Mercado: Ramírez anuncia la rescisión de Álex Domínguez y aclara el despido de Joel: "Nadie está por encima de la UD"

Pistas y coordenadas de la nueva UD. Luz a la versión galáctica. No a Álex Domínguez ni a Roque Mesa Quevedo. El presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez Alonso, en la rueda de prensa posterior a la presentación de la nueva marca UD, confirmó la inminente salida en calidad de cedido del portero Álex Domínguez. Además, explicó el 'no fichaje' de Roque Table, una operación que contaba con el visto bueno del principal ejecutivo pero que se desbarata por el criterio de la dirección deportiva.

"Es de la casa, y le queremos. Pero realmente nunca llegamos a estar cerca de Roque Mesa. Jamás entablamos negociaciones desde una óptima seria. Otra cosa es lo que se diga en los diferentes medios de comunicación. Jamás hemos estado interesados en Roque, aunque el presidente sí estaba encantado en la posibilidad de que volviera a Las Palmas. Sin embargo, la dirección deportiva dijo que esa plaza estaba cubierta. El director deportivo habló con Roque y le dijo que no estábamos interesados en su incorporación. Es una decisión técnica nada más, es así simplemente. No habríamos tenido ningún problema económico con un jugador de ese calibre".

Álex Domínguez

El meta Álex Domínguez deja la expedición de la UD en el Marbella Center en las próximas horas al rescindir su contrato. "Quedan diez días en Marbella y habrá entradas y salidas. Alex Domínguez sale cedido a otro equipo [por la vía de la rescisión de contrato]". Se le trasladó la opción de reforzarse con Aarón Escandell, meta del Cartagena. "¿Aarón? Pues no lo sé. Hay diferentes alternativas para que venga un portero. Aarón Escandell está dentro de las alternativas, pero no es la única opción. Todo tiene un proceso".

El 'caso Joel'

El extremo y delantero Joel Domínguez, que fue condenado el pasado marzo por violencia de género, dejó ayer de pertenecer a la disciplina amarilla. Se le rescindió el contrato al no presentarse esta semana a la dinámica de trabajo del filial de la UD. Comenzó la pretemporada con el primer equipo de Pimienta y al sexto día se le comunica que no viajará al Marbella Center.

"A Joel Domínguez le dimos la oportunidad, con ocho canteranos, de hacer la pretemporada con el primer equipo. El míster eligió a cinco jugadores tras la primera semana de trabajo [Joel Domínguez, Johan Quedes e Iván Medina no superaron el primer corte]. El club en todo momento ha apoyado y ayudado a Joel para resolver su problema personal".

Y confirma que Joel no aceptó de buen grado la negativa de seguir trabajando con el primer equipo de Pimienta. "Al jugador no le gustó la decisión del míster [dejarlo fuera del viaje a Marbella]. Tenía que realizar una serie de sesiones en solitario, con un entrenador personal. No acudió a entrenarse en Barranco Seco ni se presentó con Las Palmas Atlético el miércoles. Faltó lunes, martes, miércoles y el jueves tomamos la decisión. Nos consta que no está en la isla. Por motivos disciplinarios hemos decidido rescindir con él, después de haberlo ayudado. Por razones que desconozco, Joel ha decidido unilateralmente saltarse el régimen disciplinario. Y nadie está por encima de la UD. Ahora forma parte de la historia del club, ya no tenemos que hablar de él". No se arrepiente de la ayuda que prestó a Joel Domínguez. "Somos familia y ayudamos cuando vemos que alguien puede caer por un precipicio", apuntó.