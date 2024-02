El Cabildo de Gran Canaria apoya la iniciativa del promotor grancanario que produce la gira de los 50 años en la música de la cantante Isabel Pantoja, con el objetivo de promocionar la Isla en el mercado turístico nacional e incluso internacional, en los 17 conciertos que se ofrecerán en otras tantas ciudades. De hecho, esa promoción se hará efectiva en cada uno de esos eventos, mediante la proyección de un vídeo musical, interpretado por artistas isleños; la inclusión de los logos de Gran Canaria en todos los soportes publicitarios; la colaboración de Isabel Pantoja con ‘Los Gofiones’ en la interpretación de un tema sobre la Isla y la realización de un reportaje o documental para televisión.

Desde la Corporación insular se pone de relieve que el destino Gran Canaria es de los menos conocidos en el territorio peninsular frente a otros del Archipiélago, por lo que esta iniciativa se considera muy beneficiosa, dado que esta gira es un espectáculo que tiene un perfil de público muy definido y de gran interés para la Isla.

El Cabildo destina a este proyecto 160.000 euros y el consejero de Presidencia, Teodoro Sosa, negó con rotundidad las insinuaciones que se han vertido en algunos medios de comunicación acerca de otras contraprestaciones que, supuestamente, recibiría la cantante por su trabajo. Y es que, como aseveró, la productora recibe otras ayudas y patrocinios por parte de empresas privadas y de otras instituciones de las Islas, como es el caso de la empresa pública Promotur Turismo de Islas Canarias, debido precisamente a los valores de difusión de la Isla que posee esta gira.

Así, Sosa, manifestó que el Cabildo está llevando a cabo esta iniciativa “de forma reglada, con una promoción directa e indirecta de la Isla de Gran Canaria, con 17 destinos en toda la geografía peninsular y también canaria, y entendemos que compensa el retorno publicitario de más de 1.300.000 personas, que podrán disfrutar directamente o bien del concierto o bien de la repercusión del mismo de la imagen turística de nuestra Isla”, sostuvo. “Y así lo refleja el contrato, con la propuesta de grabar un documental y de tener en cada concierto, en un stand, con la información turística de Gran Canaria, y los vídeos promocionales tanto en las redes sociales de la tonadillera como en los 17 conciertos que se realicen en toda España”.

"Manchar el trabajo de promoción de Gran Canaria"

Con relación a las críticas vertidas sobre este patrocinio, el consejero aseveró que “parece que hemos hecho algo diferente a lo que esta Consejería realiza todos los años con este y con otros conciertos que promocionan, en definitiva, la imagen de Gran Canaria”. Indicó que, en este caso, “quizá se mezcla la imagen de Isabel Pantoja y la crítica de la prensa amarilla sobre ella, y se busca manchar de alguna forma el trabajo que se ha hecho durante años para potenciar el destino Gran Canaria”.

Ante esto, insistió en que el proyecto del Cabildo con este contrato de patrocinio con retorno publicitario está perfectamente avalado con los datos de esos potenciales espectadores, así como por el trabajo que se viene desarrollando en el patrocinio de la Isla, “se llame Isabel Pantoja o sea cualquier otro artista, porque durante el año se realizan muchos otros expedientes de patrocinio, con espectáculos o con otros cantantes como Raphael o Elton John, entre otros”, citó. “No es la primera vez que Gran Canaria se promociona con cantantes y –repito- que el retorno está valorado, tasado y cuantificado, no es un criterio arbitrario y se mide con esa incidencia en los espectadores directa e indirecta, en las redes sociales”.

El consejero abundó en que el Cabildo no es la única administración que patrocina esta gira. “Nosotros patrocinamos sus 17 conciertos con 160.000 euros, pero el Gobierno de Canarias, a través de Promotur, y debo decir que entre quienes están gobernando precisamente no está mi organización política, ha hecho también este tipo de promociones turísticas a nivel nacional y, concretamente, con Isabel Pantoja, la promoción de Promotur es de 130.000 euros”, cifró. “Y precisamente el Partido Popular, que es el que critica el contrato del Cabildo, dirige el área de Promoción Turística del Gobierno canario”, aseveró. “Y no veo razones, ya que se critica, para que se critique de la misma forma y con la misma contundencia el contrato con Promotur”, sentenció.

Con relación a las críticas vertidas por el Partido Popular con respecto a la fecha en la que se firma el contrato de patrocinio, Teodoro Sosa subrayó que es jurídicamente correcto. “La contratación del patrocinio se tiene que firmar antes de que termine el último de los actos encomendados o contratados”, indicó. “Al haber sido 17 conciertos, es perfectamente legal que se firme posteriormente al primero de ellos, siempre y cuando, como se ha comprobado también, se haya cumplido con los requisitos desde el comienzo de esa gira, lo que ha sido así. Los requisitos se han cumplido y, aunque se firme dos meses después, se ha hecho antes del vencimiento de la gira, por lo que, insisto, es jurídicamente correcto”, zanjó.

