Juan Jesús Facundo: «Soy un guerrero en busca de fondos para convertir a Arucas en área metropolitana»

Pacto del PSOE con PP, hasta ahora su socio de gobierno, y con NC. ¿Por qué un acuerdo con dos partidos si ya uno le daba la mayoría?

En política a veces no tenemos el cuenta el sentir de la ciudadanía y la verdad es que Nueva Canarias, desde 2015, siempre fue un buen socio de gobierno, aunque es verdad que en 2019 se creó una situación compleja con su abstención en la aprobación de la RPT, lo que provocó que tuviéramos que buscar otros aliados en el PP; ambos han sido leales en estos cuatro años. Al final solo buscamos tener solidez, y con el PP la tenemos, pero a lo largo del mandato siempre pueden darse circunstancias externas, por eso hemos intentado crear un bloque coordinado, leal y transparente. Eso no quiere decir que las otras formaciones políticas no lo sean, sino que entendemos que NC, que estuvo gobernando conmigo en otro mandato y los conozco, pueden aportar mucho a este gobierno. Aunque la estabilidad estaba garantizada entre el PSOE y el PP, creo que es bueno generar certidumbre en la ciudadanía y que gobernemos las tres fuerzas más votadas.

¿Cómo se llegó a ese acuerdo? ¿Hubo líneas rojas durante la negociación?

No. Ya hemos dicho muchas veces que con el PP en cuatro años no hicimos ninguna comisión de seguimiento, hemos trabajado de forma leal y transparente, mirando por el Ayuntamiento y velando por el interés general. A veces los tripartitos o cuatripartitos parecen encajes estancos y reinos de taifas, pero nosotros en ese aspecto hemos trabajado bien y no hubo ninguna línea roja porque solo queríamos tener concejales y concejalas que refrendasen una mayoría clave y lo hemos logrado. Este pacto gobernará unido y no será un reino de taifas.

¿Qué espera de sus dos socios en este mandato?

Lo mismo que le pido a mis compañeros del PSOE: que seamos leales, transparentes y trabajemos de forma unida. Trabajábamos bastante bien hace cuatro años y pido lo mismo.

¿Cuáles son los tres grandes retos que ha puesto la alianza sobre la mesa?

Los tenemos claro: el primer desafío es terminar el pasaje de Venezuela con tres millones de euros, una obra emblemática que se inició en el mandato anterior y que viene incluso de la época de Ángel Víctor Torres, que ha tenido las vicisitudes de las paralizaciones de las obras por la subida de precios y hemos tenido que volver a licitarla. El segundo es que se ejecuten los más de tres kilómetros de la carretera GC-20 entre la Cruz Roja y la rotonda de la gasolinera, una obra de soterramiento ya licitada por el Gobierno de Canarias que va a ayudar a que Arucas tenga una mayor fluidez del tráfico y que los vecinos sufran menos retenciones. Y el tercer reto es la resolución del contrato del centro comercial, el antiguo mercado de abastos. En diciembre iniciamos la resolución del expediente de la concesión administrativa, que puede ser negociado o por vía judicial, porque lleva más de 20 años cerrado y es un espacio importante para el dinamismo turístico y comercial al que hay que buscar una solución. Hubo períodos en que se negoció que un inversor ejecutara la concesión pero no se logró, ha pasado el tiempo y es hora de que le demos una solución definitiva. Es una de las prioridades que nos hemos marcado para el inicio de mandato.

Arucas es desde hace años el gran municipio del norte, pero Gáldar le pisa los pies. ¿Teme que deje de ser la locomotora del norte de Gran Canaria?

