Las medianías del Sur viven sin farolas y sin señal de televisión

Los vecinos de las medianías y cumbre de San Bartolomé de Tirajana se quejan de que las farolas de las calles estén apagadas y además no les llega la señal de televisión. En Ciudad de Lima, Risco Blanco, Taidía, Hoya García, El Sequero, y parte del pago de Trejo, los residentes se preguntan porqué las farolas de las calles no alumbran y muchas de las calles están a oscuras desde que cae la tarde. Aunque han trasladado reiteradas denuncias al Ayuntamiento, insisten en que pasan los días, los meses y los años, y siguen sin encender.

Vivir en estos núcleos rurales de San Bartolomé de Tirajana, alejados de todo el ritmo que imprime la actividad turística y de donde están las oficinas municipales, conlleva, como explica Orlando Ojeda, que en el Ayuntamiento se olviden con más facilidad de sus problemas. “Es como si estuviéramos abandonados. Vamos a quejarnos y no hacen nada”, denuncia este residente de Risco Blanco.

Ojeda asegura que en su barrio hay farolas que no encienden desde hace tres años, y otras que han dejado de hacerlo en estas semanas. «Una mitad alumbra y otra no», añade. Este vecino de las medianías de San Bartolomé de Tirajana cuenta que cuando han llamado a las oficinas municipales de San Fernando de Maspalomas para exponer la situación les han dicho que hagan una reclamación por escrito. Lo último que han sabido es que al parecer no pueden sustituir las bombillas porque los operarios de alumbrado no disponen de una escalera homologada en cuestión de riesgos laborales para realizar estas tareas con todas las condiciones de seguridad, ya que los póster de luz están a unos cuatro metros de alto.

Asimismo, expone que en Lomito de Taidía esta situación de abandono es incluso más grave. En este pago rural los vecinos llevan también denunciado que viven a oscuras desde hace dos años. A raíz de las reclamaciones de los residentes, el grupo PP-AV interpeló en 2021 al grupo de gobierno sobre la situación de desamparo en la que estaban viviendo estos vecinos que necesitan de servicio de alumbrado para sentirse protegidos y poder acceder a sus viviendas con total seguridad.

Desvela además, que en la zona baja de Perera de las siete fases de alumbrado que existen sólo está una en funcionamiento, y que los operarios municipales le han comentado que parece que todo se debe a que Endesa les dijo que no había suficiente potencia eléctrica para dar cobertura a toda la red de alumbrado de esta zona rural.

Asimismo, relata como también tienen problemas para tener acceso las señales de televisión. Según asegura, hace más de tres años que la cobertura de señal televisiva de Antena 3, la Sexta y TVE 1 es muy deficitaria.

«Mi madre que tiene 82 años se enfada porque no puede ver los domingos el programa Tenderete que tanto le gusta», comenta. Desde hace tiempo que al conectar estas cadenas de televisión apenas les llega la imagen o todo se ve doble y sin nitidez. Opina que es una situación «penosa» porque en estos barrios viven muchos mayores y para ellos la televisión les ofrece entretenimiento. «Ya le he dicho a mis hermanos que vamos a tener que poner fibra en la casa de nuestros padres, pero no todos los vecinos tienen esa opción», concluye.