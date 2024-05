Dueños de perros de Vigo les cortan el cuello para extraer el microchip antes de abandonarlos

Les cortaron el cuello con un objeto afilado, como puede ser un cúter, para retirarles el microchip y que sea imposible localizar a sus responsables tras abandonarlos, acto constitutivo de delito. Es la triste historia de Iris y Paula, dos perras a las que los miembros de la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Vigo, vinculada al refugio de A Madroa desde hace más de 70 años, les han salvado la vida. Es una práctica desgarradora que, lamentablemente, “está en aumento, sobre todo, en los canes de caza”, según señala el presidente de la entidad, Andrés León, preocupado por la actitud que toman ciertas personas con sus mascotas cuando se quieren deshacer de ellas. Ya se han detectado casos en otras localidades de la provincia.

Explica que las sanciones por este tipo de acciones inhumanas “van desde 15.000 a 150.000 euros”, pudiendo llegar a penas de prisión, más severas en caso de fallecer el animal. “Por ahora, no hemos detectado estos sucesos en gatos, solo en perros: sus propietarios les rajan el cuello hasta que encuentran el microchip. Si no es a la primera, es a la segunda o la tercera”, cuenta León antes de recordar que a Paula la salvaron “in extremis”: “Se estaba desangrando en una cuneta y un particular alertó a la Policía Local. La tuvieron que operar de urgencia en el hospital veterinario de Beade. Dejan tirados a los animales en cualquier sitio”.

Iris sufrió un calvario similar. La localizaron en el antiguo vertedero de O Zondal. Al igual que sucedió con Paula, la llamada a los agentes municipales a tiempo le permitió salvar su vida. Ahora, ambas perras gozan de buena salud y están al calor de la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Vigo, donde permanecen a la espera de que alguien quiera acogerlas en su familia. León vincula este tipo de prácticas agresivas con el miedo a la multa o la sanción por entregar a los peludos. “La gente está cada vez peor. Si no quieres más a tu perro, puedes cederlo a asociaciones y protectoras para que encuentren otro hogar”, explica.

Comenta que los animales que llegan al refugio son los que fueron abandonados –si tiene microchip, la Policía Local lee los datos y se le entrega de nuevo al responsable; si no, se traslada al recinto municipal– o no tienen un hogar de forma temporal: en caso de que, por ejemplo, el dueño entre en prisión. No se deben dejar voluntariamente en A Madroa sin el permiso de la concejalía de Medioambiente: atiende los casos documentados mediante informe veterinario o de médico de cabecera. Entre que el ciudadano formula la solicitud hasta que se resuelve, puede pasar un tiempo que este no puede asumir, por lo que está recomendado acudir a otras asociaciones.

La directiva de Asociación Protectora de Animales y Plantas de Vigo también destaca el “aluvión de intentos de abandono”, que perciben a través de llamadas al centro de A Madroa. Lo relacionan con el miedo a las sanciones derivadas de la ley de bienestar animal, más exigente para proteger a las mascotas: “La gente escucha cosas, no las entiende bien y les entra el miedo. Entonces, lo más fácil cuando leen “sanción” es abandonar”, lamenta antes de apuntar que los dueños ponen “excusas peregrinas” para justificar la renuncia a la compañía del peludo.

Pone como ejemplo el caso de una persona que quería deshacerse del animal porque un señor mayor a su cargo era alérgico. “Si existe un informe médico, se puede solicitar su entrega a la protectora de A Madroa por medio de la concejalía de Medioambiente”, concreta. Entre las excusas más comunes, están el cambio de domicilio o la modificación “repentina” de conducta, algo que “no se cree nadie”. “En el primer caso, lo que se debe hacer, si realmente es verdad lo que se cuenta, es buscar una vivienda en la que se permitan mascotas. ¿Si el casero no permite niños, también los abandonan? En el segundo, llevarlos a un etólogo. Incluso llegan a decir que se acaban de encontrar al perro o el gato en cuestión y que no es de ellos”, asevera.

León lamenta que “hay ciudadanos que quieren soluciones de hoy para mañana y no estamos hablando de una camiseta que devuelves y listo”. “Estamos hablando de un ser vivo con sentimientos al que van a apartar de su hogar en un sitio que desconoce”, concluye.

Cuatro firmas privadas optan a la gestión del refugio local

La Asociación Protectora de Animales y Plantas de Vigo, que gestiona el refugio municipal de A Madroa, podría desaparecer tras más de 70 años vinculada a este recinto. El Concello adjudicará en los próximos meses un contrato con un importe que roza los 2,2 millones de euros por tres años –el valor estimado supera los 3 millones– a una de las cuatro empresas presentadas al proceso de licitación para la prestación de los servicios necesarios en las instalaciones. Son Servigal, Athisa, Eulen y el Centro Canino La Ería.

Este paso viene determinado por la ley de bienestar animal, que entró en vigor el 29 de septiembre e impone requisitos muy exigentes con el objetivo de reforzar el cuidado de sus inquilinos. La asociación ya se ha reunido con los grupos de la oposición en el Ayuntamiento –BNG y PP– e intenta hacer lo mismo con el equipo de gobierno –PSOE– para que la elección de la empresa se realice teniendo presente la importancia de las tareas, así como la necesidad del trabajo de la entidad: desde enero, cuando entró la nueva directiva, se han adoptado más de 110 animales.

