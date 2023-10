Pimienta, el '21' y el amor: "Mi relación con Viera es profesional, como la de entrenador con su jugador"

De las flores y epítetos kilométricos a Viera a una "relación profesional". Con un discurso memorizado y ante la insistencia de este medio, Xavi García Pimienta no viajó más allá de un trato funcionarial con el capitán de la UD -que está a un partido de los cien en Primera de amarillo-. Tampoco aseguró su presencia en la relación de convocados para el partido del domingo ante el Rayo Vallecano (13.00). "Yo lo verán mañana". Por otro lado, desvela que la renovación de su contrato hasta junio de 2025, que se hizo pública el pasado miércoles, tiene una cláusula liberatoria.

Xavi García Pimienta, máximo responsable técnico de la UD Las Palmas y que el pasado miércoles estiró su contrato hasta juio de 2025, aclaró en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco que su situación con Jonathan Viera Ramos se reduce únicamente a "una relación profesional". "Mi relación con Jonathan Viera es una relación profesional clarísima: como la de todo entrenador con su jugador (....) Estamos en el mismo barco".

Se le insistió en si quedaban de forma asidua para tomar café o comer en estos días de alta tensión, tras el desencuentro por la doble suplencia del capitán, y Pimienta insiste que el respeto es máximo.

"Los dos queremos lo mejor para la UD Las Palmas, que es la victoria el fin de semana. En este caso contra el Rayo Vallecano. Viera y yo estamos en el mismo barco. No hay discusión (...) En Villarreal no pasó nada, simplemente que se conquistaron tres puntos muy importantes". En relación al futuro del mediapunta y a su intención de abandonar el club, insiste que se ha ganado el respeto y el privilegio de elegir. "Es únicamente Viera quién debe elegir su futuro. Se lo por todo lo que ha aportado al club".

La UD recibe el domingo (13.00 horas, Movistar LaLiga) al Rayo Vallecano en el Estadio de Gran Canaria en la disputa de la 10ª jornada de LaLiga EA Sports. Sobre la ampliación de su vínculo contractual, que se hizo público el pasado miércoles, considera que llega en el "momento justo". "Estoy muy satisfecho por la renovación. Siempre he notado que la dirección deportiva y el presidente han confiado en mi figura de forma notable. Se planteó el tema y estoy satisfecho de estar vinculado una temporada; es producto de la confianza. Es una cosa para celebrar". Reconoce que el acuerdo se puede romper el próximo verano por petición de alguna de las partes y aclara porque no se escenifica al término de la temporada como suele ser habitual.

"Llega en el mejor momento. Hablamos y todas las partes queríamos. En la temporada pasada teníamos un objetivo diferente al de ahora. Sé que es muy difícil [el reto], que será complicado mantener la categoría. Pero vamos por el buen camino. No quería distracciones (...) Aquí lo importante son los jugadores de la temporada pasada, que estamos en racha. Por eso decidimos hablar entonces al final de la pasada campaña. Tenía contrato por una temporada y hemos renovado otra más. Es cierto que al final de la temporada, si alguna de las partes no está no está contenta, por las razones que fueren, puede romper el contrato. Nadie tiene esa atadura".

Marc, Munir, Moleiro y Sergi

Sobre la titularidad de Marc Cardona no hay sospechas. "Lo veo de titular". Lleva dos tantos el leridano, y ha sido la gran sensación en las dos últimas victorias. Ante la falta de gol de Munir, le resta importancia. "Es un regalo tenerlo en la primera plantilla. No ha metido goles, pero los va a meter. Tiene muchísima experiencia y calidad increíble (...) Es de esos jugadores híbridos".

Alberto Moleiro, ya con el alta médica, tiene todas las papeletas para debutar. Ante el temor de la marcha de Sergi Cardona al Atlético de Madrid, sale en defensa de las condiciones del jugador y que será alineado. "Tiene contrato hasta el 30 de junio y rinde a un nivel excelente".