octava plaza, que también es la mejor que ha conseguido hasta la fecha. Conseguimos nuestro principal objetivo que era lograr la plaza olímpica para el país y que aunque no era nada fácil, conseguimos un gran resultado.

¿Con qué baremos cuenta de aquí hasta que tenga que tomar la decisión la Federación Española de Vela a la hora de decidir que regatista nos representará en París entre usted y su compañero en el RC Naútico de Gran Canaria y en la selección española, Joaquín Blanco?

Antes de los Juegos el año que viene tendremos un Mundial en enero y un Europeo en febrero. De todas formas no sabemos nada respecto a como será es proceso clasificatorio.

¿Qué papel jugaron las corrientes y el estado de la mar durante la competición en el campo de regatas de La Haya?

Sabíamos que iba a haber mucha corriente en esas aguas por la cercanía del estrecho del canal de la Mancha y nos preparamos para eso. Desde mayo entrenamos en Bélgica, cerca de La Haya y las últimas semanas en los Países Bajos. Nos preparamos muy bien, sabíamos a lo que nos enfrentábamos y al final más que un problema, se convirtió en algo positivo para nosotros.

¿Cuáles son los principales rivales a batir con los que se medirán en los Juegos Olímpicos por esa lucha por las medallas?

Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra son los países más fuertes, pero lo bueno que tiene nuestra categoría es que no hay un dominio claro de nadie sobre el resto de los regatistas. Hay 10 regatistas que pueden aspirar a conquistar una medalla.

Por una cuestión lógica el campo de regatas no se encuentra en París –no tiene mar–, sino en Marsella en los Juegos Olímpicos. ¿Qué condiciones son las que a priori podrán encontrarse allí en la competición?

Es bastante diferente a las que nos encontramos en La Haya, porque la corriente es prácticamente nula. Hay vientos térmicos, de distinta intensidad y la ola será más corta.

¿Cómo es su relación con Joaquín Blanco? y ¿qué tal llevan esa competitividad sana por ser el elegido finalmente por la Federación Española de Vela para representar a España en París?

Es muy buena. Entrenamos juntos y obviamente en el agua cada uno de nosotros tenemos nuestro estilo particular. Entre los dos al final nos empujamos el uno al otro. Tenemos nuestras ambiciones, pero en tierra las cosas son diferentes, son cosas que no debemos mezclarlas.

¿Hay opciones de poder soñar con regresar de la cita olímpica con una medalla al cuello, independientemente de que al final vaya uno u otro?

Es muy difícil, pero desde luego que podríamos pelear por estar ahí arriba. En el caso de los Juegos es la organización la que proveé a los regatistas de los barcos, por lo que no hay diferencias en las embarcaciones ni en los materiales. Todo el trabajo reside en el propio regatista a nivel físico, mental y técnico.

Comparte entrenador con Joaquín Blanco, el portugués Gustavo Lima. ¿Qué consejos le da teniendo en cuenta que su compañero y amigo es su rival en el campo de regatas?

Pasamos mucho tiempo trabajando, analizando vídeos nuestros, de otros también, para ver como podemos mejorar ambos. Siempre hay alguna cosa que trabajamos de diferente manera, porque no somos la misma persona. Al final en la regata no competimos el uno contra el otro, mi rival al final no es Joaquín, sino que somos 150 barcos persiguiendo el mismo objetivo.

La regla de que sólo haya una plaza por país en los Juegos, ¿es una norma nueva o siempre ha sido así en el ILCA7? ¿Es justo en su opinión este sistema en el que se prima más al país que al regatista que se clasifica?

Siempre ha sido así. El sistema de selección de esa plaza es algo que depende de cada Federación de forma interna, siempre de acuerdo con los requisitos marcados por la Federación Internacional de Vela.

¿Qué objetivos se marca a nivel personal más allá de poder estar en los próximos Juegos Olímpicos?

No miro mucho más allá. Vengo de estar muy enfocado en el Mundial de La Haya y ahora debo de centrarme en buscar otros objetivos que todavía no están marcados. Voy paso a paso, estoy contento con mis resultados y seguiré peleando.

¿Cómo se explican los grandes resultados que está consiguiendo en todas las modalidades de vela o en piragüismo el RC Naútico de Gran Canaria?

El club siempre ha contado con grandes regatistas y la verdad es que siempre han salido grandes talentos no sólo de Gran Canaria sino de toda Canarias y es algo que se ha dado a lo largo de toda su historia.

¿Cómo comenzó en el mundo de la vela y por qué se decantó por este deporte?

Mi hermano mayor, Nahuel, comenzó en el mundo de la vela antes que yo y la verdad es que me introduje en este mundo un poco por él, siguiendo sus pasos. La verdad es que fue todo un poco de casualidad, porque mis padres aunque son muy deportistas, no tenían ninguna relación con el mundo de la vela, de hecho mi padre jugaba al rugby.

¿Se puede decir que la vela es en cierta manera un estilo de vida en sí misma, como lo es por ejemplo para los surfistas?

Es cierto en cierta manera. Me considero una persona a la que le encanta el deporte en general y me considero muy competitivo, me encanta competir, es algo innato en mi naturaleza. En Gran Canaria afortunadamente hay mucha vela, es un lugar idílico para practicar nuestra deporte y aunque podía haber acabado en otro deporte, al final desde los nueve años me decanté por la vela.