Un edil del alcalde de Ingenio defiende hoy tres informes en contra de Naturgy

La Junta de Gobierno Local a la que están citados hoy los siete integrantes del gobierno de Ingenio (Forum Drago-NC y PP-Somos), se inicia a las 08.00 horas para determinar si se otorga la licencia definitiva para la implantación de la planta fotovoltaica Gran Canaria III de Naturgy SLU en El Burrero, que ya cuenta con todos los informes preceptivos favorables del equipo técnico municipal. Un edil de Forum Drago mostrará tres inéditos informes contrarios a la energética.

En esta votación no intervendrá ni el alcalde, José López, ni la edil Vanesa Martín, por la recusación presentada por la energética por los posibles intereses personales a través de la empresa El Paso 2000, propiedad de la familia de López, y la edil, por su vinculación con esta empresa.

A Registro

La sesión contará entonces con solo 5 miembros del gobierno: por la coalición PP-Somos, figuran Rayco Padilla (PP), primer teniente de alcalde del grupo de gobierno y concejal de Urbanismo. Por Somos, estará el concejal de Cultura, Sebastián Suárez. Por su parte, por la coalición Forum Drago-Nueva Canarias (NC), se sentarán en la junta por Forum Drago, Francisco Javier Espino, responsable municipal de Hacienda y Martín García, que lleva las áreas de Patrimonio y Planificación Energética; y a NC la representa la concejal de Agricultura, Catalina Sánchez.

Espino, del partido del alcalde y concejal de Hacienda, es el elegido por López para custodiar y elevar hoy estos tres informes a la Junta de Gobierno, documentos que son contrarios a la implantación del parque solar y así, al informe técnico municipal que le dio el visto bueno a la instalación del parque fotovoltaico en sus terrenos de El Burrero.

El responsable de Hacienda de Forum Drago los aportará como documentación en el punto tercero de los cuatro de los asuntos de la convocatoria.

Tal y como avanzó el alcalde José López en el polémico Pleno celebrado el pasado martes 26, los informes serían presentados por primera vez en esta junta de gobierno aunque hasta la tarde de ayer, no constaban como entrada en el Registro Municipal del Ayuntamiento de la Villa.

El alcalde López fue el encargado de recurrir a estos «informes externos» al considerar que el elaborado por los técnicos municipales no era válido. Solicitó entonces a través de una Providencia de Alcaldía a cargo de las arcas municipales, por 5.500 euros, a la Fundación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), este estudio que solamente ha estado en su poder a pesar de ser municipal. Según López, las conclusiones de este informe son contrarias a la instalación de la planta de Naturgy y también según el alcalde, figuran las mismas conclusiones en otros dos estudios que anunció en Pleno, esta vez realizados por el Gobierno de Canarias. Los tres los expone hoy Espino, y por primera vez los verán la portavoz de NC, grupo con el que concurrió a las elecciones municipales Forum, y sus propios socios de gobierno, PP-Somos.

Para prosperar la propuesta de licencia son imprescindibles tres votos a favor. De momento, estos tres documentos no son vinculantes por cuanto no han pasado todos los trámites administrativos legales exigidos por ley. Pero si son registrados incluso un momento antes de la junta y la votación no es favorable a Naturgy, el Ayuntamiento podría enfrentarse al pago de indemnizaciones a la energética y posiblemente a un acto de prevaricación.