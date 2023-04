El arte del grabado a base de tinta y tiempo

Llegar a casa después del trabajo, enfundarse en unos guantes y una bata de hospital y preparar una plancha litográfica para manipular ácidos, tinta y agua con el fin de crear las estampas artísticas más diversas. Es la rutina que sigue día a día la agaetense Priscila Valencia, que mezcla distintas técnicas de grabados en el taller que acoge en su propio hogar. Su vocación como ingeniera, que ejerce dando clases de tecnología en un instituto, le ha permitido conocer de primera mano los procesos necesarios para plasmar sobre el papel imágenes que reflejan la historia y la naturaleza de la Isla con resultados similares a la tinta china y a los daguerrotipos.

Aunque su pasión por métodos como el linograbado, el gofrado o la algrafía se remonta a 20 años atrás, no fue hasta principios de este año que se animó a dar el salto a exponer sus creaciones en solitario. La muestra Estampas, que acoge la Iglesia Hospitalaria San Pedro Mártir de Telde hasta este viernes, es prueba de ello. En la misma acerca 46 obras en las que reflexiona sobre la huella gráfica y sobre las técnicas que ha ido aprendiendo con el paso de los años. Las temáticas que abarca son variadas y van desde los paisajes de su municipio natal hasta las historias familiares derivadas del impacto que tuvo la Guerra Civil española en la Isla.

"Como decía Jorge Drexler, aquí lo que hay que tener es tinta y tiempo. Es un proceso largo de hacer, pero cada pieza tiene su secreto", aseguró la artista. Las algrafías, que son las litografías realizadas sobre planchas de aluminio, son las que más tiempo le toman. El proceso requiere desengrasar las planchas, en primer lugar, para después dibujar por encima con polvo de tóner, echar unos ácidos y dejar que repose un día entero. A la mañana siguiente toca limpiarlas para entintarlas por último con tinta y agua.

Una parte de la muestra está inspirada en las mujeres que quedaron viudas en la Guerra Civil española

Es un proceso que no permite fallos, pues cualquier desliz obliga a repetir de nuevo toda la obra. "Una de las máximas del grabado es que la obra sea reproducible, que puedas llevarla a cabo en distintas estampas", explicó la ingeniera. La técnica más sencilla para lograr este resultado es la punta seca, que consiste en utilizar una plancha metálica y emplear encima algún material, en el caso de Valencia la punta de diamante, para rascar y conseguir transformar la pieza en un dibujo que después es posible estampar.

"La verdad es que estudié Ingeniería porque con 18 años me daba miedo ir fuera a estudiar Bellas Artes, pero la verdad es que el camino que uno se va haciendo en la vida te va llevando a dedicarle tiempo a tus pasiones", aseguró la autora de la muestra. De hecho, la profesión que ejerce y el arte del grabado tampoco se alejan tanto, pues en las obras aplica a diario técnicas de tecnología, física y química.

Paisaje y fauna canaria

En la Iglesia Hospitalaria, donde seguirá mostrando esta semana sus creaciones al público, hay un escaparate de representaciones de animales del mundo marino y paisajes de la Isla. La artista utiliza la tinta negra y la sepia, así como los colores rojos y azules, para plasmar sus rincones favoritos sobre papeles que contribuyen a darle personalidad a la obra, como las hojas artesanales creadas a partir de las plataneras de La Palma.

"El proceso de terminar una obra me encanta, he tenido la oportunidad de ir a Península a aprender con gente muy buena y no sé qué es lo que tiene la técnica pero me apasiona, me enriquece muchísimo", aseguró la artista. De hecho, a principios de este año tuvo la oportunidad de aprender algrafía en Barcelona de la mano de la ilustradora Paula Bonet después de conseguir una beca artística.

Una parte de la muestra, inspirada en la visión de las mujeres de la represión franquista en Canarias, ya ha inspirado una próxima exposición que apuntará en esta dirección y en la que ya se encuentra trabajando. A la sala de Telde ha acercado media decena de obras relacionadas, en las que muestra la experiencia de las mujeres que quedaron viudas cuando asesinaron a sus maridos en la Guerra Civil española y la posterior dictadura.