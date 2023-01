La cruzada legal del exjugador de la UD Las Palmas Javi Castellano Betancor contra el agente Carmelo Vicente Parra es la punta del iceberg. El que fuese centrocampista amarillo, 250 partidos y un ascenso a Primera (2015), disputó su último partido con el Logroñés (1ª RFEF) el 5 de junio de 2022. Está sin equipo y denuncia a Carmelo Parra de un delito de estafa por un importe de más de 60.000 euros. Le aseguró que tenía un contrato con el Málaga CF para este curso y que jugaría en la liga de Emiratos Árabes de 2023 a 2025.

«Se va a acordar de mí para siempre. Y se preguntará: ‘¿Por qué se lo hice a él?’ Pues mira, por este chico te van a salir más [denuncias] y te vas a joder, porque has jodido mi vida», dijo en Relevo. El equipo de abogados de Castellano maneja cerca de cien testimonios. Otros jugadores, como Yeremi Valerón -en las filas del San Fernando tras pasar por Las Palmas Atlético- rompe su silencio. «Este señor es un especialista del engaño; un profesional. Me estafó 10.000 euros en dos años. Fue parte de mi familia y manejó los movimientos de mi cuenta de Bankia. Tenía que darle el 10% ...Hasta que me percaté de todo».

Yeremi rompió vínculos con Carmelo en 2019. Solo estuvo dos años. Le presentó a Kirian Rodríguez (UD Las Palmas) y a Edu Espiau (SD Ponferradina). «Te decía que trajaba con Benzema y Özil, me llevó al lego. Además, te hacía firmar un documento de confidencialidad de cuatro años, si lo incumplías, tenías que abonarle 600.000 euros», incide Yeremi, que fue convocado con la UD en el ciclo de Setién en el Bernabéu.

Víctor Brian Oliva Rodríguez, conocido como el ‘Cebolla’, se suma a la cascada de denuncias. Desde el entorno de Castellano realzan que hay una lluvia de tragedias humanas y relatos desgarradores. En octubre, la causa judicial del exjugador de la UD contra Carmelo Parra fue archivada. En esa relación de jugadores figura Kirian Rodríguez, que desce hace un par de temporadas está representado por Wasserman. En el caso del jugador de Candelaria, se generó un perjuicio documental y no de índole monetaria. «No solo figuran futbolistas, también hay muchas familias; padres de niños en edad de formación, una mujer que regenta un restaurante...Todos le han dado dinero».

Yeremi Valerón relata afectado que tuvo que recurrir a la intervención de Manuel Rodríguez Tonono, responsable del área de Formación y Captación de la UD, y al trabajo del equipo de psicólogos para poder ver la luz. «Tonono me ayudó muchísimo; corté de raíz con Carmelo. Le pregunté a Cristovinho [agente de Viera, Fabio, Eric Curbelo o Joaquín de Las Palmas] que si conocía a Carmelo y me dijo que ‘no era nadie’. Representa una etapa oscura de mi vida, fue durísimo. Era parte de mi familia, se quedó en mi casa. Cuando estaba en la Península, acudíamos a eventos festivos como la Feria de Sevilla y él estaba con mi familia. Omar Vázquez, mi cuñado, me lo presentó y luego yo se lo presenté a más jugadores».

Una cuenta en Bankia y el control total de los movimientos como «apoderado». El modus operandi. La pesadilla de Valerón. Denuncia y se suma a la causa de Castellano. Justicia y dignidad. «Es el rey de la mentira».

La puntualización de Deivid: «Solo le facilité el contacto de Javi»

David Rodríguez ‘Deivid’, asesor de la dirección deportiva de la UD Las Palmas junto a Luis Helguera, figura en el relato de Javi Castellano como uno de los enlaces para fichar por el UD Logroñés el curso pasado. Así como para presentarle al agente de la polémica.

El alto ejecutivo del club isleño aclara que no conoce de nada a Carmelo Vicente Parra. «Sí tengo trato con Jorge Santomé; que me presentó muchas ofertas para militar en un club del extranjero en mi etapa como profesional. Santomé trabaja codo a codo con Carmelo y éste segundo me contacta para que le facilite el número telefónico de Javi Castellano. Me preguntó si lo conocía, le dije que por supuesto. Le pasé el número; simplemente eso y le dije que era un gran jugador. Punto y final».

Desde el entorno de Carmelo niegan todos los hechos y recuerdan que la causa de Javi Castellano ya fue archivada. tampoco trabajan con Deivid.