Verano agotador y faltan de cinco a seis los fichajes. A Miguel Ángel Ramírez se le multiplican los frentes abiertos. Adiós a un 20-J de lo más volcánico. Con el juicio a la gestión de Seguridad Integral Canaria (SIC) visto para sentencia -se le acusa de un presunto fraude y de tres delitos contra la Seguridad Social, así como de cinco contra Hacienda-, no hay margen para la paz en el planeta Ramírez.

Unas horas después se anunció ayer el despido del futbolista Joel Domínguez, condenado por violencia de género el pasado marzo, por "motivos disciplinarios". La segunda sacudida. Condena, reinserción, pretemporada con el primer equipo, incomparecencia y despido. La película de Joel Domínguez de 140 días en el ojo del huracán.

Como tercer capítulo, el mandatario tuvo ayer que pedir disculpas y retirarle el veto al periodista Pablo Checa, corresponsal del AS, que grabó una durísima bronca con Ramírez con insultos y amenazas por el móvil la noche del anuncio de la renovación de García Pimienta -7 de junio-. El audio ya forma parte del ecosistema de la UD Las Palmas.

El audio

'Me voy a cagar en tu puta madre, ¿lo tienes claro?', le cuestionó Ramírez. El periodista no sale del asombro. '¿Por qué?'. Emerge la oratoria más caliente. 'Porque me cago en tu puta madre, porque si te veo de frente te escacho la cabeza. ¿Pero quién eres tú para decir la 'clásica' 'chócala'...? Eres un hijo de puta...Y te lo digo a la cara cuando te vea, me cago en tu p... madre. Y cuando te vea en el estadio o en Barranco Seco, te escacho la cabeza'. El audio es de un minuto y ocho segundos.

Ayer, en los micrófonos de la Cadena SER, Ramírez se disculpó y aclaró que el cabreo se originó una vez renovado García Pimienta por un tuit del periodista.

"Un presidente de un equipo de fútbol profesional no debe hablar de tal manera. Cuando insultas a alguien y no habla, ya sabes que te están grabando (...) Me da igual lo que opine de Joel Domínguez, de la madre de la víctima de y quién desee, está en su derecho de informar; eso lo respeto. Pero no voy a tolerar las faltas de respeto ni las ironías", matizó el mandatario.

Para Ramírez, tras renovar a Pimienta, el tuit del periodista conforma una ofensa hacia su labor por estirar el vínculo del máximo responsable técnico. "Regresé de Miami para la Isla de manera urgente, me dice el director deportivo [Luis Helguera] que no se desatasca la renovación de Pimienta. Tampoco puede el director general [Patricio Viñayo] y lo arreglo. Leo en el tuit: 'Aperece la figura de MAR para salvar una operación...un clásico'. También hizo referencia al 'chócala'.

"Son faltas de respeto a la UD Las Palmas, al presidente, a mi director deportivo y a mi director general". Reconoció que no es manera de dirigirse a nadie, "los insultos y amenazas están fuera de lugar". "Está mal dicho, pero me quedé tan fresco. Pido perdón. Ni su madre tiene culpa de lo que hace el hijo, ni tengo que insultarle. Le pido disculpas".

Pasar página

Asegura que el asunto ya está prescrito. "Ni me acordaba del tema, se acabó el problema". Reclamó la paz: "No quiero que mi verdad prevalezca sobre la suya (...) Pablo vete por allí [este viernes en la la sala de prensa del Gran Canaria] y te doy un abrazo". Retirado el veto, hoy llega el reencuentro desde las 10.00 horas, en la presentación del acuerdo con el proveedor danés Hummel, que equipa a la UD y a toda la cadena.