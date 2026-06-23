La Universidad Popular del Cono Sur amplía su sede con el acondicionamiento de dos edificios

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación las obras de acondicionamiento de los edificios 1 y 5 y de los espacios exteriores del antiguo colegio Carlos Navarro, en el Paseo de San José, para ampliar la sede de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste del Cono Sur. La actuación cuenta con un presupuesto de 3.137.572,26 euros, financiado a través del Plan Adicional de Inversiones en municipios de Gran Canaria (PAI 2024) del Cabildo de Gran Canaria, y tendrá un plazo de ejecución de ocho meses.

El proyecto se desarrollará en el distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira y tiene como objetivo recuperar parte del conjunto del antiguo colegio para usos formativos, culturales y comunitarios. La intervención también prevé conservar los valores patrimoniales del inmueble, catalogado con protección ambiental, y mejorar las condiciones de accesibilidad y eficiencia energética de los edificios.

Rehabilitación integral

La obra contempla la rehabilitación integral de los edificios 1 y 5, así como la remodelación de los espacios exteriores situados entre ambos inmuebles. En esta zona se actuará sobre una superficie aproximada de 2.240 metros cuadrados, con la creación de nuevos recorridos accesibles, plataformas, rampas y escaleras que conecten los accesos y las zonas comunes del recinto.

El proyecto incluye la reparación de muros y zonas ajardinadas, la instalación de una nueva red de drenaje y recogida de aguas pluviales, la renovación del alumbrado y la incorporación de mobiliario urbano. También se implantará un sistema automatizado de riego conectado a la red municipal de agua depurada. Según la actuación prevista, se conservarán las especies vegetales existentes y se realizarán los trasplantes necesarios para garantizar la accesibilidad del conjunto.

El concejal de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, señaló que la intervención combina la recuperación del patrimonio arquitectónico con criterios de accesibilidad, sostenibilidad y eficiencia energética, además de garantizar la conservación de un conjunto histórico de valor para la ciudad.

Nuevos usos

El edificio 1 está compuesto por tres módulos. El módulo principal, con forma de “H”, se rehabilitará para acoger actividades vinculadas a las artes escénicas, entre ellas danza, teatro y otras disciplinas culturales desarrolladas por la Universidad Popular. También se habilitarán espacios para exposiciones y actividades abiertas a la ciudadanía. Los módulos laterales del mismo edificio se destinarán a dependencias administrativas. La actuación incluye la redistribución interior de los espacios, la renovación de las instalaciones eléctricas, de fontanería y saneamiento, la adecuación de los aseos con unidades accesibles y la mejora estructural de distintos elementos constructivos.

Fachada de la sede de la Universidad Popular en el Cono Sur, que ya está en funcionamiento. / LP / DLP

Por su parte, el edificio 5 se reformará para albergar nuevos aseos y vestuarios, con espacios adaptados para personas con movilidad reducida. La intervención respetará los elementos protegidos del conjunto y mantendrá los materiales y acabados exteriores originales. La concejala de Educación, Nina Santana, afirmó que la licitación supone un avance en la consolidación de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste del Cono Sur como espacio de formación, cultura y convivencia. También destacó que la recuperación de los edificios permitirá ampliar unas instalaciones orientadas al aprendizaje y a la participación vecinal.