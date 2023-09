La UD Las Palmas sigue sin ganar, puede entrar en puestos de descenso y sólo ha marcado un gol en cuatro jornadas, de penalti en el partido inaugural, sin embargo, Xavi García Pimienta mantiene la calma. Incluso, asegura que con la forma de jugar del equipo, los resultados llegarán una vez queden corregidos los errores en ataque y en defensa. Una lectura particular de la situación del cuadro amarillo tras la caída, la segunda del curso, frente al Girona en Montilivi (1-0) con un gol de Portu en las postrimerías del choque.

"Yo no creo que sea justa la derrota. El Girona ha hecho un buen partido, pero nosotros también. Hemos generado ocasiones de gol y muy claras para poder avanzar en el marcador. Estaría realmente muy preocupado si no generásemos esas ocasiones de gol. Por momentos ha habido muy buen juego y por momentos nos han quitado el balón. El partido podría haber caído para cualquiera de los dos equipos. Por desgracia, un error nos condena, pero yo creo que este es el camino. Hay que estar más acertados y convencidos de que somos capaces de marcar", valoró el entrenador.

En la misma línea, añadió: "Por momentos ellos nos han sometido, sabíamos que iba a pasar y teníamos que ser sólidos defensivamente, pero por muchos momentos hemos tenido nosotros el balón y les hemos generado peligro. Ha habido un momento en la segunda parte en que creí que nos íbamos a llevar el partido por juego y ocasiones. Y claro, si no estamos acertados y encima defensivamente tenemos el problema de cometer errores, te penaliza mucho. Estoy convencido de que haciendo esto nos va a dar".

Cuestionado por Perrone, que debutó con la UD en la segunda parte y jugó primero como mediocentro y luego como interior, explicó: "No era fácil cuando ha salido, era un momento complicado. Queríamos tener más control del juego y creo que lo ha hecho muy bien. Tiene que seguir mejorando porque esto es muy largo".

En cuanto a la entrada de Benito, que cometió el error grave definitivo en el gol del Girona al esperar el balón y tratar de despejarlo con el pie en lugar de atacarlo, explicó que buscaba "un poquito más de profundidad". Y agregó sobre el aldeano: "Creo que lo ha hecho muy bien, se han creado ocasiones por la banda izquierda. También -buscaba- un poquito de trabajo porque Sergi tenía una tarjeta amarilla y tenía que ser ayudado por ahí. Una pena porque el equipo ha hecho un partido bastante completo como para no perderlo".

García Pimienta, además, se refirió al hecho de si la mala situación del equipo puede crear ansiedad en el vestuario. "Nos tenemos que encargar nosotros, los técnicos, de que eso no suceda. Vamos a corregir todas las cosas que no se han hecho bien, que por eso hemos perdido este partido, pero potenciar todas las que hemos hecho bien. Los pequeños detalles marcan muchísimo no sólo a nivel defensivo, como en la jugada del gol, sino también a nivel ofensivo porque hemos generado ocasiones para marcar (...) Pero tenemos que ser más sólidos sobre todo a nivel defensivo. Nos hemos encantado un poquito en la jugada del gol del Girona y si permites ese tipo de acciones lo tienes muy difícil para ganar.

Sobre la ausencia de Sandro en el equipo titular, aunque no de la convocatoria, reveló: "El otro día en el entrenamiento notó una pequeña molestia. Era arriesgado ponerlo hoy, más teniendo el parón. Para la siguiente semana -en el Sánchez Pizjuán- estará disponible".