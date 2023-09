El primer edificio de la reposición de Las Rehoyas, casi listo

El primer edificio de la reposición de Las Rehoyas entra en su recta final, en Las Palmas de Gran Canaria. Los trabajos están centrándose en el interior de las casas y de las zonas comunes. El inmueble, situado parcialmente sobre uno de los campos de fútbol del parque homónimo, tendrá un total de 148 viviendas. Con una inversión prevista de 10,8 millones de euros a cargo de la empresa Construplan, forma parte de la conocida como fase cero del Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) de Las Rehoyas, el mayor plan de este tipo en Canarias.

Los trabajadores han pintado la mayor parte del exterior del módulo construido sobre uno de los campos de fútbol en el último mes, tras levantar las seis plantas del edificio -siete en la fachada que da al parque-. Todo apunta a que próximamente harán lo propio en el segundo módulo, situado parcialmente sobre los aparcamientos del parque, que han quedado inutilizados. El edificio incluye 87 plazas de garaje para los vecinos, cinco locales comerciales, uno de ellos comunitario, y 66 trasteros. Además de una gran terraza de 150 metros cuadrados en la azotea.

Las nuevas viviendas, de entre 54 y 72 metros cuadrados, vienen a sustituir a las antiguas del Patronato, que apenas alcanzaban los 42 metros. Una vez terminado de levantar, el inmueble del parque contrasta con los viejos edificios de Las Rehoyas construidos en los años 60, situados justo a su sombra. Después de medio siglo, estos están repletos de grietas y humedades; además de mostrar las carencias que arrastran prácticamente desde sus inicios. Si todo sigue según lo previsto, la entrega de este primer inmueble del plan será a principios del próximo año.

Años de lucha vecinal

Para los vecinos la construcción de este edificio supone una muestra de que algo "por fin" se está moviendo en el barrio tras años de lucha vecinal. "Llevan desde finales de los años 80 diciendo que van a tirarlo todo y lo único que vimos fue una manita de pintura", apunta una vecina de la plaza de la Navidad. En su caso, será ya en la próxima década cuando le entreguen las llaves de su nuevo hogar, puesto que su zona pertenece a la última fase del plan.

La reposición de Las Rehoyas consta de un total de ocho fases. Actualmente, el Consistorio capitalino se encuentra desarrollando la primera, la fase cero. Además del edificio del parque hay otro en construcción en la calle Doctor Chiscano, en la trasera del Hospital Doctor Negrín, en este caso con 152 viviendas. En conjunto, estas 300 casas permitirán las primeras demoliciones en las calles Santa María de la Cabeza, Santa Luisa de Marillac y Trasera de Santa Luisa.

«Por lo menos tenemos algo ya, pero me parece que muchos no verán su nueva casa»

Ante este escenario, los vecinos piden más celeridad en la ejecución del plan, ante la urgencia del plan. "Ahora no se ve tanto movimiento", apuntan José Alberto Benítez y José Lorenzo en la calle Montejurra. "El barrio no está tan mal, si no estuviera tan dejado, pero va a beneficiar a gente como mi abuela que tiene 91 años y no sale de casa", aclara uno de ellos. Y es que ninguno de los edificios actuales, de cinco plantas, cuenta con ascensor, por lo que las casas se convierten en auténticas cárceles para los mayores.

Al mismo tiempo, estos vecinos también reclaman más limpieza, "que no se olviden que todavía vamos a estar aquí mucho tiempo", recalca Lorenzo. En la misma línea opina Francisco Santana, quien vive en un cuarto, "por lo menos tenemos algo ya, pero me parece que muchos de los que están por aquí no van a ver su nueva casa". En su caso, también forma parte de una de las últimas fases; no obstante, recalca, "para la vejez lo voy a agradecer".

El nuevo edificio es ya toda una realidad al ir por la Carretera General del Norte. Sus seis plantas tapan en buena medida la barriada, situada a sus espaldas. Precisamente, la inclusión de este inmueble "comiéndose" parte del parque de Las Rehoyas fue uno de los argumentos que esgrimió la oposición en el Ayuntamiento contra el plan elaborado y aprobado de manera definitiva el pasado mes de febrero. No obstante, vecinos como Benítez apuntan que "al final, en algún sitio hay que hacerlo".

Estas 300 viviendas externas al perímetro que delimita el plan especial de Las Rehoyas Arapiles son parte de las 703 que deberán construirse en distintas partes de la ciudad. El proyecto de reposición contempla la demolición y sustitución de las 2.558 viviendas que componen el barrio actualmente. Se hará un nuevo colegio, una nueva iglesia y equipamientos. Además, la redistribución de los edificios y calles permitirá ampliar las zonas verdes y espacios libres en 68.500 metros cuadrados para compensar las que ha perdido el parque.

Estos dos edificios de la reposición de Las Rehoyas forman parte del medio millar de viviendas sociales que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene en marcha en estos momentos. El resto corresponden a las últimas 76 del ARRU de Tamaraceite, ya en su recta final; 72 en alquiler social también en Tamaraceite y 27 en León y Castillo en este mismo régimen; y otras 36 destinadas a alquiler asequible.