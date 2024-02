Los impagos a la constructora encargada de la rehabilitación de las viviendas de San José de Las Longueras, en Telde, son la causa por la que las obras están sufriendo retrasos, según han informado los trabajadores de la empresa a varios vecinos y confirman fuentes municipales, si bien el concejal de Vivienda, Sergio Ramos, ha declinado hacer declaraciones a este medio sobre este asunto.

En las últimas semanas, el número de empleados en la zona ha disminuido estas semanas atrás, ralentizando los trabajos, algo que el edil de Vivienda califica de "reorganización" de la empresa, añadiendo en un comunicado que la obra «continúa su curso sin interrupciones».

Sin respuesta

El edil no ha querido confirmar ni desmentir si existe esa deuda, a cuánto asciende y cuándo se cree que pueden abonarse las certificaciones pendientes, y remite a la nota de prensa, que no lo especifica, aunque los datos que maneja este rotativo es que el Ayuntamiento no ha podido pagar a la empresa pública Fomentas, cuyas órdenes de pago se encuentran en Intervención, y, por tanto, esta no ha hecho lo propio con la constructora.

Con todo, el gobierno de Telde envió hoy una nota de prensa para celebrar que la deuda con Fomentas "la deuda contraída por parte de la institución local con su empresa pública dependiente Fomentas desciende considerablemente. El informe elaborado por la anterior gerencia anunciaba un importe de 2,6 millones de euros aproximadamente, deuda que mantenía el Ayuntamiento con la entidad municipal por los encargos realizados con anterioridad". Ahora, añade el comunicado, "esa cuantía se sitúa por debajo de los 2 millones de euros y está pendiente de abonar próximamente el resto".

Mejora de las zonas comunes

Por otro lado, este periódico ha intentado sin éxito desde el mes de septiembre que el edil de Vivienda facilite un balance sobre el estado de ejecución de la rehabilitación de las 496 viviendas de San José de Las Longueras, una intervención con la que el Consistorio quiere mejorar las estructuras, las fachadas, las zonas comunes, los sistemas eléctrico y contraincendios, y los alrededores de los 22 edificios, con un presupuesto de 2,8 millones de euros.

Los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de 18 meses, comenzaron a finales de mayo de 2023.

Entre las mejoras incluidas en la adjudicación, la empresa adjudicataria se comprometió a remodelar dos parques infantiles, acondicionar el equipamiento deportivo, colocar una pérgola en la cancha de petanta y sustituir las farolas por luminarias eficientes.

Pregunta en el Pleno

Fue el portavoz del PSOE en Telde, Alejandro Ramos, quien preguntó en la sesión plenaria de enero sobre las incidencias que se estaban produciendo en San José de Las Longueras y tras la respuesta, días atrás del edil, ha vuelto a cuestionar sobre este asunto al alcalde, Juan Antonio Peña.

🔴 El PSOE de #Telde insta al alcalde a que aclare la situación de las obras de rehabilitación de San José de Las Longueras



Comunicado oficial

El grupo de gobierno municipal asegura en una nota de prensa que "la obra de rehabilitación de las 496 viviendas de San José de Las Longueras continúa su curso sin interrupciones" y el concejal de Vivienda y contratación, Sergio Ramos, apostilla que "este proyecto es de vital importancia para la mejora del entorno urbano y la calidad de vida de nuestros ciudadanos, y el Ayuntamiento está comprometido con su finalización satisfactoria", añadiendo que "empresa ha aumentado considerablemente el personal para seguir avanzando en las obras".

Asimismo, el primer teniente de alcalde insiste en que "el Ayuntamiento de Telde reitera su compromiso con la transparencia, la eficiencia y el servicio público. Seguiremos trabajando de manera incansable para impulsar el progreso y el desarrollo de nuestro municipio".