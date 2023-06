Víctor Brito, abogado del delantero juvenil de la UD Las Palmas Joel Domínguez, que hará la pretemporada con el primer equipo de Pimienta, que arranca el 6 de julio, quiere poner coto "a la importante lista de insultos, vejaciones y amenazas de muerte que ha recibido el deportista en las diferentes redes sociales desde el pasado viernes". Abandona el perfil bajo y pasa a la acción.

En la citada fecha, el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, desvelaba que Joel formará parte de la relación de futbolistas de la cadena de filiales que se pondrán a las órdenes de García Pimienta de cara a contar con una oportunidad para jugar en primer equipo en la liga de las estrellas -que comienza el próximo 12 de agosto-. Lo hace junto a valores de la factoría como Johan Guedes.

"Debemos poner un límite, denunciamos una campaña de acoso y difamación hacia mi defendido en los últimos días". El joven deportista fue condenado por agredir a su expareja por el Juzgado de Violencia de Género y quedó apartado del División de Honor de la UD Las Palmas Raúl Martín. Ha cumplido con los 40 días de trabajo para la Comunidad y fue adiestrado en diferentes cursos de Prevención e Intervención en la temática de la Violencia de Género. El pasado 9 de junio, el principal mandatario amarillo explicaba así la inclusión de Joel en la relación de platanitos. "Joel se equivocó pero confiamos deportivamente en él y hará la pretemporada (...) No se le puede culpar al club de darle la oportunidad a un jugador canario de reinsertarle en la sociedad. Se equivocó, fue condenado y está cumpliendo la condena impuesta. Lo que tenemos que intentar es ayudarle a reinsertarse en la sociedad; si hubiéramos querido echarlo, lo hubiéramos echado". Ante la avalancha de noticias, tres días después, el club tuvo que dar explicaciones.

¿Ve positivo que Joel Domínguez entrene con el primer equipo de la UD Las Palmas? Sí, merece una segunda oportunidad 669

No, me parece negativo para la imagen del club 1374

NS / NC 19 Votar

'El jugador fue condenado por los tribunales de justicia por unos hechos ajenos por completos a su actividad deportiva y a su relación con el Club. A pesar de ello y dado que los hechos por los que se le condenó no encajan con los principios y valores que promueve la Unión Deportiva Las Palmas, se apartó de las actividades deportivas durante 40 días y se condicionó su continuidad en el Club a que se sometiera a una intervención coordinada por la Fundación y ejecutada por profesionales externos. El jugador cumplió ya la sanción disciplinaria y va a terminar esta semana el programa de intervención acordado (...) El club entiende que sería un contrasentido trabajar en la reinserción social de personas ajenas al Club y dar la espalda a un joven deportista vinculado al mismo'.

Terremoto

Sin embargo, la iniciativa y posterior aclaración de la UD no han bastado para calmar a parte de la opinión pública, que ha mostrado su cabreo en la redes. 'Eres un subnormal y no mereces vestir esa camiseta'. 'Señores hay que inundar de mensajes esta porquería de tweet, no puede jugar de amarillo ni un minuto'. 'Quieren pasar por encima de nosotros! Que coño pasa?'. 'Sube vídeos en sus estados mofándose y pisoteando este escudo y el club, debe desaparecer'. Estos son algunos testimonios subidos de tono en contra de la figura de Joel.

El culebrón Joel Domínguez dura más de cuatro meses. No tiene fin. La madre de la víctima, Mara López, cuestiona en Atlántico Hoy el premio que se le otorga al delantero. "Yo no quiero que Joel vaya a la cárcel. Me gustaría que sea consciente del daño causado y que lo que ha hecho es cometer un delito grave. Mi intención en la última vista con el fiscal era proponer una pena alternativa a la pena privativa de libertad, que consistía en que cumpliera seis meses de trabajo en beneficio a la comunidad en un centro de víctimas de mujeres maltratadas".

Cruce de denuncias

El pasado 19 de abril, el anterior letrado de Joel, José María Aranda González, ya presentó una denuncia en los Juzgados por amenazas e insultos. "Le han propinado infinidad de amenazas e injurias en varias redes sociales, tanto por privado como por Instagram. Amenazas para agredirlo e insultan a su madre con un ‘cómo has podido parir a un maltratador", aseguró un portavoz de la familia. También se presentó una nueva denuncia por intimidación y acoso. Se solicitó la una orden de alejamiento a la joven. "Hay fotos, vídeos, pantallazos e intentos de llamada que le manda por redes sociales (...) La menor asegura que está dispuesta a autolesionarse si el compareciente no le contesta y no vuelve con ella. Ante esto, se siente acosado por su expareja, con miedo a que le pueda causar un problema futuro y le pide una orden de alejamiento".