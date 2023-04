Joel Domínguez, jugador del División de Honor de la Unión Deportiva Las Palmas y que llegó a ejercitarse con el primer equipo de García Pimienta, vuelve mañana jueves a comparecer ante el juez después de ser condenado por el Juzgado de Violencia sobre la mujer Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria por un delito de violencia de género contra la que era su pareja, menor de edad, el pasado 7 de marzo.

Esta vez, el futbolista de 18 años ha sido citado de nuevo por dos denuncias en las que se le acusa de quebrantar la orden de alejamiento de un año que le fue impuesta en el anterior juicio y también la prohibición de comunicación con la víctima. El deportista está cumpliendo los 40 días de trabajo comunitarios. Las nuevas denuncias a las que se enfrenta Joel Domínguez se interpusieron el día 20 de marzo. Una de la madre de la joven, que vio personalmente al condenado en compañía de la víctima. La otra corre a cargo de la propia menor, pues el deportista se puso en contacto con ella a través de las redes sociales. La menor relató hace unos días su particular infierno, y no contó que había quedado con el prometedor futbolista.

Reacción del club en dos términos

Cabe recordar que la UD Las Palmas, una vez conocido el fallo del primer juicio contra su jugador, no tomó ninguna medida inmediata. A través de un comunicado, solo lamentaba profundamente los hechos ocurridos aunque no determinaba ninguna sanción para Joel, un hecho que trajo consigo las críticas de muchos de sus aficionados por entender que no existía ningún tipo de empatía con la víctima.

Cinco días después, la entidad amarilla, a través de su presidente Miguel Ángel Ramírez, comunicaba en los micrófonos de la emisora oficial que el deportista quedaba apartado de su equipo durante los 40 días que debía hacer los trabajo en beneficio de la comunidad, entrenándose en solitario. Además, el máximo mandatario de la UD manifestó que el club se solidarizaba con la víctima y que estaba en contra de cualquier tipo de maltrato.

Joel Domínguez tuvo que comparecer en un primer momento ante el juez a principios de marzo, cuando fue llevado al calabozo después de que varios testigos, entre ellos un policía de paisano, observaran cómo propinaba puñetazos y patadas a su pareja en la vía pública, en la zona del barrio capitalino de Tamaraceite.