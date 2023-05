"Gran Canaria tiene que saber que Fernando Guanarteme fue su rey"

¿Le preocupa que Fernando Guanarteme tenga solo una calle en la capital grancanaria y que el barrio de Schamann se llame así por su abuelo?

Es la no explicación. Tengo que decirle que un día miré para atrás, y yo que conocí solo a mis padres y a una abuela, vi el ayer de Fernando Guanarteme que era el rey de los canarios cuando en 1478 visita la Corte de los reyes Isabel y Fernando, y me di cuenta que sólo tenía una calle. Benito Pérez Galdós tiene un museo y Alfredo Kraus tiene un auditorio. Usted está en la sede de la Asociación Cultural Fernando Guanarteme rey canario, que tiene 33 metros cuadrados, pero muchos metros cúbicos de amor y queremos que los grancanarios sepan que Fernando Guanarteme fue su rey.

¿Somos descendientes de Fernando Guanarteme?

Si, en un setenta y cinco por ciento. Usted es de la generación diecisiete y su hijos serán la dieciocho porque Fernando Guanarteme, que nace en 1474, era la generación uno. Nosotros marcamos que Fernando Guanarteme es entendido por el mundo a partir de que los reciben los Reyes Católicos. Hay diecisiete generaciones entre ese momento y el actual, y en función de sus apellidos usted es más o menos princesa. Permítame la broma.

¿Considera que los canarios no sabemos nada de la historia de las islas de antes de la Conquista y nos hemos quedado en el Real de Las Palmas?

Soy de las personas que saben poco de su pariente Fernando Guanarteme y por eso desde la Asociación Fernando Guanarteme Rey canario entendimos que había que hacer algo para que toda la sociedad pudiera conocer algo más de su rey, y con este propósito se han editado 25.000 cuadernos para recuperar su figura y la idea es llegar a los 100.000.

¿Lo que quieren es que los niños además de la relación de los reyes godos estudien también la figura del rey de Canarias?

Si, estoy encantado de saber quiénes fueron los reyes castellanos y dónde está Venecia, y esto está bien, pero también hay que conocer la historia de Canarias. Fernando Guanarteme fue el primer aborigen del mundo porque cuando él visitó la Corte no existía América. Y es el primer español que se cristianiza y acepta el país castellano. Fernando Guanarteme es universal y es de Gran Canaria, de su redonda Guayedra, es de Canarias, es de de Madrid, de Londres y de Shanghai porque es universal. Y por eso se le debería dar a conocer fuera de Canarias.

¿Cómo se le ocurre crear esta asociación?

Yo sé poco, pero dentro del grupo que hemos creado hay personas muy preparadas. Decidimos que había lograr que la sociedad conociera a esta figura de la historia y así creamos de grupo de doce personas para eso. Fuimos a Tenerife para entrevistarnos con el presidente del Cabildo de Tenerife porque creíamos que los restos de Fernando Guanarteme estaban en la ermita de San Cristóbal de La Laguna. Presentamos una instancia en el Parlamento para que se recuperaran sus restos y en 2016 por unanimidad de los 47 diputados presentes se aceptó que se buscaran sus restos.

¿Entre los objetivos está crear un héroe de la historia insular y un referente de la canariedad?

Eso está prohibido. Lo que queremos es que se sepa que tenemos un personaje que es humo, y la sociedad está necesitada de humo y de alguna situación que permita apoyarnos en alguien. Los políticos hacen su trabajo pero tiene que haber una parte de la sociedad que tenga amor, y amor es hacer que los jóvenes sean conscientes que vienen de un rey. Los objetivos que se logran con este libro son grandiosos porque hay que sabe que hasta logró que los Reyes aceptaran que no se iba a pagar impuestos nunca jamás.

El formato del cuaderno que han editado recuerda al del 'Catecismo' con las preguntas y respuestas sobre la doctrina y la fe. ¿No le parece?

Pues tiene razón. Coincido con usted porque yo vengo del catecismo y pensamos que queríamos algo que fuera ágil y fácil de leer. Hay muchos libros de Fernando Guanarteme, y se buscó que tuvieran nueve palabras las preguntas y dieciocho las respuestas porque si se hacía un tocho se quedaba sobre la mesa, aunque lo de las palabras no se cumple a raja tabla. Esto ha tenido un costo de creación porque había que hacer que fuera sencillo de leer para que quedara en 34 páginas y no en 40, que hubiera supuesto un coste mayor, y se sintetizara en cien preguntas. Ese documento lo planteé a personas muy cualificadas y todos me agradecieron que me acercara ellos y hasta me dijeron que no era sencillo hablar de Abenchara, la mujer de Fernando Guanarteme, y tener que resumirlo en una pregunta y respuesta.

¿Y dónde van a distribuir estos ejemplares?

Pues yo me he encargado de recorrer las librerías porque si se regala a los lectores lo van a leer. Le cuento una anécdota: entregué en la librería Canayma unos ejemplares y, cuando hablaba con el dueño, una señora que estaba allí me dijo que buscaba algo similar porque le llegan unos amigos de la Península y quería contarles algo de Gran Canaria.

¿Han descartado seguir buscando los restos de Fernando Guanarteme?

Ese interrogante sigue abierto. Conseguimos que el Gobierno de Canarias invirtiera 35.000 euros en un proyecto que llevó a cabo Jorge Onrubia que trabaja en los hallazgos de la Cueva Pintada, y el interrogante sigue abierto.

¿No hay ninguna pista?

En Cádiz hay un cementerio con sepulturas sin restos, de náufragos. Y ese trabajo concluye diciendo que mientras a Fernando Guanarteme lo tengamos en el recuerdo siempre estará vivo.

¿Y dónde querían poner esos restos?

Fernando Guanarteme es de todos los grancanarios, del más alto al más bajo. Pero Fernando Guanarteme, con quien hablo todas las mañanas...

¿Habla con Fernando Guanarteme?

Si.

¿Pero qué le dice?

Permítame que sea bromista. Ahora, en serio la sociedad sería la que decidiría donde irían los restos de Fernando Guanarteme. Pero en Valencia todo es el Cid Campeador y en Asturias don Pelayo, que fueron generales que tuvo Fernando Guanarteme como en su tierra fueron Doramas, Adargoma, Maninidra. Cuando Fernando Guanarteme va a palacio en Córdoba el rey le da sus caballerizas y hospedaje a un hombre que en el primer viaje llega a Cádiz la gente se arremolina en el Guadalquivir porque creían que un hombre especial, poco menos que un mono, y ven que no. Cuando llega a ese mundo esplendoroso de una tierra que no conoce el metal y come con las manos es cuando aparece la figura del primer estadista de la historia de Canarias.

¿Y logran el apoyo de rectores de la Universidad, de expertos en historia, de muchas personas ?

Preparar el cuaderno fue algo muy trabajoso y han participado ciento cincuenta personas. Cada pregunta fue analizada veinticinco veces porque no queríamos meter la pata, para que no hubiera izquierdas ni derechas, ni centro, ni nada.Hay 34 personas que se adhieren como los rectores de la Universidad, y todos se muestran de acuerdo con el libro.

¿Qué será lo siguiente?

Pues queremos traducir el cuaderno al inglés, alemán, y francés, y crear el himno de Fernando Guanarteme, y que todos los ayuntamientos creen el premio único Fernando Guanarteme, y también un concurso de ensayo para jóvenes.