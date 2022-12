El contexto es distinto. Hace poco más de medio año la UD Las Palmas fue recibida en El Molinón-Enrique Castro Quini con la alfombra roja, pues enfrente tenía un rival que no iba a oponerse a que el cuadro amarillo se llevara los tres puntos: era la última jornada, el Sporting no se jugaba nada y la victoria canaria aseguraba que el Real Oviedo, el eterno rival del cuadro rojiblanco, no entraría en el playoff. Todo muy fácil. Aquel 29 de mayo Xavi García Pimienta, además, dio descanso a algunos jugadores porque pensaba en la promoción, aunque no a Jonathan Viera, quien finalmente marcaría, de penalti, el único gol del partido. Seis meses después, ambos tienen mucho ganar (17.30 horas, LaLiga SmartBank TV) y el capitán no está. Una película diferente.

Relacionadas La UD Las Palmas pierde a Jonathan Viera