Superados en el primer round. El central lanzaroteño de la UD Las Palmas Saúl Coco cuestionó la falta de ímpetu en los primeros minutos de la contienda ante la SD Huesca en El Alcoraz. "Estamos mosqueados, tristes. Ha salido la cara B de la UD, ahora hay que intentar mejorar. Hemos detectado en los que hemos fallado, pero no llegó el empate", valoró el zaguero en el césped del estadio oscense. Sobre la pérdida de la condición d invencible, determina que "está claro que algún día llegaría".

Coco enfatiza en el inicio de la contienda ante un Huesca que supo aprovechar una penetración de Gerard Valentín. "Nos ha penalizado la entrada de partido. Luego hemos generado, dispusimos de ocasiones". Ya con el marcador en contra, costó dinamitar la muralla de Ziganda. "Nos lo pusieron muy complicado, faltó un poco de contundencia. Pero ahora no podemos venirnos abajo", advirtió en los medios oficiales.

Fabio González, uno de los capitanes de la UD, incide en ese inicio carente de ritmo de los amarillos. "No empezamos con esa intensidad que precisábamos. Hubo dos o tres acciones en la primera parte que no supimos neutralizarlas. Ellos estaban muy replegados, tratamos de dar con espacios y luego llegaron las ocasiones. Pero no nos ha dado para sumar un punto".