No me preocupa ni me ocupa, a mi me preocupa más nuestro municipio y que nos convirtamos en un área metropolitana donde incluso tengamos edificios de administraciones supramunicipales como el Gobierno de Canarias e incluso del Cabildo. También somos ciudad universitaria pues tenemos la facultad de Veterinaria y la Granja Experimental del Cabildo o el albergue insular de animales, y nosotros tenemos que seguir trabajando para que Arucas sea cabecera de comarca, aunque ya lo es por el número de habitantes y las inversiones. Es bueno que los demás ayuntamientos del norte sigan prosperando, porque eso es positivo para los once municipios, pero no me considero una persona guerrera en ese aspecto; me considero guerrero en buscar financiación supramunicipal para convertir a Arucas, que está junto a la capital, en una importante área metropolitana. Por ejemplo, nos gustaría ser la sede de la nueva comisaría de la Policía Canaria en el norte, tendremos una estación de guaguas más moderna, queremos recuperar el Centro Integral de FP, cuya obra está parada desde hace cuatro años y se la volveremos a pedir al Gobierno. Todas estas son grandes infraestructuras que nos convierten en epicentro del norte, una ciudad que roza ya los 40.000 habitantes.

En estos años el Ayuntamiento se ha centrado en la adquisición de propiedades, como el Cine Rosales o suelo para las oficinas municipales y la estación de guaguas. ¿En qué se va a centrar en este mandato?

Es fundamental la centralización de las oficinas municipales en lo que era el antiguo almacén Los Rosales con un parquin público que ya tenemos puesto en el Fdcan y esperemos que salga adelante. También convertiremos el Cine Rosales en el nuevo Teatro Rosales y el edificio de Mapfre en un edificio multifuncional para el personal municipal, y hemos adquirido suelo para la estación de guaguas y para la ampliación de la zona deportiva de Barreto. Nuestro objetivo ahora se centra en la adquisición de suelo en los barrios para habilitar aparcamientos y espacios públicos en Santidad, Cardones, Bañaderos o El Puertillo. También queremos llegar a un acuerdo con los herederos de la marquesa para que podamos abrir al público la parte privada de la Montaña de Arucas. De la forma que ellos quieran, incluso con restauración, y que los vecinos también puedan disfrutar de esos miradores. Hemos hecho una importante inversión en la parte pública de la montaña que debe ir en paralelo a la inversión de la iniciativa privada para que vuelva a tener el esplendor de los años 70 y 80.

Hay proyectos pendientes como el de un hotel en el casco, ¿en qué punto está?

A principios de año realizamos un estudio de viabilidad que ha salido favorable y el técnico está trabajando en los pliegos para sacar a concurso la redacción del proyecto, espero que antes del 31 de diciembre.

Quitando la crisis sanitaria, ¿cuáles han sido los momentos más complicados?

El momento más complicado fue cuando se cayó un drago en el parque y estuvo a punto de matar a una persona. Junto a eso, el Pleno en el que aprobamos la tasa de la basura y la respuesta social que eso tuvo; hubo que hacer un importante trabajo de pedagogía y la ciudadanía lo entendió.

La justicia tumbó el Plan General por un defecto de forma. ¿Se ha iniciado ya la nueva redacción?

Tuvimos que empezar de cero y estamos ya en los trámites de salida. El documento en sí no va a variar mucho, pues incluso salió adelante por unanimidad de las fuerzas políticas. Pero ya hemos incoado el expediente para sacarlo a exposición pública.

Arucas recurrió el PTP-15, ¿ha recibido alguna respuesta?

Presentamos un recurso porque entendemos que tenemos razones para que se modifique y espero que haya una negociación por parte del Cabildo. Sabemos que es necesario tener ese documento pues a apenas un metro de las casas de los vecinos de San Andrés pasan 26.000 coches diarios, pero también nos preocupa la servidumbre y mantener aquellas viviendas que se puedan; debemos llegar a un consenso con los vecinos de Quintanilla, El Peñón y San Andrés y no imponer.

¿Qué espera del nuevo Gobierno de Canarias?

Lealtad institucional y que el Gobierno no sea sectario. Clavijo ya fue presidente y no lo fue.