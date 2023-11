Guiniguada: palanganas arbóreas

La municipalidad de Las Palmas de Gran Canaria, con el cambio de mandato, ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de unir los barrios de Vegueta y Triana con el peatón como protagonista. El crecimiento automovilístico y el desarrollismo propiciaron hace 50 años que el histórico barranco Guiniguada fuera cubierto con una losa de cemento y asfalto con el fin de crear lo que luego fue nominada ‘Autovía del Centro’, dejando aislados ambos barrios. El adorno o guinda de aquel proyecto fue la voluta de un scaléxtric que luego fue desmontado.

Un reciente artículo en este periódico del Ingeniero de Caminos José Francisco Henríquez Sánchez, ‘El Guiniguada o el tamaño de una ambición’ (LA PROVINCIA, 9 de septiembre 2023), podríamos considerarlo como preámbulo de esta nueva etapa. Con sobrado posicionamiento ideológico y urbanístico, sin entrar en detalles constructivos, formula una invitación a la participación ciudadana, y delimita lo que es concurso de ideas frente a la participación espontánea. En su argumentario, el ingeniero opta por la participación, con voces múltiples, un torrente de voces. Aunque no entra en determinar la titularidad institucional de este tramo urbano que, según parece, está sometido a disputas entre Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento. Varios novios que creen que allí se halla un maná productivo, o un buen manojo de votos, para lanzar al aire a modo de letrilla de La Violetera.

Con el trasfondo de haber sido testigos en nuestra juventud de aquella estampa, con la narrativa romántica acumulada (Puente de Palo, Puente de Piedra, Bar Polo, Bohemia circulante, baldes con flores y Pajarería), y del proceso de su taponamiento, desde la actual perspectiva de nuestra función como cronista oficial de pueblo periférico o vicepresidente de la Asociación de Vecinos Terrero-Guiniguada o miembro de la directiva de la Real Sociedad Económica o catedrático jubilado de Secundaria o miembro de la Comisión insular de Patrimonio histórico (…y basta), entramos en esta danza que deseamos que no quede enredada en los tules de la fantasía poética.

Expresamos nuestra opinión con la aportación de ideas y propuestas concretas que puedan sumarse a las que se realicen desde otros ámbitos sociales: colegios profesionales, entidades culturales, asociaciones de vecinos...). «Estamos, -como dice el ingeniero Henríquez Sánchez- ante un asunto que interesa de arquitectos, de ingenieros, de historiadores, y tutti quanti. Y de voces sin título académico, pero dotados de una fina sensibilidad que no pueden estar ajenas al asunto».

La creación de esta vía significó la separación (sic) de dos barrios históricos de nuestra ciudad (Vegueta y Triana). Ahora partimos de la remodelación de este espacio, invocando a la memoria como escenario de historia urbana y literaria, además de tránsito peatonal. No pretendemos en absoluto resucitar la forma del antiguo espacio con una carga de nostalgia que tanto agrada al sentimentalismo. Pura obsolescencia. No a la nostalgia. No a la nostalgia y sí a un planteamiento de reconstrucción, con las posibilidades técnicas y constructivas que se ofrecen en el actual momento.

Como título general, denominamos esta propuesta como ‘Guiniguada 2023, las palanganas arbóreas’. Y como principios determinantes partimos de A) Intervención economicista; B) Factible en su ejecución, sin megalomanías; C) Descubrimiento parcial de segmentos de la losa de cemento-asfalto; D) Intervención en calles aledañas; E) Lograr el objetivo de unir los dos barrios mediante el uso peatonal; F) Integrar al ciudadano en el nuevo paisaje que se genera; G) Modificar el ordenamiento del tráfico en los puntos pertinentes; H) Ganar espacios peatonales que mejoren la visión arquitectónica de edificios aledaños; I) Lograr espacios estables que propicien la comunicación oral, patrimonio intangible y… terapéutico.

Consideramos que este espacio urbano no es uniforme por lo que hemos de contemplar (no de manera aleatoria) las diversas unidades que lo configuran y que inicialmente se han de valorar de manera singular, aunque luego la lectura final sea sistémica y globalmente estructural.

