Pánico a dos viejos conocidos

Una venganza redonda. Con forma de paellera gigante. Jonathan Viera Ramos, 26 duelos y dos tantos con el Valencia –de 2012 a 2014–, afronta mañana (20.30 horas, DAZN) su cuarta visita a Mestalla. Vuelve el talento que no pudo triunfar en el universo del frenesí al más puro estilo de Bigas Luna. El cuadro che es su rival favorito, ya que ha perforado su portería en cinco ocasiones tras medirse en ocho duelos entre Liga y Copa –con un bagaje final de cuatro victorias, dos derrotas y dos empates–. Romario fue traspasado al Valencia CF en mayo de 2012 por 2,5 millones, tras un rocambolesco intento por venderlo al Granada, que fue frustrado para corroborar su acuerdo con el director deportivo valencianista Braulio Vázquez (ahora en los despachos del Club Atlético Osasuna).

«Toda la secretaría técnica espera muchísimo de este jugador porque tiene talento. Es un futbolista de la calle, de los que no hay, que intenta cosas en el campo que otro ni lo imaginaría (...) Sé que a le gente le va a gustar muchísimo. Ese chico tiene un don para el fútbol, pero vamos a ir con paciencia porque es muy joven. Pero creo que nos da un toque de calidad importante», argumentó Braulio en 2012, cuando el genio de La Feria solo tenía 23 años.

«No olvidemos que es joven y que no es lo mismo jugar en el Valencia que en Las Palmas. Tendrá su proceso de adaptación y sé que a la grada le va a encantar. No va a ir cedido a ningún sitio, se va a quedar aquí porque tiene muchísima calidad y nos va a dar mucho». Duró hasta que duró Mauricio Pellegrino. El preparador argentino apostó ciegamente por un irreverente Viera, que debutó en Primera en el Camp Nou. En un Valencia tremebundo, marcado por las urgencias, optó por destituir al argentino y con Ernesto Valverde, Viera gozó de un rol secundario. A la siguiente campaña, se fue cedido al Rayo de Paco Jémez.

En la 2014-15, con el estratega luso Nuno Espírito Santo en el banquillo, sale cedido al Jupiter League de Bélgica. De ahí, a la UD para recupera la autoestima. De nada valieron dos tantos bellísimos al Inter de Milán en Nueva York en la pretemporada de 2013. Ni Valverde primero, ni luego Nino Espírito Santo (dirige al Ittihad Club de la Liga de Arabia Saudí y tiene a sus órdenes a Kanté, Fabinho o al Balón de Oro Benzema). Estaba marcado. Obligado a hacer las maletas. «Viera es como Aspas, solo pueden triunfar en el club de su tierra. El canario en la UD y el gallego en el Celta de Vigo», es el análisis de Paco Herrera, que dirigió a los dos talentos y con ambos conquistó sendos ascensos.

Lo mejor de Viera vino después y martirizó al Valencia sin piedad. Es el conjunto de Primera al que más tanto le ha marcado (5) y todo comenzó con Setién en noviembre de 2015. En agosto de 2016, el festival pirotécnico (2-4) que catapultó a los amarillos a la zona noble de la tabla en la primera jornada –tantos de Prince, Livaja (2) y Viera–. La última ocasión que pisó Mestalla fue en la primera jornada de 2017 y con Márquez de técnico. El tanteador fue premonitorio de un curso apocalíptico (1-0). Derrota y el inicio de un calvario infinito que llevó al ‘21’ a aceptar un traspaso millonario al Beijing.

Munir, por su parte, alcanzó los 37 duelos con el Valencia e hizo siete goles. Uno de ellos en el Camp Nou y por el que tuvo que pedir perdón –estaba cedido por el cuadro culé–. Al once che solo le hizo un tanto y fue con el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Dos ex que visten de amarillo y lideran el ataque de Pimienta. Dos ex con sobredosis de cianuro y venganza. Incendiar Mestalla. Otra oportunidad para rendir cuentas.