La pensión máxima de jubilación es el importe máximo que pueden cobrar los pensionistas en España. Tras la reforma de las pensiones por parte del Gobierno de España, se ha producido un aumento del 8,5% en 2023 para las contributivas y de un 15% para las no contributivas. Esta revalorización se ha producido en consecuencia a la subida del IPC, una reivindicación que lleva tiempo realizándose por parte de los pensionistas.

En España, existen dos tipos de pensiones que pueden cobrar las personas jubiladas: las pensiones contributivas y las no contributivas. Las primeras son aquellas que se pagan a través de las cotizaciones y que son gestionadas por la Seguridad Social. En cambio, las segundas son aquellas que se financian a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que se destinan a aquellos que no llegan a los años suficientes de cotización a la Seguridad Social.

Según la normativa actual, para que una persona pueda cobrar una pensión contributiva debe haber cotizado 15 años a la Seguridad Social, siendo imprescindible que dos de ellos se encuentren entre los 15 años anteriores a la solicitud de la jubilación. Eso sí, para acceder a la pensión máxima 2023 hay que cumplir otra serie de requisitos.

Pensión máxima 2023

Tras la reforma de las pensiones, la pensión máxima en 2023 ha quedado establecida en 42.829 euros anuales repartidas en 14 pagas, lo que se traduce en 3.059 euros mensuales. Cabe destacar que hay que cumplir con una serie de requisitos a la hora de cobrar con el importe máximo y que está relacionado con el número de años cotizados a la Seguridad Social y en relación a la base reguladora. En ningún caso se puede superar esta cifra tratándose de una pensión pública.

En caso de que surjan dudas, la sede electrónica de la Seguridad Social cuenta con un simulador para que, quién quiera, pueda calcular de forma aproximada cuál sería su fecha de jubilación y la pensión que se le quedaría en función de los años cotizados.

Pensión mínima 2023

Del mismo modo que existe una cantidad máxima, en los Presupuestos Generales del Estado se establece una pensión mínima para las contributivas. Tras la segunda pata de la reforma de las pensiones, estos han sido los más beneficiados. La pensión mínima 2023 queda de la siguiente manera:

La pensión mínima para personas con 65 años o más está fijada en 10.963,40 euros al año.

Para los menores de 65 años, que ejerzan la jubilación anticipada, será de 10.256,40 euros al año.

Jubilados de más de 65 años con cónyuges a su cargo, la pensión mínima será de 13.526,80 anuales.

Para las personas menores de 65 años con cónyuges a cargo la pensión será de 12.682 euros anuales.

¿Cómo calcular la pensión de jubilación?

A la hora de determinar el importe total de las pensiones, es fundamental considerar dos aspectos clave: la duración de los años de cotización y la base de cotización que el trabajador ha tenido a lo largo de su trayectoria laboral. En el caso de aquellos jubilados que deseen percibir la pensión máxima en el año 2023, será necesario haber cotizado con la base máxima durante al menos los últimos 25 años previos a la solicitud de la pensión. Es relevante mencionar que hasta el año 2022, la base máxima estaba establecida en 4.139,40 euros mensuales.

Por otro lado, en este año 2023 también se han producido cambios en relación a la cantidad de años de trabajo necesarios para acceder a la pensión máxima, lo cual ha generado cierta controversia entre los sindicatos. Para poder percibir el 100% de la jubilación, es preciso cumplir con alguno de los siguientes casos:

Con 65 años, tener cotizados a la Seguridad Social un periodo de 37 años y nueve meses.

Con 66 años y cuatro meses, tener cotizados a la Seguridad Social un periodo inferior a 37 años y nueve meses.

Pensiones no contributivas 2023

Las pensiones no contributivas representan una modalidad de apoyo financiero que el Estado proporciona a aquellas personas que no han acumulado suficientes cotizaciones para acceder a una pensión contributiva, o bien no cumplen con los requisitos establecidos por otros motivos. A diferencia de las pensiones contributivas, este tipo de pensiones no se financian mediante las cotizaciones realizadas por los trabajadores, sino que su respaldo económico proviene de los recursos contemplados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Para calcular la pensión no contributiva hay que tener en cuenta una serie de factores que dependen de las rentas de cada persona o de la unidad familiar, aunque queda establecido que nunca puede ser inferior del 25%.Tras la revalorización de las pensiones, la cuantía de la pensión máxima en 2023 queda establecida en 6.784,54 euros anuales, es decir, 484 euros mensuales repartidos en 14 pagas. En cuanto a la mínima sería el 25%, es decir, un total de 1.696,14 euros anuales (121,15 euros al mes repartidos en 14 pagas).