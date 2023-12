El vicepresidente y manager general del CV Hidramar Gran Canaria considera que: "Sin lugar a dudas el regreso de Mila al club es una alegría para todos los que llevamos tantos años en la entidad. Es una jugadora que marcó una época en el Olímpico, primera jugadora olimpiloca internacional, criada en el club desde cadetes".

En el plano personal para Juan Manuel Campos su regreso "es muy especial porque fui su tutor desde los 15 hasta los 18 años". "Fue una niña muy especial con la que mantuve una relación familiar, más que la típica de un director deportivo con una jugadora", añade.

El directivo del Olímpico va más allá y resalta que Mila "es un icono del voleibol femenino español, que nos va a dar muchísimo al equipo". En cuanto a sus cualidades como jugadora, recuerda que "empezó de central y ahora juega de opuesta". "Además de su versatilidad en ataque hay que unirle su saque y sobre todo el gran bloqueo que tiene", resalta Campos para quien "como central era ya una jugadora determinante, pero ahora como opuesta lo es aún más".

Juan Manuel Campos valora muy positivamente lo que supone el refuerzo de Mila en este segundo tramo de la temporada: "Desde lo que significa para el equipo en este segundo tramo de la temporada para la Copa de la Reina y los playoffs, es un fichajazo, un plus de calidad extraordinaria para completar una plantilla ya de por si extraordinaria y que nos refuerza los objetivos del club de cara a la disputa de los títulos nacionales que nos quedan, que son la Copa y la Liga Iberdrola".

En opinión del manager general del Olímpico: "Para la Liga Iberdrola es importante que una jugadora como ella decida volver después de haber estado jugando en tantos sitios. Las grandes jugadoras que ha dado el voleibol nacional, que decidan aunque sea en su última etapa de su trayectoria deportiva jugar en la liga española es un espaldarazo para el crecimiento de la competición y el refuerzo de un proyecto deportivo como el nuestro que solo tenemos en la cabeza la disputa de los títulos".

Por último, Campos incide en que "no está siendo un inicio de temporada fácil con las cosas que nos han pasado, pero estoy muy seguro e ilusionado porque vamos a estar a la altura de las expectativas en este primer tramo de la temporada y Mila no será la última jugadora en llegar para este segundo tramo". "Estamos negociando con otra jugadora muy importante, con mucho prestigio y esperamos tenerlo cerrado en una o dos semanas", avanza el máximo responsable del Olímpico. "Con sus incorporaciones buscamos consolidar este proyecto ganador y luego ya se verá si el trabajo y el juego nos permite levantar o no los títulos, pero por intentarlo no va a haber ningún reproche", concluye.