El parque de Tamaraceite Sur se convierte este viernes en un gran escenario de la mano de los vecinos de Tamaraceite, Tenoya y San Lorenzo, que vuelven a representar la Pasión de Cristo gracias al impulso de la asociación cultural Tasate. Casi un centenar de residentes participa en la teatralización de los últimos días de la vida de Jesús. Se da la circunstancia de que algunos de los participantes ya actuaron en ediciones anteriores, aunque en otro papel.

La Pasión de Cristo ha sido teatralizada en la calle en diversas ocasiones por los vecinos. Bajo el paraguas de la parroquia, que realizaba el tradicional viacrucis, y luego con el empuje de diversas personas y asociaciones; entre ellas las del profesor Antonio Arencibia en los años 80. En 2012, se retomó la actividad tras veinte años de parón pero ésta cesó en el 2016 al no recibir el apoyo municipal por discrepancia con el contenido. Curiosamente, ahora colabora en el proyecto.

Los vecinos, todos aficionados, representarán once escenas de los últimos días de Cristo a las 20.00 horas

Juan Francisco Afonso tenía 18 años cuando interpretó al apóstol San Juan en los años 80. Es el único que repite papel, aunque ahora lo hace bajo la piel de un San Juan más maduro y envejecido. «Siempre he estado metido en la farándula; lo llevo en la sangre», dice este jubilado de 61 años. «Tenía una tía de mi madre que siempre estaba haciendo en casa comedia, teatrillo, escala en Hi-Fi y nos metía a toda la familia en los saraos», comenta sobre cómo surgió su afición. De aquella representación de los 80, recuerda que participó mucha gente, que la narración se hacía con un megáfono y que los romanos utilizaron caballos para dar más verosimilitud a las escenas. «Era otra Pasión distinta a la de hoy», explica Afonso, que cree que la representación «servirá para impulsar a Tamaraceite, para que se conozca más».

Teresa Diepa García, de 57 años, participó por primera vez en La Pasión de Cristo con cinco años, luego vendría hace veinte años su papel de Virgen María, que ahora vuelve a repetir. «Fue una buena experiencia, nos juntamos mucha gente del barrio. Yo participé con toda la familia, con mi marido y mis hijos; que eran trillizos, mi hermano, mi cuñada», cuenta sobre aquella primera interpretación de calado. En esta ocasión, la experiencia también está siendo muy positiva. «Estamos haciendo nuevas amistades; una piñita muy buena. Lo pasamos bien y, sobre todo, hay mucha implicación», explica la mujer, dedicada al sector de la limpieza. Respecto a su personaje de María, cuenta que «ahora tiene un toque más moderno, me gusta. Es el mismo papel pero son dos mujeres diferentes». La nueva versión está dirigida por David Diepa.

Armando Hernández Rodríguez confía en no ponerse nervioso ya que hace de Simón de Cirine, quien ayudó a Cristo a llevar la cruz. «En 2013 fui jefe de los romanos pero ahora tendré diálogo. Menos mal que todo está grabado y eso da seguridad», responde Armando, miembro de Tasate, sorprendido por la respuesta que están dando los más pequeños del grupo. «Nos está sirviendo de hermanamiento con los vecinos, es una oportunidad para conocernos pero para hablar de todo lo que ocurre en el pueblo, porque para nosotros lo sigue siendo», comenta sobre esta vivencia colectiva.

La dirección artística es de David Diepa y en esta nueva versión María Magdalena estará en la Última cena

Lorenzo de la Guardia Diepa fue con 30 años Jesucristo, luego más tarde romano y ahora con 74 años vuelve a ser «el romano que flagela a Jesús». «Éramos un grupo de amigos y una señora de la iglesia vino a ver si queríamos participar en el vía crucis de la parroquia. Yo le dije que por qué no hacíamos un via crucis viviente y ahí surgió todo. Salimos incluso a pedir dinero por las casas para comprar las telas para la ropa y organizar todo», rememora. «Quedé sorprendido por la cantidad de gente que colaboró en aquella ocasión», añade este jubilado. «En Tamaraceite siempre se ha hecho teatro, música; le pido a la juventud que no pierda la tradición y a los mayores que se animen a participar», dice.

Papel de la mujer

Los recuerdos de Mónica Arencibia Déniz están relacionados con la parroquia, cuando los vecinos salían el Viernes Santo a representar el viacrucis. Ella tendría unos 8 años y también salía el día de La Burrita. «No era una representación teatral como la que estamos haciendo ahora», subraya Arencibia, auxiliar judicial en los juzgados de Guía. Ahora, con 52 años, le toca el papel de María de Cleofás, una de las mujeres que acompañó a Cristo a la cruz. «Mientras la historia no salga distorsionada cualquier incursión nueva que se haga viene bien si ayuda a entender la historia», reflexiona sobre el protagonismo que tienen las mujeres en este historia, en la que María Magdalena estará sentada en la última cena. «Es una oportunidad para recuperar la tradición, en Tamaraceite siempre hubo mucha afición y cantera al teatro», apostilla. Según ella, la Pasión de Cristo está contribuyendo a «interactuar más con los vecinos» de toda la vida y a los que solo saludamos.

El presidente de la asociación Tasate Yeray Castellano asegura que aparte de recuperar la tradición y activar la cultura del distrito buscan "crear comunidad" entre los residentes de Tamaraceite, Tenoya y San Lorenzo

Carmen Bolaños Arencibia será a sus 58 años Salomé, una de las discípulas de Jesús. Es la quinta vez que participa en una representación de la Pasión de Cristo. De pequeña fue una niña del pueblo, luego de adolescente La Verónica y en dos ocasiones más actuó fue alguna de las Marías que acompañaron a Jesús en sus últimos momentos. «Nunca tuve que hablar porque lo que se escuchaba era una narración, ahora será más difícil, aunque no hablamos -está grabado- tienes que seguir a los demás», asegura.

La representación teatral será a las 20.00 horas, y en ella se contarán once escenas. El grupo lleva trabajando desde enero y han colaborado antiguos participantes como Conchi Moreno, prestando indumentaria, y Juan Francisco Villegas, en la grabación de las voces. El presidente de Tasarte Yeray Castellano confiesa que con la Pasión de Cristo y el Belén Viviente tratan no solo de recuperar una tradición, sino también de activar culturalmente el distrito. «La iniciativa busca también crear comunidad y que los vecinos de otros barrios participen en las iniciativas»