¿Tienes una banda de música? Endesa PLAY abre convocatoria: tu oportunidad de saltar del local de ensayo a los grandes escenarios

Desde el 25 de febrero está abierto el plazo de inscripción para grupos y artistas jóvenes que quieran participar en el concurso musical impulsado por Endesa, en colaboración con la acb, la Federación Española de Baloncesto, festivales nacionales y el medio especializado Mondo Sonoro.

Mucho más que un concurso

Endesa PLAY no es solo una competición: es una plataforma real de impulso musical. Los cinco finalistas actuarán a primeros de junio en Madrid, en una gala conducida por Ángel Carmona y Ana Medina, con la banda Siloé como artistas invitados.

Pero lo verdaderamente diferencial está en los premios, a saber:

Los finalistas podrán tocar en algunos de los grandes eventos musicales y deportivos del país:

Jardín de las Delicias en Madrid 2026

Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026

Espacio Zity de Zaragoza 2026

Playoff Final de la Liga Endesa 2026

Copa de la Reina 2027

Un escaparate único que conecta música y baloncesto, dos comunidades que comparten energía, directo y pasión.

La Última Copa en concierto / Cedida

Cómo funciona el proceso EndesaPlay

El concurso se estructura en varias fases:

25 de febrero – Apertura de inscripciones.

– Apertura de inscripciones. 25 de marzo al 20 de abril – El jurado seleccionará a 15 semifinalistas.

– El jurado seleccionará a 15 semifinalistas. Semifinales presenciales en Madrid, Barcelona y Sevilla (entre finales de abril y mediados de mayo).

en Madrid, Barcelona y Sevilla (entre finales de abril y mediados de mayo). De ahí saldrán 3 finalistas.

Los otros dos serán elegidos por votación popular en endesamusiclover.com

en endesamusiclover.com 22 de mayo – Anuncio oficial de los 5 finalistas.

– Anuncio oficial de los 5 finalistas. Primeros de junio – Gran Gala Final en Madrid.

Las semifinales serán presenciales en salas de referencia y permitirán a las bandas defender su propuesta en directo ante un jurado profesional y público. Además, los grupos que pasen a votación popular podrán activar a sus seguidores incluso en pabellones de la Liga Endesa y la Liga F Endesa, ampliando así su alcance y visibilidad.

Importante: las canciones deben ser originales, no covers o versiones; y no se puede cantar con autotune. Es decir, se valora la autenticidad. Debes tener más de 18 años y residir en España.

Una gala que puede marcar un antes y un después

La final será un concierto en formato profesional. Los cinco finalistas interpretarán 1-2 temas y un jurado compuesto por representantes del sector musical, deportivo y cultural decidirá qué banda actúa en cada uno de los grandes eventos asociados al concurso.

La noche culminará con la actuación de Siloé, una de las propuestas más sólidas y originales del panorama nacional. Para Ignacio Asensi, responsable de patrocinios de Endesa, lo importante en realidad no es el premio, “queremos acompañar a los grupos en su carrera musical, ofrecerles una oportunidad de tocar en lugares muy concurridos y queremos fomentar la música en vivo. Este año, además, las serán en Barcelona, Sevilla y Madrid, para que los artistas puedan elegir el espacio más cercano”.

La experiencia de La Última Copa y La Azotea en la primera edición de Endesa Play refleja el impacto real del certamen en las bandas emergentes. La Última Copa, ganadores del concurso 2025, destacaron haberse sentido parte de “una comunidad que apuesta por tu música y por tu talento”, poniendo en valor no solo la oportunidad de actuar en el Jardín de las Delicias, sino también actuaciones en eventos de gran visibilidad como la presentación de la selección masculina de baloncesto o la Copa del Rey en Valencia, donde vivieron momentos de conexión con el público y con otras bandas, tanto emergentes como consolidadas. Por su parte, La Azotea, que fueron finalistas, subrayaron como uno de los grandes hitos tocar en el Playoff final de la Liga Endesa, una experiencia que califican de “increíble” y que aseguran llevarse “para toda la vida”, destacando además el acompañamiento cercano y el ambiente cuidado que Endesa Play ofrece a los artistas durante todo el proceso.

LA AZOTEA MOVISTAR ARENA / Redacción