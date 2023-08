La previa: La UD busca su 'Mestallazo'

El debate del gol y el debate abierto del falso nueve con Viera, un ex del Valencia CF, en el punto de mira. Evoluciona a nivel táctico esta nueva versión poética de Pimienta que alcanzó la excelencia ante el Mallorca en el primer tiempo en control y conducción. Pero en la segunda, faltaron centímetros y pólvora. ¿Cómo lo compensará el victoriano Pimienta?

Sin renunciar al método, vuelven las rotaciones. Movimientos por la higiene de una caseta poliédrica. La partitura de las mil aristas para incendiar a Baraja y a su Valencia esquelético en fichajes –reclaman la vuelta del cañonero Rafa Mir, exdelantero de la UD–.

La afición amarilla suspira por Sory Kaba y por un Sandro Ramírez arrollador. El papel del ‘9’ ante la formación bermellona del Vasco Aguirre, escorado en la banda izquierda, fue provechosa. Así como el rendimiento de Suárez, que tuvo faena con los gigantes Vedat Muriqi y Larin. Con Valles como intocable –mientras le mantengan sus reflejos de acero–, Suárez, Coco, Mika y Sinkgraven conforman la muralla de acero del monje Pimienta. En la zona de creación, Kirian Rodríguez, que pisa su estadio fetiche, Javi Muñoz y el galo Enzo Loiodice. Viera, Sandro y un Pejiño que se quedó sin minutos en el primer combate liguero.

Pero no olviden la voracidad de Munir, el segundo ex del Valencia en las filas grancanarias. Ante los combatientes de Aguirre, Pimienta solo agotó tres cambios y rostros como Eric Curbelo se quedaron sin estrenarse en Primera. Hay que tirar, hay que marcar y revivir el Mestallazo de Lampón en Copa del Rey (0-2). Orlandito, Víctor Afonso, Turu Flores, Valerón o Walter Pico también participaron de aquella hazaña orquestado por Paco Castellano –para disgusto de Jorge Valdano, despedido–.

El Valencia infunde respeto tras su sonado triunfo en Nervión. Javi Guerra, Diego López, Hugo Duro, Almeida, Fran Pérez, Pepelu, Gayá y Gabriel Paulista brillan en un plantel carente de estrellas. Sin talonario, Baraja ha obrado un milagro coral. Bailan al son del cuero de forma temible. Cuidado con las pérdidas y los balones al espacio. Mamardashvili, el portero de los cien millones, desafía al amanecer a Viera y Sandro Ramírez.

Con nueve victorias foráneas en el pasado campeonato, la UD se ganó la condición de Conán El Bárbaro lejos del Partenón de Siete Palmas. En el reino de Baraja, decide la precisión. Escenario histórico y de leyenda. El mismo que elevó a los altares a Setién. Pulsen el botón del Mestallazo.

Último éxtasis: el 1-3 en Málaga

La UD ganó por última ocasión en Mestalla el 22 de agosto de 2016 tras golear (2-4) a la formación che, que estaba dirigida por Pako Ayestarán y tenía en sus filas a jugadores como Cancelo, Parejo, Mina, Medrán o Rafa Mir. En relación a la última alegría de la formación grancanaria de visitante en la máxima categoria, hay que volar al 11 de septiembre del 2017 en el Estadio de La Rosaleda (1-3). Dirigidos por Márquez, los isleños se marcaron un señor partido con goles de Jonathan Viera, Calleri y Rémy. Un contragolpe sinfónico. Ya no volverían a sumar de tres lejos de Gran Canaria en ese infausto curso 17-18, que dejó a la UD en Segunda tras cuatro entrenadores y la contratación de 18 altas. Hoy se puede acabar con una sequía de 5 años y once meses. | P. C.