Desde el punto de vista técnico, la presente propuesta está basada de manera primordial en los niveles en superficie, teniendo en cuenta la altura de los parterres que actualmente marcan el arcén de la Autovía, y que ahora son referencias para la colocación del mobiliario que se determine tras la construcción de las llamadas «palanganas».

La parcelación de la actual autovía podría concebirse de la siguiente manera. La zona 1 comprende la esembocadura del barranco, desde la rompiente costera hasta la transversal de Triana, antiguo Puente de Palo. La zona 2, desde la transversal del Puente de Palo, zona de tránsito hacia el Mercado, hasta calle Lentini y parte lateral de la Plaza de Las Ranas hasta la calle Muro y antiguo Puente de Piedra.

La zona 3 abarca desde la línea del Puente de Piedra hasta la frontal del rectorado de la ULPGC, en la confluencia del vial procedente de la carretera del Centro y su desviación hacia la frontal de Mercadona. La zona cuatro, la calle Juan de Quesada, desde Obispo Codina hasta la desviación de la carretera del centro y su incorporación a Luis Correa Viera.

Se utiliza el término ‘palangana’ para asimilar la forma del vaso de las fuentes con el objeto doméstico y cercano en su comprensión popular. Ejemplo de formas similares, de charquetas de escasa profundidad, se hallan en la Plaza de España, en la frontera del Cabildo de Tenerife, o en el fondo de la chimenea volcánica de los Jameos del Agua, en Lanzarote.

Se mantienen los accesos a los aparcamientos construidos y en funcionamiento (aparcamiento Monopol; aparcamiento al aire libre, en Mercado; aparcamiento en Jesuitas, en Domingo Doreste y aparcamiento de Plaza de Santa Isabel).

E

Zona 1.

Desembocadura del barranco, desde la rompiente costera hasta la zona del Puente de Palo como referencia espacial. Esta zona quedaría descubierta. El ciudadano podría contemplar la rompiente y la entrada del agua de mar hasta la línea del antiguo Puente de Palo. La subida y bajada de la marea sería el fenómeno vivo del paisaje marino, en un tramo aproximado de 300 metros. En el borde de la rompiente del océano, se mantendría una serie de tetrápodos para contener los embates del mar en tiempos de crecidas de la marea, por empuje de los vientos alisios. En el límite interior-subterráneo se construiría un dique para evitar la invasión del agua en la parte media del cauce del barranco.

La desembocadura tendría tres ramales contiguos, a modo de delta, con grandes piedras distribuidas en su cauce que propician visualizar el juego del agua con la piedra.

El Monumento a Pérez Galdós se mantendrá en su actual ubicación, emergiendo sobre el mar que baña los paramentos laterales y posibilitando que la presencia del mar sea percibida por los viandantes. El acceso peatonal a la base del monumento se hará a través de un pasadizo central que tiene su origen en la confluencia de Triana con el acceso a la zona del Mercado. El peatón podrá transitar desde el final de la calle Mayor de Triana hasta la zona del Mercado de Vegueta. En el centro de este espacio se ubicaría una primera ‘palangana’ de cuyo centro emergería un chorro de agua, de cinco metros de altura, que simularía un generoso árbol de agua.

En la confluencia de la calle Mendizábal con la plazoleta resultante en el frontis del Mercado, se construirán dos ‘medias palanganas o medias lunas’, con asientos en su perímetro interior donde los personajes populares que asisten al Mercado, procedentes de los barrios cercanos, puedan reunirse y conformar una tertulia popular y espontánea, con lo que se recobra la costumbre de la oralidad. Espacio de sociabilidad.

El tráfico proveniente de la Autovía Marítima dirección Puerto-Sur y Sur-Norte se desarrollará en cuatro carriles que estarán sobre dos puentes colgantes, con barandas de tensión, similar a las existentes en el puente Adolfo Cañas (Autovía del Norte) y en el barranco de La Ballena-Feria del Atlántico.

Estas barandas tendrán una altura media y transparente, y darán un toque de modernidad a la actuación, sin que su construcción impida observar desde la Avenida Marítima la trasera del barrio de Vegueta y la visión del paisaje de medianías y Cumbres de la isla. El acceso a la Avenida Rafael Cabrera se haría a través de la calle Cervantes.

El peatón podrá acceder a la acera-paseo de la actual Avenida Marítima a través del túnel peatonal existente actualmente en la zona de la plaza de Mercado, desde donde podrá contemplar la desembocadura del barranco y el internamiento del agua de mar hasta 300 metros hacia el interior, en una zona completamente plana y descubierta.

El actual túnel subterráneo que atraviesa la Avenida Marítima, transitado tanto por peatones como por automóviles provenientes del sur de la isla y entrada a la zona de la Plaza de Mercado y al aparcamiento al aire libre allí existente, es la entrada a Vegueta que se logra de inmediato por la calle Domingo Doreste, con acceso al aparcamiento de los Jesuitas y al aparcamiento de la Plaza de Santa Isabel.

El frontis o frontera del Mercado de Vegueta quedaría exento de tráfico y se convertiría en un espacio peatonal, incluyendo parte de la calle Mendizábal, hasta la confluencia con la plazoleta de Avellaneda.

E

Zona 2.

Abarca desde la actual confluencia de la calle de Triana hasta la parte frontal de la Plazuela de las Ranas. Este tramo tendría seis palanganas, con una altura de nivel en los bordes del actual parterre, próximo a 80 centímetros de profundidad, quedando el carril de rodamiento proveniente de la parte frontal del Teatro Pérez Galdós y su continuidad adosada a la calle Lentini, que se deprimiría para mantener el acceso al aparcamiento subterráneo allí existente. La salida del aparcamiento será por un vial subterráneo adosado a la zona de la Plazuela y su continuidad hasta la calle Terrero, tras ser deprimido en su alcance por Muro.

Los cuatro carriles allí existentes, a partir de la actual confluencia de la calle de Triana y su alcance en Obispo Codina, quedarían exentos de tráfico y se convertirían en la base de seis ‘palanganas arbóreas’ y a la vez paso peatonal o paseo cultural de tránsito entre los dos barrios. Este tramo quedaría abierto en varios segmentos irregulares desde donde se posibilita observar el cauce primigenio, con sus callaos y la flora espontánea en tiempos de sequía y ver correr el agua en tiempos de lluvias.

Este nivel no impediría la visión del cuenco de cada palangana. Cada palangana tendría un chorro de agua en vertical, simulando un bosque de árboles acuáticos. La entrada a este tramo se hace de manera continuada desde la Plazuela hasta la confluencia de la calle Muro, antiguo Puente de Piedra.

E

Zona 3.

Desde la frontal de la Plazuela, en la calle Muro, hasta la frontal del Rectorado de la ULPGC. Este tramo estaría parcialmente descubierto y podrían ubicarse media docena de ‘palanganas con chorros de agua vertical’. El acceso peatonal se lleva a cabo por el actual arcén de la calle Juan de Quesada, que asimismo bordea el barranco con la visibilidad del cauce o desde rampas varias que arranquen desde la calle Terrero.

E

Zona 4.

Toda la calle Juan de Quesada, desde Obispo Codina hasta la desviación de la carretera del centro y su internamiento en la prolongación de 1º de Mayo. La intervención en Juan de Quesada, convirtiéndola en peatonal, permitirá incorporar la sede del Rectorado de la ULPGC como edificio institucional, y las viviendas contiguas, a la trama urbana de Vegueta. Habría que someter a poda regular los eucaliptos del entorno que no son vegetación noble, para dotar de diafanidad este espacio urbano.

E

Música del profundo.

Los chorros de agua emergentes de las palanganas formarían un bosque acuático que podría estar dotado de colores y de movimiento. Su visión desde ambos sentidos, tanto desde la confluencia de Triana en su tránsito hacia el Mercado y desde la frontal del Rectorado de la ULPGC, convertirían este espacio urbano en una estampa moderna. La colocación de esculturas y de quioscos de diversa tipología sería el apunte cultural que dulcifica el tránsito de peatones entre ambos barrios. En este espacio se recolocarían las esculturas referenciales de las «Cuatro estaciones» clásico adorno de los extremos del Puente de Piedra, otorgando una personalidad artística al lugar.

El cauce interior, que se percibe en las oquedades que se abran, pueden ser ventanales portadores de música que el ciudadano puede escuchar durante el tránsito entre ambos barrios.