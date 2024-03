La procesión del Cristo Resucitado echa el cierre a la Semana Santa

Con la procesión del Cristo Resucitado, que se celebra este domingo por el casco antiguo de Las Palmas de Gran Canaria, la Semana Santa echa el cierre hasta el próximo año. La teatralización en imágenes de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo ha congregado durante toda la semana a cientos de personas en la calle entre devotos, residentes y turistas. Salvo la procesión de los nazarenos de Vegueta, que se vio interrumpida por la lluvia el Domingo de Ramos, el resto de los cortejos procesionales salieron sin problemas a la calle pese a lo cambiante del tiempo meteorológico en el Archipiélago.

El paso del Cristo Resucitado saldrá a las 11.30 horas de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán y recorrerá la plaza de Santo Domingo y las calles García Tello, Reyes Católicos, Hernán Pérez de Grado, Paseo de San José y Sor Brígida Castelló para regresar a su templo sobre las 13.00 horas. Se trata de una de las últimas procesiones en incorporarse a la Semana Santa de Las Palmas de Gran Canaria, ya que entre los actos religiosos no había un paso que proclamara la Resurrección de Cristo.

Talla del Cristo Resucitado que procesiona este Domingo de Resurrección, en la iglesia de Santo Domingo. / JOSÉ CARLOS GUERRA MANSITO

La talla, de dos metros de altura, procesionó por primera vez en 2022 después de que la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, sede de la cofradía de los Nazarenos de Vegueta y de la hermandad del Santo Encuentro, decidiera encargar la talla a un taller escultórico de Guadalajara para cantar la Pascua cristiana.

La lluvia solo afectó a la salida procesional de los Nazarenos de Vegueta, que tuvieron que regresar al templo el Domingo de Ramos sin acabar el recorrido

La imagen no está adscrita a ninguna cofradía y habitualmente preside el coro, justo enfrente del altar mayor de la iglesia, con más de cinco siglos de historia en la capital. El Cristo Crucificado procesionará en el trono del Cristo atado a la columna, una obra de Tomás Calderón de la Barca que procesionó el Viernes Santo en la Magna interparroquial.

Gran expectación

Precisamente, la procesión Magna Interparroquial junto a la del Santo Encuentro fueron dos de las procesiones que más gente congregaron durante la Semana Santa en Las Palmas de Gran Canaria. La primera, celebrada este Viernes Santo, y en el que participaron las parroquias de Santo Domingo, San Agustín y San Francisco de Asís concentraron en la calle trece pasos de gran belleza y valor patrimonial representando la pasión y muerte de Jesucristo.

Las obras en el entorno de la calle General Bravo obligaron por primera vez a las imágenes a encontrarse en la Catedral de Canarias y no en la plaza de Cairasco como viene siendo habitual. Una solución que aportó el Consejo de Hermandades, Cofradías y Patronazgos de Las Palmas de Gran Canaria al Consistorio para facilitar el paso de los cortejos sin ningún peligro a la vista de que no podían pasar por la calle Muro. De este modo, los pasos de la parroquia de San Francisco de Asís descendieron por Malteses y desde Triana accedieron a Obispo Codina atravesando el barranco del Guiniguada.

El paso del Cristo de la Vera Cruz, patrono de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tuvo que sortear un cable de teléfono en Obispo Codina

Pero no todo fue fácil. El Cristo de la Vera Cruz, patrón de Las Palmas de Gran Canaria, tuvo un pequeño problema con los cables de teléfono que cruzan la calle Obispo Codina. A la altura de la farmacia, la corona de la talla se chocó con el hilo haciendo tambalear a la imagen y asustar a los allí presentes, pensando que esta se caía al suelo. El cortejo se paró y durante diez minutos los cofrades estudiaron cómo sortear el problema, que finalmente salvaron redireccionando el paso hacia el lado derecho de la calle.

Por fortuna, todo se quedó en un susto, y no como ocurrió en 1987, en el que el Cristo de la Vera Cruz, una talla del escultor grancanario José Luján Pérez (1814) resultó dañado al intentar subir una acera, tal y como recuerda el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y articulista de este periódico Fabio García.

El cortejo contó con la asistencia de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria Carolina Darias y parte del grupo de gobierno y de la oposición dado que es la Corporación la que custodia la imagen.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria Carolina Darias con el bastón de mando junto a los concejales Carmen Luz Vargas, Francisco Spínola, Inmaculada Medina y Adrián Santana en la procesión Magna.. / JUAN CASTRO

A la procesión Magna, que estuvo presidida por el obispo de Canarias José Mazuelos y el obispo auxiliar de la diócesis Cristóbal Déniz, también acudió el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, con miembros de la corporación insular.

La procesión del Santo Encuentro, celebrada el Miércoles Santo, fue otro de los cortejos que también contó con numeroso público en las calles de Vegueta dada la belleza plástica de los pasos y las tallas que procesionan. La Basílica de Santa Ana volvió a servir de escenario para el encuentro de San Juan, María Magdalena, la Verónica y María con Jesús camino a la crucifixión.

Con el cierre de hoy de la Semana Santa solo queda hacer balance para mejorar la próxima edición dado el atractivo turístico que supone para Las Palmas de Gran Canaria. El propio pregonero de este año, el poeta José Joaquín Rocataliata Cuerda, solicitó declarar la Semana Mayor, tal y como se la llamaba hace décadas, Bien de Interés Cultural. Y el Partido Popular hizo lo mismo en el último pleno del Ayuntamiento, celebrado el viernes 22 de marzo.

El Consejo de Hermandades no lo ha tenido nada fácil este año. No solo estaba el problema de las obras del entorno de General Bravo, sino que hasta el último momento no sabía si el Ayuntamiento se iba a hacer cargo de algunos gastos que viene costeando como es la música o la cartelería.