Vanesa Martín será elegida nueva alcaldesa por el Pleno este sábado.

La concejala del grupo de gobierno de Ingenio, Vanesa Martín, de Forum Drago (FD), será la alcaldesa de la Villa a partir del próximo sábado. Es posible tras celebrarse en la tarde de ayer un pleno extraordinario exprés convocado solo horas después de que el ya exregidor, José López Fabelo, presentara su dimisión a primera hora de la mañana en el registro municipal. Han pasado 23 días tras su anuncio.

El pleno extraordinario, de apenas cinco minutos y al que no acudió López, se centró en dos puntos: dar lectura a la dación de cuentas informando de la dimisión del alcalde y el de la entrega de su acta como concejal.

Rayco Padilla (PP), alcalde en funciones, no tardó en convocar el segundo pleno extraordinario de la semana. Será el sábado y donde el grupo de gobierno formado por FD-NC-Somos-PP aprobará por mayoría la elección de Martín como nueva mandataria de Ingenio. Será la segunda mujer a cargo de la administración municipal en la historia política de la Villa.

Ambos, Martín y Padilla, estuvieron reunidos desde que se enteraron de la renuncia de López en el despacho de la primera, justo enfrente al de Alcaldía. Ultimaron la fecha del pleno extraordinario del próximo sábado. «Será por la mañana, pero aún no sabemos la hora», avanzó la responsable de áreas como Deportes o Desarrollo Local. Mientras, el concejal del PP no paraba de contactar por móvil con todos los ediles del grupo de gobierno para avisarlos in extremis del pleno extraordinario de la toma en consideración de la renuncia de Fabelo.

En las primeras horas tanto Martín como Padilla también ultimaban puntos de lo que será el «nuevo gobierno» de Ingenio, «que partirá de cero» y donde ya anuncian «cambios y reestructuración de áreas». Ante todo buscan «dar estabilidad al pueblo» y «cuanto antes, mejor».

Este encuentro se producía mientras José López alternaba entre su despacho y sus recorridos por todas las dependencias municipales para despedirse de los empleados. Padilla confesó que lo encontró por un pasillo y se dijeron «hola», mientras la futura alcaldesa indicó que «yo ni lo he visto en todo el día». Al final, no se despidió de la edil.

Distanciamiento con el ex alcalde

El distanciamiento entre el ya ex alcalde y sus compañeros de partido y socios de gobierno era evidente hacía meses. En peso, forzaron a dimitir a López Fabelo tras las polémicas en las que se vio envuelto durante su corto mandato de siete meses. Entre otras, por su postura contraria y gestión con los parques fotovoltaicos en El Burrero que quiere implantar la multinacional energética Naturgy. López anunció su cese hace 23 días por este y otros motivos, y hasta ayer, no se hizo oficial.

La futura alcaldesa, que ha trabajado mano a mano con López y ha sido su mano derecha, confesó en su despacho que «esta decisión no ha sido fácil para nadie; apenados estamos todos». También explicó que cuando López anunció su renuncia pidió «soledad» y «nosotros solo hemos tratado de respetarlo». Mientras, Padilla, principal socio de gobierno, apuntó que «ya se le había advertido al alcalde que ciertas cosas no se podían hacer».

La todavía concejal Martín reconoció que es consciente de que «llevo años gestionando en el Ayuntamiento desde mis áreas, las gestiono desde un prisma superior, desde arriba, y es difícil cuando se ve desde la barrera. He estado tras el escenario, pero ahora es distinto», en referencia a que cada cosa será analizado con lupa. «Pero imagino que en dos meses estaré acostumbrada», apostilló.

Ambos ediles agregaron que en las juntas de gobierno del grupo todos los lunes «se da cuenta de todo lo que hace cada uno» y que el ya ex alcalde «solo se ha dedicado en sus últimos días a gestionar cosas que tenía pendiente».