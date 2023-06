La prestación contributiva por desempleo, conocida popularmente como paro, son las cuantías que cobran aquellos que se han quedado sin trabajo en España. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es el encargado de gestionar estas prestaciones que solicitan los desempleados cuando han perdido su empleo de forma temporal y cumplen con una serie de requisitos. Cuando esto ocurre, una de las mayores dudas que suelen surgir es cómo se puede calcular la cuantía que se cobrará por el paro y en este artículo vamos a ver de qué variables depende esta cantidad.

Según la ley en España, para que una persona pueda cobrar el paro es necesario haber cotizado a la Seguridad Social un total de 360 días, lo que equivale a un año trabajado, en un periodo de 6 años anteriores a la petición de la solicitud. Por cada año trabajado corresponden cuatro meses de paro, pero el máximo tiempo que se puede cobrar esta prestación es de dos años, lo que equivale a seis años cotizados a la Seguridad Social.

En caso de no llegar al tiempo suficiente de cotización existe un subsidio por insuficiencia de cotización, también conocido como ‘mini-paro’. El objetivo de esta ayuda es que las personas que no han cotizado lo suficiente no se queden directamente sin ingresos, aunque también será necesario haber cotizado un periodo de 180 días (6 meses) o 90 días (3 meses) si se tienen cargas familiares.

¿Cuánto voy a cobrar de paro?

Para conocer cuál es la cuantía que vamos a cobrar de paro es importante conocer el tiempo que tenemos trabajado y la base reguladora durante el tiempo que se ha cotizado a la Seguridad Social. Una forma muy sencilla de conocer todos estos datos es a través del informe de vida laboral y aquí te explicamos de qué manera se puede consultar en menos de forma rápida y sencilla.

Pues bien, una vez conocemos estos datos, la cuantía del paro se calcula teniendo en cuenta que los 180 primeros días se cobrará el 70% de la base reguladora y desde esta fecha hasta agotar el paro se cobrará el 60% de la misma base. Por ejemplo, una persona que tenga una base reguladora de 1.000 euros cobrará durante los 6 primeros meses de paro unos 700 euros, mientras que a partir de esa fecha cobrarán 600 euros.

El periodo máximo por el que se puede cobrar el paro es de dos años y se obtienen trabajando como mínimo un periodo de 6 años. Además, también hay que tener en cuenta que el número de hijos también afecta a la cuantía de la prestación por desempleo.

¿Cuál es el máximo y el mínimo que se cobra de paro?

El pasado mes de diciembre, el Gobierno de España logró sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se han incluido dos grandes novedades que afectan a las cuantías por desempleo. Una de ellas es el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) que se utiliza para calcular la cuantía de paro mínimo. En 2023 se ha producido un aumento del 3,6%, pasando de los 597,5 euros a los 600 euros mensuales. Además, los subsidios por desempleo también se calculan en base al 80% de este indicador, por lo que son de 480 euros mensuales.

La cuantías máximas que se pueden cobrar de paro en 2023 son:

Personas sin hijos : será el 175% del IPREM, es decir, 1.225 euros mensuales.

: será el 175% del IPREM, es decir, 1.225 euros mensuales. Personas con un hijo/a a su cargo : será el 200% del IPREM, es decir, 1.400 euros mensuales.

: será el 200% del IPREM, es decir, 1.400 euros mensuales. Personas con dos o más hijos/as: será del 225% del IPREM, es decir, 1.575 euros mensuales.

Por otra parte, las cuantías mínimas que se puede cobrar de paro en 2023 son: