Los partidos de pretemporada son extraños de por sí: no hay nada en juego, dejan pocas conclusiones y juegan tantos que uno puede llegar a perder la noción de lo que ve. Si además el 'bolo' es a las 11 de la mañana en la costa de Málaga, cuando el calor y el bochorno no paran de crecer, se hacen todavía más pesados, casi insoportables, para todos. Algo así sucedió en el estreno de la UD en la pretemporada, un empate a cero frente a los Piratas de Orlando de Sudáfrica que llegaban con más entrenamientos encima, pero que no fueron superiores a los amarillos. Sí lo fue Las Palmas en la primera parte, con Jonathan Viera al mando, pero en la segunda el asunto se equilibró. Al final, un 0-0 justo y a otra cosa.

El primer once de la UD 2023-24 contó con la presencia de cuatro debutantes: Sinkgraven en el lateral izquierdo, Cristian Herrera en el extremo del mismo lado, Juanma en el centro de la defensa e Iñaki en el mediocentro. Los dos últimos, juveniles que pasaron el primer corte y que cumplieron en los 45 minutos que jugaron, sobre todo el central, por el que también pasó buena parte del juego. Álex Suárez y Curbelo completaron la defensa, Loiodice y Jonathan Viera el centro del campo y Pinchi y Sandro la delantera. Sucedió que la UD combatió el mayor poderío físico de los sudafricanos, dirigidos por un español, José Riveiro, un trotamundos del fútbol, con mucho balón; era la única manera de que el rodaje de más tiempo del rival quedara minimizado. Y también pasó lo que suele: cuando Jonathan Viera está bien, Las Palmas es mucho mejor. Era el estreno en la pretemporada y con nada en juego, pero el '21' se enchufó, consciente de que estos minutos son clave para llegar de la mejor manera posible al inicio del campeonato. El capitán participó en todas las acciones dignas de destacar de la primera parte, la única que jugó. Comenzó con un pase al hueco que dejó solo a Pinchi, quien trató de batir a Chaine por encima con un toque de zurda, pero el meta se convirtió en gato y sacó una mano salvadora (9'). El hermano del gallego, en la grada, lamentó que ambos no hubieran coincidido nunca antes en el campo. Más tarde encontró a Sandro, que había realizado un buen desmarque y chutó con la zurda al lateral de la red (23'). En medio, Valles, en la línea de casi siempre, impidió el tanto de los Piratas al detener con los pies un tiro desde dentro del área del extremo zurdo Maswangani, que no supo definir bien cuando estaba completamente solo. Fue la única acción de peligro del rival, a merced de una UD que marcó el ritmo en todo momento. Viera volvió a tomar el mando tras la pausa de hidratación para realizar su mejor jugada, una apertura a Álex Suárez a la derecha y posterior remate tras recibir el centro del lateral. Otra vez el portero evitó el tanto. Una acción de Sandro, con otro disparo tras otro buen desmarque que rechazó un rival, dio paso al descanso y al consecuente cambio de once. El resultado era de empate a cero, pero la UD había tenido cuatro buenas ocasiones para marcar y el Orlando Pirates una. Faltó puntería. Sustituciones en la segunda mitad Los nuevos jugadores que habían de afrontar el segundo periodo, cuando el calor y el bochorno eran aún mayores con la llegada del mediodía, fueron Álvaro Killane en la portería; Lemos, Coco, Clemente y Sergi Cardona en la defensa; Kirian, Javi Muñoz y Moleiro en el centro del campo; y Pejiño, Marc Cardona y Benito en la delantera. Dos debutantes más, el portero y el ex del Eibar, que pudo haberse estrenado como goleador a amarillo si un centro-chut con rosca desde la zona izquierda del ataque hubiera a acabado en la escuadra. El balón pasó cerca. El dominio amarillo en el arranque se transformó poco a poco en todo lo contrario, hasta el punto que a partir del cuarto de hora, el Orlando Pirates, que acababa de hacer una serie de cambios, se fue hacia arriba y dispuso de dos ocasiones para adelantarse, la más clara, la de Lepasa, que se quedó solo ante Killane pero el hispano-argentino aguantó bien y rechazó el balón entre el pecho y el cuello. Minutos después tuvo que lanzarse hacia su izquierda para detener un tiro lejano pero con mucho peligro. La UD retomó el pulso del choque con la recuperación del balón, pero sin la profundidad necesaria para crear ocasiones. Faltaba la magia de Viera, claro. Pau Ferrer, canterano que ya participó en la pretemporada pasada, entró por Benito a poco del final (80') y Marc Cardona pasó al extremo izquierdo. La banda catalana puso ímpetu, pero no había claridad en el ataque. Moleiro y Javi Muñoz entraron poco en juego y el equipo lo notó, como también la poca participación de Pejiño, perdido en la derecha. Sólo Kirian puso un cierto orden. Con todo, insuficiente para romper el 0-0. Ficha técnica.- (0) UD Las Palmas: Valles (Killane, 46'); Álex Suárez (Lemos, 46'), Herzog (Coco, 46'), Curbelo (Clemente, 46'), Sinkgraven (Sergi Cardona, 46'); Iñaki (Kirian, 46'), Loiodice (Moleiro, 46'), Jonathan Viera (Javi Muñoz, 46'); Pinchi (Pejiño, 46'), Sandro (Marc Cardona, 46') y Cristian Herrera (Benito, 46'; Pau Ferrer, 80'). (0) Orlando Pirates: Chaine; Monyane, Sibisi, Xoki, Mako; Monare, Timm; Saleng, Erasmus, Maswangani; y Dlamini. También jugaron Ofori, Shandu, Mthethwa, Maela, Hotto, Ratomo, Mosele, Ndlondlo, Marou, Nga y Lepasa. Árbitro: Domínguez Cervantes. Sin amonestados. Incidencias: primer partido amistodo de la pretemporada de la UD Las Palmas, disputado en el Banús Football Center ante unos 100 espectadores.