García Pimienta finalmente no podrá contar con Julián Araujo para el partido frente al Villarreal del domingo (13.00 horas). El lateral derecho, que había superado las pruebas médicas para evaluar sus problemas físico, se entrenó durante la sesión matinal del viernes junto al grupo, pero finalmente no entró en la convocatoria para medirse al Submarino Amarillo. Y eso que el técnico esperaba contar con él. "Ayer descansó (por el jueves), las pruebas médicas dicen que no tiene lesión pero vamos a ver el entrenamiento de hoy, viajará seguro a Valencia y espero, espero, que pueda estar contra el Villarreal. Una espera que finalmelnte derivó en la baja del mexicano.

🆙 ¡Aquí está la lista de convocados para el partido ante el @VillarrealCF!



¡#VamosUD! ⚔️#VillarrealLasPalmas #LaUniónHaceLasPalmas 💛💙 pic.twitter.com/ii8eP055ET — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 6 de octubre de 2023 Julián se tuvo que retirar del terreno de juego en el partido del lunes frente al Celta en el minuto 31 cuando notó un pequeño tirón muscular y fue sustituido por Álvaro Lemos. Un cambio que para Pimienta fue certero dado que el gallego "rindió a un gran nivel" y es la muestra de la "grandeza" del vestuario que tiene porque todos están preparados para competir en cualquier momento. Cabe destacar que el lateral derecho ha disputado un total de 500 minutos, siendo el séptimo jugador con mayor presencia en el terreno de juego después de debutar en la segunda parte del choque en Mestalla, hacerse con la titularidad en el choque frente a la Real Sociedad y completar cuatro partidos. Sólo siendo sustituido desde entonces frente al Sevilla en el 64' y finalmente ante el Celta a la media hora. Tampoco con la selección mexicana En este sentido el seleccionador mexicano Jaime Lozano decidió no convocar a Julián para el doble enfrentamiento que va a disputar la Tri ante Ghana y Alemania, el 14 y 17 de octubre a disputarse en Charlotte y Filadelfia, respectivamente. Situación médica que dejó fuera de la lista a Araujo dado que la llamada internacional se produjo antes de que el mexicano tuviera el diagnóstico médico en sus manos. Y es que Araujo no descansó después de su periplo por Norte América en la anterior ventana internacional y disputar 83 minutos frente a Australia el 10 de septiembre, descansar frente a Uzbekistán tres días después y sin apenas tiempo para descansar jugó en el Sánchez Pizjuán más de una hora.