Condiciones técnicas mínimas del contrato

En el contrato que vincula el Cabildo con EC Entertainment Group, la empresa mercantil que posee los derechos de exclusividad para la organización de esta gira en España, se especifica que su recorrido será de 17 ciudades, de las que actualmente cerradas las de Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao y Gran Canaria, y que la cantante rodará un documental en el sur de la Isla, el patrocinio publicitario, al considerarlo una plataforma idónea para darla a conocer como espacio óptimo para llevar a cabo este tipo de eventos, promocionando y difundiendo así Gran Canaria, a nivel nacional.

Y, para alcanzar esos propósitos, en el mismo documento se señalan las condiciones técnicas mínimas que regirán en esta contratación. De esta manera, se fija que el Cabildo de Gran Canaria figurará como patrocinador de la gira completa y que podrá compartir ese patrocinio con uno o varios ‘sponsors’.

Asimismo, se garantizará la presencia de Gran Canaria, como sede del concierto en la Isla, en las plataformas de ventas de tickets on-line. También, durante la campaña de promoción de ese evento, se mencionará el nombre de la Isla como el lugar de celebración del espectáculo, especialmente a través de imágenes de la Isla, que facilitará el propio Cabildo y que se incluirán en redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook.

Igualmente, la empresa organizadora acordará con la artista que, a través de sus cuentas de redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok) suba como mínimo un anuncio promocional, en el que se dirá a todos sus seguidores que estarán en Gran Canaria y, en la medida de lo posible, se utilizará el hashtag #Laislademivida.

Del mismo modo, en cada ciudad incluida en la gira, antes al concierto, se subirá a las redes sociales de la artista el vídeo de ‘La isla de mi vida’ y el Cabildo de Gran Canaria tendrá presencia a través de la marca ‘LaIsladeMiVida’, que figurará en todos los soportes publicitarios habituales, es decir, en los anuncios en radio y televisión, así como en la prensa escrita, tanto local como nacional, que se activen para publicitar la gira, y en todas las informaciones que se ofrezcan desde el gabinete de prensa de la productora a los medios, incluidas las ruedas de prensa que eventualmente pudieran tener lugar. Más en detalle, en las menciones de radios y televisiones que se activen de manera promocional, se hablará de esta marca de la Corporación insular y, cuando Isabel Pantoja asista a programas televisivos o radiofónicas, para promocionar su gira y se den las condiciones oportunas, mencionará directamente esta marca.

Un sorteo de 10 entradas Premium

En esta misma línea, también se mencionará ‘La isla de mi vida’ en cada una de las ruedas de prensa o actos promocionales que se realicen y se garantizará su visualización de forma clara. También habrá un elemento publicitario de la marca en el escenario de cada concierto, a tiro de cámara y, en el caso de que las características técnicas impidan que se encuentre a tiro de cámara, podrá ser sustituido por vallas perimetrales o lugares habilitados del recinto con una visibilidad para todo el público. En esa misma línea, a través de la cuenta oficial de la productora o de la propia artista, se promocionarán los conciertos, que se podrán compartir a través de ‘influencers’ de Gran Canaria y a nivel nacional, donde en sus vídeos mencionen ‘La isla de mi Vida’.

Más aún, el contrato recalca que, antes del comienzo de cada espectáculo, se proyectará tres veces el vídeo de ‘La Isla de mi Vida’ aportado por el Cabildo, desde la apertura de puertas hasta el inicio del concierto, una vez apagadas las luces, con una duración máxima de un minuto. A su vez, la productora realizará un sorteo de 10 entradas Premium, por cada uno de los conciertos incluidos en la gira a nombre del patrocinador, con una mención específica a esta marca.

Cantará la canción 'Canarias, Canarias'

De otra parte, se garantiza que, antes de finalizar el concierto que ofrecerá en Gran Canaria, que será grabado para su emisión posterior en medios regionales, Isabel Pantoja cantará ‘Canarias, Canarias’ con una agrupación de música popular de la Isla. Y, en cada una de las ciudades incluidas en la gira, el día del evento se instalará un stand con azafatas, en el que se repartirá información del destino Gran Canaria.

Finalmente, indica que el Cabildo contará con invitaciones para el concierto de Gran Canaria, distribuidas de la siguiente forma: pabellones cerrados: 65 invitaciones: 40, en generales y 25, en zona VIP, Preferente, Prémium, etcétera. La entrega de las mismas se realizará en el momento de la aprobación del contrato o, al menos, una semana antes del evento.

Cabe indicar, por último, que el documento remarca el compromiso del patrocinado de consensuar con el Cabildo todos los elementos que se utilizarán en la campaña de promoción y que correrán de cuenta de la productora los costes que conlleve la realización de material publicitario de la marca, además de señalar que los soportes en los que se realizará la promoción de la Isla serán, al menos, la página web oficial del evento, la plataforma oficial de venta de entradas, las redes sociales del evento y de la artista, el cartel anunciador, la pantalla de patrocinadores del evento durante los descansos, el material comercial y el programa y la señalética del concierto.