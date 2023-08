Sergi Cardona, más cerca de quedarse en Las Palmas

En tiempos en los que los campeonatos comienzan antes de que termine el plazo para que los clubes inscriban jugadores puede pasar de todo. Incluso el minuto antes del fin del periodo, que en el caso que atañe a la UD Las Palmas y, por ende, al fútbol en general, sucederá el próximo viernes, 1 de septiembre. Después de firmar hasta nueve futbolistas nuevos, más Sandro y Marvin, que continúan de la temporada pasada tras estar cedidos, al cuadro amarillo sólo le falta un central para completar la plantilla salvo que haya una salida que, en consecuencia, obligue a la contratación de un sustituto, algo que, a estas alturas del mercado, no parece factible.

Lo fue hace un par de semanas, cuando Miguel Ángel Ramírez hizo público un acuerdo con un equipo –era el Olympiakos de la liga griega, aunque no lo nombró– para la venta del lateral izquierdo por «algo menos de dos millones», , sin embargo, la operación finalmente quedó frustrada porque la entidad helena que dirige el técnico español Diego Martínez y el jugador no se pusieron de acuerdo en las condiciones del contrato. De alguna manera, Sergi no quiso marcharse.

Pasado el tiempo, a cinco días de que concluya el mercado de fichajes estival, el de Lloret de Mar no tiene nada, por lo que no tiene visos de salir pese a que la intención de la UD era sacar rédito económico con él este verano. Tanto fuentes del club como del entorno del futbolista aseguran que en este punto no hay a nadie tan interesado en el defensa como lo estuvo el Olympiakos, pero tampoco pueden asegurar que no pueda aparecer un equipo en los próximos días. En cualquier caso, todas las partes asumen que salvo sorpresa mayúscula Sergi Cardona cumplirá su contrato.

La entidad le dejaría salir por algo menos de dos millones; si no renueva, sería libre a final de curso

El mismo acaba el próximo 30 de junio de 2024, es decir, a la finalización de la temporada que acaba de comenzar, por lo que, si no renueva, sería libre de firmar con cualquier otro club a partir del 1 de enero del año que viene. Lo que parece claro es que, en el caso de no firmar un nuevo vínculo con la entidad isleña, ni el presidente ni la dirección deportiva castigarán al lateral sin jugar, tal y como ha quedado demostrado con su inclusión en los tres partidos disputados hasta el momento –Mallorca, Valencia y Real Sociedad–.

Ambas partes han confirmado a este medio que la UD no ha hecho movimientos para renovar a Sergi Cardona, sin embargo, tampoco descartan que puedan producirse si finalmente el jugador se queda en la Isla, tal y como todo apunta. Cabe destacar que el catalán ha sido pretendido por varios equipos no sólo este verano, sino también el anterior, por lo que ofertas no le van a faltar, más todavía cuando puede que sea un agente libre a partir del primer día de 2024.

Para Xavi García Pimienta la permanencia del lateral en el plantel sería una alegría, tal y como dejó claro en su comparecencia previa a la cita frente al cuadro txuri-urdin. «No hablemos muy alto, para que se quede», comentó cuando fue cuestionado por la posible salida del ‘3’.

El sábado pasado fue titular después de dos suplencias, pero la lesión de Sinkgraven –volverá tras el parón de septiembre– y el hecho de no tener una marcha cercana le abrieron las puertas del once. También la preferencia del técnico por él.

Si el sábado Sergi Cardona aún es jugador de la UD, al club, dispuesto a dejarle salir por la cantidad que pactó con el Olympiakos, no le queda otra que tratar de renovarle para que no se vaya sin dejar un euro en la caja.