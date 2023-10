La salida de Jonathan Viera de la UD Las Palmas está cada vez más cerca. La intención del jugador es desvincularse del club de su vida antes incluso de que se retome la competición el próximo domingo 22 de octubre en el partido frente al Rayo Vallecano en el Estadio de Gran Canaria. Así se lo ha hecho saber a su entorno más cercano y no tan cercano, y también al presidente Ramírez. De alguna manera, empieza a ser vox populi en Gran Canaria que el capitán amarillo, que desató una tormenta en cuanto a su continuidad más inmediata justo después de que el equipo ganara al Celta de Vigo (2-1), tiene las horas contadas.

Entre otras cosas porque a su decisión, firme por la contundencia de los mensajes que ha transmitido, se añade que la UD no le pondrá problema alguno para dejarle salir, por dos motivos, porque considera que es el emblema y se lo ha ganado, y, sobre todo, porque se ahorra una buena parte de la ficha más cara de la plantilla: seis millones. "Si alguien puede elegir su futuro es Jonathan Viera, se ha ganado que dependa de él y que se vaya cuando se quiera ir. Si él estima que tiene que cambiar de aires, le damos el beneplácito, no tenemos ningún problema", comentó ayer Miguel Ángel Ramírez en Mírame TV.

El presidente de la UD añadió: "Me gustaría que se quedara aquí jugando hasta con un bastón, hasta que él quiera. Pero yo soy consciente de que es un ganador nato. La realidad deportiva es otra, donde tenemos un entrenador que tiene la libertad absoluta para tomar sus decisiones. Cuando un jugador ganador como Jonathan Viera se ve que ya no es tan importante, tan decisivo en el equipo, él puede entender que ya no es ese líder que él quiere ser. Antes de que se sienta frustrado, descontento, nosotros sólo queremos que Jonathan sea feliz con su familia, el destino que él elija y le vamos a apoyar".

El máximo mandatario deslizaba, por tanto, un motivo deportivo para que el capitán quiera dejar la disciplina de la UD de inmediato. Es real, toda vez que el '21' amarillo no está nada contento con su nuevo rol de suplente dentro del equipo, sin embargo, no es la única razón. Asuntos personales relacionados con el bienestar de su familia habrían llevado a Viera a tener que tomar la decisión de salir de Gran Canaria, confirmó Ramírez en los canales oficiales.

"No sólo estamos hablando de un tema deportivo. Aquí se mezcla el tema deportivo con temas personales de Jony que tenemos que respetar y que lo único que tenemos que hacer es apoyarle, porque él está pasando por una situación difícil. Si no vuelve a vestir de amarillo será porque él entiende que ya no lo tiene que hacer", comentó el máximo mandatario.

Entre eso, que no tiene un papel protagonista para Xavi García Pimienta y que no le faltarán ofertas desde Oriente Medio para jugar en un club donde, en principio, ganará mucho más que los seis millones de euros brutos por temporada que gana en la UD en Primera División (en Segunda la cantidad era la mitad), Jonathan Viera tiene decidido hacer las maletas y el club no le pondrá pegas. Está por ver si el capitán juega su último partido frente al Rayo Vallecano para despedirse con honores en el Estadio de Gran Canaria o si las conversaciones que mantendrán el club y el jugador próximamente derivan en una salida inmediata. En tal caso, la leyenda de la UD Las Palmas, con 265 partidos, 75 goles y dos ascensos a Primera en 10 temporadas divididas en cuatro etapas, se habrá marchado por la puerta de atrás.