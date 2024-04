Los 'guardianes' del Parque Romano en Las Palmas de Gran Canaria

Un grupo de diez usuarios del Parque Romano han recogido 1.300 firmas para evitar su deterioro. El portavoz del movimiento, Juan Carlos González, asegura que la falta de mantenimiento perjudica a los deportistas que rutinariamente utilizan esta zona verde de la capital.

"Este suelo lleva por lo menos siete años sin arreglarse", destaca González. Los corredores afirman que el tipo de suelo donde practican ejercicio es esencial para evitar futuras lesiones en pies, tobillos y rodillas. Algunos hasta afirman que las visitas al fisio son más frecuentes a raíz de estos problemas.

Todos los integrantes del grupo impulsor llevan por lo menos 20 años ejercitándose en el Parque Romano, algunos de ellos desde hace 40 años. Coinciden que el mantenimiento desde hace un tiempo no es el plato fuerte y tienen que correr con cuidado para no pisar los baches. "Desde hace siete años esta tierra no se arregla y cuando lo hicieron la rellenaron con arena, que se la lleva el viento en un momento", apunta González.

Falta de reposición y riego

Según los usuarios los huecos que tiene el recorrido son producto de la falta de reposición de tierra y el riego del césped. El agua de los aspersores no solo moja las zonas verdes, sino que también empapa de forma continuada la tierra y genera baches peligrosos para los corredores, sobre todo si van a gran velocidad y pisan sobre alguno de ellos.

González detalla que en septiembre del año pasado enviaron el primer correo al Ayuntamiento capitalino y un mes después mantuvieron una reunión con la concejala de Deporte, Carla Campoamor, para mejorar las principales deficiencias del parque. Fue el comienzo de un largo recorrido, ya que han tenido que reunirse con cuatro concejalías diferentes.

En ese encuentro en el que estuvieron presentes tanto la concejala como el director del Instituto Municipal de Deportes y la técnico de mantenimiento, trataron los principales problemas que atañen al área como es la renovación del suelo. Pero también la incorporación de un suelo antideslizante en la zona de las máquinas que ha sido incorporado recientemente. El grupo también ha pedido colocar aparatos biosaludables para personas mayores.

La reivindicación comenzó únicamente para reclamar una mejora de la pista de tierra, pero conforme iban hablando con más deportistas los puntos a mejorar fueron ampliándose. Con todas estas ideas redactaron una lista de medidas que remitieron a cada una de las concejalías pertinentes.

Un usuario corre en el Parque Romano. / José Carlos Guerra

En segundo lugar, se reunieron con el área de Parques y Jardines liderada por Gemma Martínez para la poda de las ramas de los flamboyanes que impedían a los usuarios pasear con normalidad. Desde entonces han podado en dos ocasiones, lo que ha mejorado su uso. Sin embargo, otra de las importantes peticiones necesitará un poco más de tiempo. Los usuarios proponen la modernización del riego para evitar los agujeros en la tierra.

Y es que son dos cuestiones que deben arreglarse juntas, es decir, la pista de tierra y los aspersores. Desde el área de Deportes les prometieron que antes de junio de este año arreglarían el problema con una solución temporal, a expensas de publicar una licitación para una reparación más integral de la pista de tierra. "Habría que sacarlo a concurso porque tiene una cuantía económica alta, entonces se puede hacer, pero necesitaría un tiempo y nosotros primero queremos una medida urgente y después esa medida que nosotros no la desechamos, pero es importante que se haga algo ya, no podemos esperar", apuntan.

Baño público

Por otra parte, mantuvieron contacto con la concejalía de Patrimonio para promover la ampliación del horario del baño público, ya que actualmente solo abre por las tardes. "Nos han dicho que la cafetería es a través de una concesión que se acaba ahora, pero no nos dijeron cuándo exactamente, pero les hemos trasmitido que en la nueva concesión aparezca un horario más amplio para que una persona que venga a las siete de la mañana a correr no tenga que estar pensando dónde va a orinar", comenta González.

La última entrevista ha sido con la concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, con la que han tratado la convivencia entre deportistas y perros. "Los perros, que los dueños lo llevan sueltos, están 500 metros defecando por el camino hasta llegar a su parque y luego en esos mismos lugares se acuestan cientos de personas todos los días y también hay niños", se queja González. "Nuestra propuesta es colocar cartelería de prohibición de perros en todo el parque que explique que solo se permite el acceso al parque de perros por los pasillos que acceden a él desde la Avenida Marítima y desde las Oficinas Municipales del Ayuntamiento y se impida el paso de los animales en el resto del Parque Romano", cuenta.

Una mujer pasea a su perro suelto en el Parque Romano. / José Carlos Guerra

El grupo considera que la predisposición del Ayuntamiento para recuperar el lustro del parque es buena, pero es cuestión de esperar para comprobar si las promesas se cumplen. "Hay algunas cosas que tienen un plazo y lo entendemos y hay otras que habrá que ver si esos plazos se cumplen o no", refleja González. Lo que sí tienen claro es que seguirán trabajando para que se cumplan las peticiones que han transmitido. "Al ser jubilados vamos a seguir activos con nuestras propuestas, y por ello, no vamos a permitir que pase al cajón del olvido", asegura González. El grupo está constituido por diez jubilados, pero recuerdan que representan a usuarios de todas las edades, tanto mayores como jóvenes, y también a colectivos y asociaciones. "Hay incluidos aquí varios colectivos como asociaciones de diabéticos, club de atletismo, una escuela de atletismo de niños, el Colegio de Educación Física, que tiene un convenio con el Ayuntamiento, es decir, que hay otros colectivos que apoyan esta propuesta porque ven necesarias estas reivindicaciones", destaca González.