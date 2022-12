La falta de un cuadro eléctrico reduce el horario de visitas al Belén de Arena

La falta de un cuadro eléctrico propio ha obligado a que el Belén de Arena 2022 cierre dos horas antes de lo previsto cada día por falta de suministro eléctrico y con el fin de garantizar la seguridad de los visitantes. La concejalía de Turismo trataba este miércoles de solventar el problema para que las visitas al Nacimiento pudieran extenderse hasta las 22:00 horas, tal y como estaba anunciado el día de su inauguración, el pasado viernes.

Un problema en los trámites administrativos entre la organización y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria parece estar en el fondo de esta limitación de horario, que viene ocurriendo desde el mismo día que el Nacimiento abrió al público.

La concejalía de Turismo indicó que desde primeros de año todos los eventos que se celebran al aire libre en la ciudad tienen que contar con un cuadro eléctrico propio ya que no se pueden conectar directamente a la red de alumbrado público. Una formalidad que, según Turismo, no habían resuelto los organizadores.

Desde la organización del Belén -Go Beyond SL- explicaron que llevan «haciendo lo mismo desde hace 16 años» y que no entendía por qué este año no tenían luz, cuando ellos contaban con un cuadro eléctrico y contrataban a una empresa autorizada para su instalación. «Todos los años, el Ayuntamiento nos ha facilitado el agua y la conexión a la luz sin problemas», remarcaron. Y añadieron que «por seguridad de los visitantes» se habían visto obligados a cerrar a las 18:00 horas, cuando ya no hay luz solar.

Los organizadores tenían este miércoles un cartel a la entrada del Belén de Arena, en castellano, inglés y alemán, explicando los cambios de horarios por «un incidente eléctrico ajeno a nuestra voluntad». El nuevo horario, hasta nuevo aviso, es de 10:00 de la mañana a 18:00 de la tarde ininterrumpidamente. El Nacimiento estará abierto hasta el 9 de enero.

La concejalía de Turismo trata de solventar el problema para que la atracción de la playa de Las Canteras pueda cerrar a la hora prevista en un inicio

El Belén de Arena, que el pasado año recibió 108.000 visitas; 40.000 de ellas virtuales, se ha convertido en un icono para la promoción turística de la ciudad y de la isla. De ahí que el proyecto reciba cada año el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Cabildo de Gran Canaria además de empresas privadas.

El Belén de Arena tiene además un carácter solidario ya que las donaciones de los visitantes van destinadas a ayudar a los comedores sociales de la urbe. El pasado año se recaudaron 10.500 euros.

En esta edición, nueve artistas internacionales han sido los encargados de dibujar en la arena la escena bíblica del nacimiento de Jesús. El Belén, en el que se mueven 2.000 toneladas de arena, contó en su inauguración con la visita sorpresa del pintor Pepe Dámaso al haberse recreado una de sus obras más conocidas: Ángel de las Dunas. El escultor irlandés Fergus Mulvan ha sido el encargado de ‘dibujarlo en la arena’.

Otras incidencias

Durante el fin de semana, algunas de las calles de la zona de La Puntilla también estuvieron sin luz. Según indicaron desde la concejalía de Alumbrado, las lluvias que cayeron provocaron algunas averías, que ya estaban subsanadas. El agua también había ocasionado problemas en otros puntos de la avenida de Las Canteras.

Desde la concejalía se subrayó que las luces del árbol de Navidad instalado en la zona no había presentado ninguna incidencia. Y recordó que los adornos navideños de la ciudad se apagan este año a las 00:00 horas y no a las 02.00 de la madrugada con el fin de ahorrar energía. Los días especiales, 23, 24, 25 y 31 de diciembre y el 1,5 y 6 de enero, el encendido estará hasta las 02:00 horas, dos horas también antes de lo que se hacía otros años.