“Abandonados”. Así se sienten los vecinos de Juan Grande ante la falta de actuación de las administraciones públicas.Varias agrupaciones vecinales del municipio de San Bartolomé de Tirajana se reunieron este jueves con el Diputado del Común, Rafael Yanes. Los representantes de las asociaciones de vecinos de Amurga-Juan Grande, Parque Marítimo del Castillo, Famara de Aldea Blanca, Las Salinas del Matorral y la plataforma Terreguero, de San Bartolomé de Tirajana, trasladaron a Yanes los distintos problemas con los que tienen que vivir como consecuencia de las obras de colocación de molinos de viento, placas fotovoltaicas y secadero de lodos.

La representante de la Asociación de Vecinos de Amurga-Juan Grande, Ana Demetrio, sostiene que el encuentro con el Diputado del Común es fruto de "la situación absolutamente insostenible" a la que se enfrentan a diario. "Estamos respirando continuamente polvo y no se están poniendo medidas que mitiguen el levantamiento de esta tierra. No vivimos en un hábitat sano", añadió Demetrio.

La representante denuncia que el polvo es producto "de todos los movimientos de tierra que se han hecho en el pasado y que se están haciendo ahora" y que a las carreteras de tierra "no se les pone ni gravilla ni picón" para acabar con el problema. Las disputas de los residentes con las administraciones públicas no son una novedad. "Llevamos años, primero por las machacadoras del Barranco de Tirajana y ahora por la instalación de parques fotovoltaicos y aerogeneradores", explicó Demetrio.

"Los proyectos no tienen licencia municipal"

El Diputado del Común, Rafael Yanes, comentó que su "papel es defender los derechos de la ciudadanía". "Me puse en contacto con el alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Él me asegura que estos proyectos son de interés general y, por tanto, no tienen licencia municipal, son licencia de la comunidad autónoma", añadió Yanes.

Yanes adelantó que "nosotros lo que vamos a hacer es dirigirnos al Ayuntamiento para que nos confirme, por escrito, que esas licencias no son municipales, sino de la comunidad autónoma". Y que "en segundo lugar nos dirigiremos a la comunidad autónoma, a la consejería correspondiente, para conocer el proyecto y, sobre todo, las medidas correctoras que todo proyecto debe incluir, para saber si se están respetando y qué organismo es quien debe vigilarlo", concluyó el Diputado del Común.

La representante de la Asociación de Vecinos de Amurga-Juan Grande, Ana Demetrio, manifestó el estado de desinformación de los vecinos con respecto a las obras. "No sabemos qué falta, porque no se nos ha informado, no existe cartelería de las obras, de lo que se va a hacer". Igualmente, mostró su desacuerdo y el de la comunidad con la instalación de múltiples industrias en "la zona de entrada del municipio de San Bartolomé de Tirajana. En un poco territorio se han instalado todas las industrias que se puede uno imaginar. Vertedero, central térmica, las placas, las machacadoras y ahora el secadero", comentó Demetrio.

Por el momento, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no se ha pronunciado públicamente al respecto, como tampoco lo han hecho el Cabildo ni el Gobierno de Canarias.