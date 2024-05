Sergi Cardona se despide mañana del Gran Canaria y apunta al Girona

Sergi Cardona debutó con el primer equipo de la UD Las Palmas el Día de Canarias de 2021 de la mano de Pepe Mel. Lo hizo en un estadio mítico, en Las Gaunas, sin público en las gradas por aquel entonces debido a los efectos del covid y frente a la UD Logroñés, en el último partido de la temporada. Casi tres años después, el lateral izquierdo catalán se despide mañana del club con el que dio el salto al fútbol profesional y apunta al Girona FC, el equipo más representativo de su tierra.

El de Lloret de Mar, que se estrenó en el filial amarillo en octubre de 2020, estaría muy cerca de llegar a un acuerdo, si no lo tiene ya cerrado, con el flamante nuevo equipo de Champions, que ayer cerró el mejor curso de su historia con una goleada al Granada (7-0). El equipo de Míchel necesita prácticamente una plantilla doble ante la temporada que se le avecina y confía en Sergi para compartir el puesto con Miguel Gutiérrez.

Sea como fuere, el lateral zurdo se despedirá mañana de la afición de la UD en el duelo que pone fin a la campaña 2023-24 frente al Deportivo Alavés. En principio, Sergi Cardona será titular no sólo porque ha sido un fijo durante todo el curso, sino también porque Sinkgraven está lesionado. Si el devenir del choque lo permite, será sustituido para recibir el aplauso de la grada de Siete Palmas.

Secreto a voces

En realidad, la marcha del de Lloret de Mar era un secreto a voces desde el verano pasado, cuando el jugador, que no quiso renovar, rechazó una oferta del Olympiakos a última hora cuando el acuerdo entre todas las partes, incluido su antiguo representante, estaba apalabrado. El jugador, que cambió de agente, prefirió quedarse para marcharse gratis a final de temporada, por lo que no dejará un sólo euros en el club que le dio la oportunidad.

En un primer momento la idea de los mandatarios era que no tuviera un papel protagonista en el presente curso, sin embargo, las lesiones y, sobre todo, el bajo rendimiento del lateral neerlandés, les hicieron rectificar para beneficio del equipo.

Sin embargo, el presidente Miguel Ángel Ramírez ya advirtió públicamente que tal circunstancia no volverá a suceder y dejó claro que los futbolistas a los que les queda un año de contrato o renueven o se van, como sucede ahora por ejemplo con Valles, Loiodice, Mfulu, Lemos, Coco o Aarón.

Sergi Cardona, atendiendo a las palabras del máximo mandatario, es el último ejemplo. Pese a que terminó la temporada en un estado deficiente, su rendimiento durante su periplo en la UD fue bueno en general. Lo demuestra su condición de titular indiscutible en las tres últimas temporadas, la del playoff –39 partidos–, la del ascenso –39 partidos, un gol y cuatro asistencias– y la de la permanencia –36 partidos incluido el de mañana ante el Alavés, un gol y dos asistencias–.

Seguramente por eso, y no por su actuación en los últimos tres meses, el Girona se ha fijado en él para reforzar su plantilla. De concretarse las negociaciones, que están avanzadas si no cerradas, daría un salto en su carrera no sólo a nivel económico, sino también deportivo. Un buen plan para él.

Sergi Cardona no será el único que se despida mañana, ya que también lo harán, por ejemplo, Álvaro Valles, que tampoco quiere renovar y se marchará traspasado este verano, o Eric Curbelo, al que el club hizo una oferta a la baja que el central de Santa Brígida rechazó porque considera que puede tener una propuesta mejor de fuera. En cualquier caso, será una tarde de emociones en la que también dirá adiós García Pimienta.